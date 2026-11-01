Η Binance κάλυψε σχεδόν όλο το ποσό των 6,3 δισ. δολαρίων που άρπαξαν χάκερς – Το FBI δείχνει τη Βόρεια Κορέα για την κλοπή μαμούθ

Η πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων Binance κατάφερε να καλύψει το 95% των 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κρυπτονομίσματα που εκλάπησαν πρόσφατα, έπειτα από μια επίθεση χάκερς. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι αναλήψεις ξεκινούν και πάλι από σήμερα, ενώ το FBI συνέδεσε τη Βόρεια Κορέα με αυτή τη μεγάλη ψηφιακή ληστεία. Η κυβερνοεπίθεση θεωρείται από ειδικούς ως η μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων που έχει γίνει ποτέ.

Η ταχεία ανάκτηση των κεφαλαίων

Μέσα σε λίγα 24ωρα, η πλατφόρμα Binance κατάφερε να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των κλεμμένων κρυπτονομισμάτων. Συγκεκριμένα, το 95% των 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχαν αρπάξει χάκερς έχει πλέον καλυφθεί. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι χρησιμοποίησε δικά της χρήματα για να αγοράσει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και να αντικαταστήσει τα κλεμμένα, φτάνοντας το ποσό των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το υπόλοιπο 5% των κλεμμένων κρυπτονομισμάτων αποτελείται από ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που χαρακτηρίζονται ως λιγότερο ρευστοποιήσιμα. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να αντληθούν στις απαιτούμενες ποσότητες, σύμφωνα με τις δηλώσεις του ανταλλακτηρίου.

Επανεκκίνηση αναλήψεων και τα κρυπτονομίσματα που καλύπτονται

Μετά την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των κεφαλαίων, η Binance ανακοίνωσε την επανέναρξη των αναλήψεων. Η πρώτη φάση των αναλήψεων θα ξεκινήσει σήμερα, μεταξύ 08:00 και 11:00 ώρα Ελλάδας, προσφέροντας στους χρήστες τη δυνατότητα να έχουν ξανά πρόσβαση στα κεφάλαιά τους.

Η επανεκκίνηση θα καλύψει 15 διαφορετικά κρυπτονομίσματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δημοφιλή ψηφιακά νομίσματα όπως το bitcoin, το ether, το XRP και το dogecoin, καθώς και άλλα κρυπτονομίσματα, διασφαλίζοντας ένα ευρύ φάσμα επιλογών για τους χρήστες της πλατφόρμας.

Η σύνδεση με τη Βόρεια Κορέα και η ομάδα TraderTraitor

Την ίδια ώρα που η Binance προχωρούσε στην ανάκτηση των κεφαλαίων, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) συνέδεσε τη Βόρεια Κορέα με την ευρείας κλίμακας κυβερνοεπίθεση. Το FBI επιβεβαίωσε ότι για την επίθεση ευθύνονται χάκερ της ομάδας TraderTraitor, η οποία υποστηρίζεται από το καθεστώς της Βόρειας Κορέας.

Οι έρευνες του FBI διαπίστωσαν ότι μέλη της συγκεκριμένης ομάδας επιχείρησαν να μετατρέψουν κλεμμένα κεφάλαια σε κρυπτονομίσματα ethereum. Το FBI προβλέπει ότι ανάλογες ενέργειες μετατροπής κεφαλαίων θα ακολουθήσουν και στο μέλλον, υποδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα της ομάδας.

Η μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων και η αρχή της παραβίασης

Η κυβερνοεπίθεση αυτή θεωρείται από ειδικούς ως η μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία. Η προκαταρκτική έρευνα που διεξήγαγε η Binance έδειξε ότι η παραβίαση ενδέχεται να ξεκίνησε από ένα χακαρισμένο λάπτοπ. Το λάπτοπ αυτό ανήκε σε έναν από τους μηχανικούς της πλατφόρμας.

Αυτή η αρχική παραβίαση φέρεται να έδωσε τη δυνατότητα στους χάκερ να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα από τα συστήματα της Binance. Από εκεί, μπόρεσαν να προχωρήσουν σε παράνομες αναλήψεις, οδηγώντας στην απώλεια του μεγάλου ποσού των κρυπτονομισμάτων. Η Binance, η οποία ιδρύθηκε στην Κίνα, αντιμετώπισε έτσι μια πρωτοφανή πρόκληση ασφαλείας.

Με πληροφορίες από: Newsit