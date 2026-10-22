Σούπερ τυφώνας Champi πλησιάζει την Ταϊβάν με ανέμους 300 χλμ./ώρα

Ο σούπερ τυφώνας Champi πλησιάζει την Ταϊβάν, φέρνοντας μαζί του ανέμους που αγγίζουν τα 300 χιλιόμετρα την ώρα και θέτοντας τις αρχές σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού. Το φαινόμενο, που έχει χαρακτηριστεί ως η ισχυρότερη καταιγίδα του 2026, έχει ήδη προκαλέσει την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων και την εφαρμογή εκτεταμένων μέτρων προστασίας στο νησί.

Η πορεία του Champi και η έντασή του

Ο σούπερ τυφώνας Champi έχει αναβαθμιστεί σε τροπική καταιγίδα κατηγορίας 5, με τις ριπές ανέμου να φτάνουν τα τριακόσια χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή η ένταση τον καθιστά την ισχυρότερη καταιγίδα του 2026 όσον αφορά την ταχύτητα των ανέμων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων.

Το καταστροφικό αυτό φαινόμενο βρίσκεται σε τροχιά που απειλεί όχι μόνο την Ταϊβάν, αλλά και την Κίνα και τις Φιλιππίνες. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ακραίες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και σοβαρούς κινδύνους για σαρωτικές πλημμύρες στις περιοχές που θα επηρεαστούν άμεσα από το πέρασμά του.

Προειδοποιήσεις και άμεσα μέτρα στην Ταϊβάν

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο τυφώνας διασχίζει αυτή τη στιγμή τη Θάλασσα των Φιλιππίνων, κινούμενος με κατεύθυνση βορειοδυτικά. Η Κεντρική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ταϊβάν έχει ήδη εκδώσει θαλάσσια και χερσαία προειδοποίηση, καθώς εκτιμάται πως το φαινόμενο θα πλήξει το νησί εντός του Σαββατοκύριακου, συγκεκριμένα στις 24-25 Οκτωβρίου.

Ως προληπτικό μέτρο, περισσότερες από 125 πτήσεις, κυρίως εσωτερικού, έχουν ακυρωθεί. Παράλληλα, οι κάτοικοι των παραθαλάσσιων περιοχών έλαβαν έκτακτες ειδοποιήσεις στα κινητά τους τηλέφωνα, προειδοποιώντας τους για κύματα που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα έξι μέτρα, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο που ελλοχεύει από την προσέγγιση του τυφώνα.

Οι εκκλήσεις του προέδρου και οι ενέργειες των αρχών

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις ορεινές και παραθαλάσσιες ζώνες. Στη δήλωσή του τόνισε πως «ο λίγο καλύτερος σχεδιασμός σημαίνει λιγότερο κίνδυνο», υπογραμμίζοντας τη σημασία της προετοιμασίας.

Οι αρχές της Ταϊβάν έχουν λάβει μια σειρά από μέτρα για τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας. Συγκεκριμένα, έχουν διακόψει τα δρομολόγια των πλοίων, έχουν κλείσει όλα τα τουριστικά αξιοθέατα και έχουν τοποθετήσει πρόσθετες αντλίες νερού σε περιοχές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για πλημμύρες. Επιπλέον, έχει επιβληθεί πρόστιμο που αγγίζει τις 5.700 αγγλικές λίρες για όσους εισέρχονται σε απαγορευμένες παράκτιες ζώνες, σε μια προσπάθεια να αποτραπούν επικίνδυνες καταστάσεις.

Η μετέπειτα πορεία και η σύνδεση με το El Niño

Μετά το πέρασμά του από την Ταϊβάν, ο τυφώνας Champi αναμένεται να κινηθεί βόρεια προς την Κίνα και στη συνέχεια να κατευθυνθεί προς τα νότια νησιά της Ιαπωνίας. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι, κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας, το φαινόμενο θα αρχίσει σταδιακά να εξασθενεί, μειώνοντας την έντασή του.

Η αυξημένη ένταση αυτής της καταιγίδας συνδέεται άμεσα με το καιρικό φαινόμενο El Niño. Η αλλαγή στο μοτίνο των ανέμων, σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας των υδάτων στον Ειρηνικό Ωκεανό, δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για τη συχνότερη δημιουργία και τη ραγδαία ενίσχυση τέτοιων καταστροφικών τυφώνων, όπως ο Champi.

Με πληροφορίες από: Gazzetta