Η Ουκρανία διατάσσει υποχρεωτική απομάκρυνση οικογενειών με παιδιά από Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ

Οι ουκρανικές αρχές προχώρησαν σήμερα στην εντολή για υποχρεωτική απομάκρυνση οικογενειών με παιδιά από όλους τους οικισμούς που βρίσκονται εντός των δύο μεγάλων αστικών κέντρων του Ντονμπάς, του Κραματόρσκ και του Σλοβιάνσκ. Οι εν λόγω πόλεις παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο και αποτελούν κρίσιμα σημεία στην περιφέρεια του Ντονέτσκ. Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς οι ρωσικές δυνάμεις πολιορκούν τις περιοχές, με την κατάσταση ασφαλείας να επιδεινώνεται συνεχώς.

Επέκταση της ζώνης υποχρεωτικής εκκένωσης

Την ανακοίνωση για την επέκταση της ζώνης υποχρεωτικής εκκένωσης έκανε ο τοπικός κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν μέσω του Telegram. Όπως δήλωσε, η εντολή καλύπτει πλέον το σύνολο των οικισμών των αστικών κέντρων του Κραματόρσκ και του Σλοβιάνσκ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τον ακριβή αριθμό των ατόμων που επηρεάζονται από αυτή την απόφαση.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στην κλιμακούμενη στρατιωτική πίεση στην περιοχή. Ο Φιλάσκιν τόνισε ότι «η κατάσταση ασφαλείας επιδεινώνεται συνεχώς», καθώς ο ρωσικός στρατός πραγματοποιεί καθημερινά πλήγματα στις δύο πόλεις. Ο ίδιος πρόσθεσε πως «το να μείνετε εδώ μαζί με τα παιδιά είναι αδικαιολόγητο ρίσκο», υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο που διατρέχουν οι οικογένειες.

Οι τελευταίες γραμμές άμυνας στο Ντονμπάς

Το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ έχουν αναδειχθεί σε δύο από τα σημαντικότερα προπύργια του ουκρανικού στρατού στην περιφέρεια του Ντονέτσκ. Η περιοχή αυτή αποτελεί βασικό στόχο για το Κρεμλίνο, το οποίο έχει εκφράσει την πρόθεσή του να την κατακτήσει στο σύνολό της. Οι ρωσικές δυνάσεις πλησιάζουν σταδιακά τις δύο πόλεις εδώ και αρκετούς μήνες, εντείνοντας τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις.

Στο παρελθόν, οι τοπικές αρχές είχαν ήδη δώσει εντολή για υποχρεωτική εκκένωση σε ορισμένα χωριά και οικισμούς που βρίσκονται περιμετρικά των δύο πόλεων. Αυτή η νέα εντολή διευρύνει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της, καλύπτοντας πλέον τις κεντρικές αστικές περιοχές.

Αριθμός κατοίκων και προηγούμενες εκκενώσεις

Σύμφωνα με δηλώσεις της Γιούλια Ριζάκοβα, τοπικής αξιωματούχου, στα μέσα Οκτωβρίου περίπου 350 παιδιά ζούσαν ακόμη στις ζώνες όπου είχε διαταχθεί εκκένωση. Οι πληροφορίες αυτές επισημάνθηκαν στο ΑΠΕ ΜΠΕ. Η ίδια αξιωματούχος ανέφερε επίσης ότι στις ζώνες του Ντονέτσκ που εξακολουθούν να ελέγχονται από την Ουκρανία, ο συνολικός πληθυσμός ξεπερνά τους 70.000 ανθρώπους, εκ των οποίων περίπου 3.000 είναι παιδιά.

Οι ρωσικές δυνάμεις υπολογίζεται ότι απέχουν 5 έως 15 χιλιόμετρα από το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ. Παρόλο που η απόσταση αυτή μπορεί να φαίνεται σημαντική, τα πλήγματα που δέχονται οι πόλεις έχουν άμεσες και σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα και την ασφάλεια των κατοίκων.

Θανατηφόρα πλήγματα στις πόλεις

Οι επιπτώσεις των ρωσικών βομβαρδισμών είναι τραγικές για τους κατοίκους των δύο πόλεων. Την Τρίτη, ένα ρωσικό πλήγμα στο Κραματόρσκ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, προσθέτοντας στον ήδη βαρύ απολογισμό των θυμάτων.

Πριν από δύο εβδομάδες, η ίδια πόλη είχε πληγεί από ένα άλλο σοβαρό περιστατικό, όταν 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πλήγμα που δέχτηκαν δύο λεωφορεία. Αυτά τα περιστατικά αναδεικνύουν τον συνεχή κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και δικαιολογούν την απόφαση των ουκρανικών αρχών για την υποχρεωτική απομάκρυνση των οικογενειών με παιδιά από τις επικίνδυνες ζώνες.

Με πληροφορίες από: News.gr