Εκκενώθηκαν τα κεντρικά γραφεία της Aramco στην Νταχράν μετά από επιθέσεις των Χούθι

Εντολή να εκκενώσει τις εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού γίγαντα Aramco στην Νταχράν, στην ανατολική Σαουδική Αραβία, έλαβε την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2026, το προσωπικό που εξακολουθούσε να εργάζεται στα κεντρικά γραφεία του κολοσσού. Η απόφαση αυτή έρχεται στον απόηχο μιας σειράς επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι μαχητές Χούθι της Υεμένης, πλήττοντας διάφορες στρατηγικές τοποθεσίες εντός της Σαουδικής Αραβίας.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι της Aramco είχαν ήδη περάσει σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας έπειτα από μια προηγούμενη επίθεση των Χούθι την περασμένη εβδομάδα, η οποία είχε ως στόχο την Νταχράν. Ωστόσο, στους εναπομείναντες εργαζόμενους που συνέχιζαν να προσέρχονται στα κεντρικά γραφεία δόθηκε πλέον εντολή να εγκαταλείψουν τις εγκαταστάσεις και να εργαστούν από το σπίτι μέχρι νεωτέρας.

Εκκένωση των κεντρικών γραφείων της Aramco

Η εντολή για την εκκένωση των κεντρικών γραφείων της Aramco στην Νταχράν δόθηκε την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2026. Πηγές με γνώση της απόφασης δήλωσαν ότι το μέτρο αφορά το προσωπικό που παρέμενε στις εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού.

Η κίνηση αυτή αποτελεί άμεση συνέπεια των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή και της αυξημένης απειλής από τις επιθέσεις των Χούθι. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι της εταιρείας είχαν ήδη υιοθετήσει την τηλεργασία, μετά από επίθεση των μαχητών Χούθι της Υεμένης που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην ίδια περιοχή της Νταχράν.

Στους λίγους εργαζόμενους που συνέχιζαν να προσέρχονται στα γραφεία δόθηκε η σαφής οδηγία να εγκαταλείψουν τις εγκαταστάσεις και να συνεχίσουν την εργασία τους από το σπίτι, μέτρο που θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να εκδοθούν νέες οδηγίες. Η απόφαση αυτή ελήφθη για λόγους ασφαλείας, όπως ανέφεραν ανώνυμες πηγές.

Σειρά επιθέσεων των Χούθι σε στρατηγικούς στόχους

Το σιιτικό κίνημα της Υεμένης είχε δηλώσει νωρίτερα ότι εξαπέλυσε μια σειρά επιθέσεων εναντίον στρατηγικών στόχων εντός της Σαουδικής Αραβίας. Μεταξύ των αναφερόμενων στόχων ήταν το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο βρίσκεται στην πρωτεύουσα Ριάντ.

Επιπλέον, οι Χούθι ισχυρίστηκαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις σε εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στην πόλη Γιανμπού, μια σημαντική βιομηχανική περιοχή. Στο στόχαστρο βρέθηκε επίσης το διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Φαχντ στο Νταμάμ, όπου, σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές, δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους.

Η αντίδραση και οι επιβεβαιώσεις από το Ριάντ

Άμεση επιβεβαίωση από τη Σαουδική Αραβία σχετικά με τις επιθέσεις που φέρεται να έγιναν στο Ριάντ και το Γιανμπού δεν υπήρξε. Ωστόσο, οι αρχές στο Ριάντ είχαν ανακοινώσει νωρίτερα την κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στις περιοχές του Ριάντ και της Μεδίνας.

Σε μια άλλη επίθεση που σημειώθηκε χθες, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν. Τα θύματα προκλήθηκαν από θραύσματα ενός drone που εκτόξευσαν οι Χούθι, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Σαουδικής Αραβίας, SPA.

Στόχος πετρελαϊκό κοίτασμα και αεροπορική άμυνα

Η σαουδαραβική αεροπορική άμυνα ενήργησε άμεσα και κατέρριψε το drone που εκτοξεύτηκε χθες. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος είχε στόχο το κοίτασμα πετρελαίου Σαϊμπάχ.

Το κοίτασμα Σαϊμπάχ αποτελεί μια κρίσιμη πετρελαϊκή εγκατάσταση, η οποία τελεί υπό τη διαχείριση της Aramco. Η κατάρριψη του drone από την αεροπορική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας αποτρέπει την πρόκληση περαιτέρω ζημιών σε αυτή την υποδομή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki