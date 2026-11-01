Ρωσία: Μεγάλη πυρκαγιά σε διυλιστήριο στην περιφέρεια Νίζνι Νόβγκοροντ μετά από επίθεση με drones

Μεγάλη πυρκαγιά φέρεται να ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής, 1ης Νοεμβρίου, στο διυλιστήριο NORSI, το οποίο βρίσκεται στην περιφέρεια Νίζνι Νόβγκοροντ της Ρωσίας. Το συμβάν αποδίδεται σε αναφερόμενη επίθεση με ουκρανικά drones, αν και η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα μέχρι στιγμής. Το διυλιστήριο NORSI συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα της χώρας και η πυρκαγιά προκάλεσε άμεσα προβλήματα στην τοπική αγορά καυσίμων.

Η πυρκαγιά και οι αρχικές αναφορές

Η μεγάλη πυρκαγιά φέρεται να εκδηλώθηκε στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου NORSI, γνωστού και ως Lukoil-Nizhegorodorgsintez, κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή (1/11). Το διυλιστήριο βρίσκεται στην πόλη Κστόβο της περιφέρειας Νίζνι Νόβγκοροντ. Εικόνες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν εκτεταμένες φλόγες στις εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, ουκρανικά κανάλια παρακολούθησης στο Telegram ανέφεραν ότι το διυλιστήριο αποτέλεσε στόχο επίθεσης με drones τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Τα κανάλια Exilenova+ και Supernova+ δημοσίευσαν οπτικό υλικό από τη φερόμενη επίθεση, στο οποίο διακρίνονται πυρκαγιές που αποδίδονται σε πλήγματα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Η στρατηγική σημασία του διυλιστηρίου NORSI

Το διυλιστήριο NORSI αποτελεί μία από τις πλέον σημαντικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας πετρελαίου στη Ρωσία. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το τέταρτο μεγαλύτερο διυλιστήριο της χώρας και το δεύτερο μεγαλύτερο σε παραγωγή βενζίνης, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία του για την ενεργειακή υποδομή της Ρωσίας.

Η δυνατότητα επεξεργασίας του ανέρχεται σε περίπου 15 έως 17 εκατομμύρια μετρικούς τόνους αργού πετρελαίου ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου 340.000 βαρέλια ημερησίως. Από τις εγκαταστάσεις του παράγονται διάφορα καύσιμα και λιπαντικά, καλύπτοντας σημαντικό μέρος των αναγκών της χώρας.

Αναφορές και η ανάγκη επιβεβαίωσης

Οι πληροφορίες για την επίθεση και την πυρκαγιά προέρχονται κυρίως από ουκρανικά μέσα και κανάλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Kyiv Independent, αν και μετέφερε τις αναφορές, διευκρίνισε ότι δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσει άμεσα τις πληροφορίες και το οπτικό υλικό που δημοσιεύτηκε. Αυτό σημαίνει ότι η επίθεση δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από τρίτες πηγές.

Οι εικόνες από τις φλεγόμενες εγκαταστάσεις, που κυκλοφόρησαν ευρέως, συνέβαλαν στην διάδοση της είδησης, ωστόσο η επίσημη και ανεξάρτητη επιβεβαίωση των αιτιών της πυρκαγιάς παραμένει σε εκκρεμότητα.

Άμεσες επιπτώσεις στην τοπική αγορά

Ως άμεση συνέπεια της φερόμενης επίθεσης και της πυρκαγιάς στο διυλιστήριο, παρατηρήθηκε σχηματισμός ουρών στα τοπικά πρατήρια καυσίμων. Αυτό υποδηλώνει την ανησυχία των κατοίκων της περιοχής για πιθανές ελλείψεις ή διαταραχές στην προμήθεια καυσίμων, δεδομένης της κεντρικής θέσης του NORSI στην παραγωγή και διανομή.

Η κατάσταση στα πρατήρια καυσίμων αντανακλά την άμεση επίδραση του συμβάντος στην καθημερινότητα των πολιτών της περιφέρειας Νίζνι Νόβγκοροντ, καθώς το διυλιστήριο αποτελεί βασικό προμηθευτή για την περιοχή.

Με πληροφορίες από: Enikos