Πυροβολισμοί κοντά σε πανεπιστήμιο του Delaware στις ΗΠΑ

Συναγερμός σήμανε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έπειτα από αναφορές για περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε κοντά στο πανεπιστήμιο του Delaware. Το συμβάν έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου, λίγο μετά τις 11 τοπική ώρα, δηλαδή τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην Ελλάδα. Το αστυνομικό Τμήμα του Νιούαρκ έχει αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό.

Η στιγμή του συναγερμού

Οι αναφορές για πυροβολισμούς προκάλεσαν άμεσα συναγερμό στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το πανεπιστήμιο του Delaware. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε μια στιγμή που πολλοί πολίτες γιόρταζαν το Χάλοουιν, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση και πανικός στους δρόμους και τις γύρω περιοχές.

Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν ξεκάθαρα τη στιγμή του συμβάντος. Σε αυτά τα πλάνα, διακρίνεται πλήθος κόσμου να τρέχει έντρομο, ενώ ταυτόχρονα ακούγονται διαδοχικοί πυροβολισμοί. Οι σκηνές αυτές καταγράφηκαν σε περιοχή κοντά στην East Main Street, όπου είχε συγκεντρωθεί κόσμος για τις εορταστικές εκδηλώσεις του Χάλοουιν.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Αμέσως μετά τις αναφορές, οι αρχές κινητοποιήθηκαν για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών. Το αστυνομικό Τμήμα του Νιούαρκ ανέλαβε την ευθύνη των ερευνών, προσπαθώντας να εντοπίσει τον δράστη ή τους δράστες και να εξακριβώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Στο πλαίσιο των ερευνών, εκδόθηκε σύσταση προς τους οδηγούς και τους πεζούς να αποφεύγουν την περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό. Η σύσταση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για να διευκολυνθεί το έργο της αστυνομίας και να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τους πολίτες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο των πυροβολισμών.

Τα πρώτα στοιχεία από την αστυνομία

Παρά την άμεση επέμβαση, η αστυνομία δεν είναι σε θέση, προς το παρόν, να προσδιορίσει τον ακριβή αριθμό των ατόμων που έχουν πυροβοληθεί. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες προκειμένου να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του τι συνέβη στην περιοχή του πανεπιστημίου.

Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε μια πρώτη εκτίμηση σχετικά με την επικινδυνότητα του περιστατικού για το ευρύ κοινό. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωσή τους, δεν φαίνεται να υπάρχει άμεση απειλή για τους πολίτες σε σχέση με το συγκεκριμένο συμβάν, κάτι που προσφέρει μια μικρή ανακούφιση εν μέσω της ανησυχίας που προκλήθηκε.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Οι δυνάμεις της αστυνομίας παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τις εντατικές έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στόχος είναι η πλήρης εξακρίβωση όλων των λεπτομερειών που οδήγησαν σε αυτό το συμβάν με τους πυροβολισμούς κοντά στο πανεπιστήμιο του Delaware, καθώς και ο εντοπισμός και η σύλληψη των υπευθύνων.

Η παρουσία των αρχών είναι διαρκής, ενώ οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες της αστυνομίας. Το αστυνομικό Τμήμα του Νιούαρκ εργάζεται αδιάκοπα για να ολοκληρώσει τις έρευνές του και να παράσχει περισσότερες πληροφορίες μόλις αυτές είναι διαθέσιμες στο κοινό.

Με πληροφορίες από: Topontiki