Καταγγελίες για απόπειρα δωροδοκίας σε τελικό EuroCup: Ουκρανός διαιτητής μιλά για πρόταση 10.000 ευρώ

Σοβαρές καταγγελίες για απόπειρα δωροδοκίας ενόψει του δεύτερου τελικού του EuroCup, τον Απρίλιο του 2021, περιλαμβάνει μία δικογραφία. Κεντρικό πρόσωπο σε μία από τις δέκα καταγγελίες είναι ο Ουκρανός διεθνής διαιτητής μπάσκετ Mykola Ambrosov, ο οποίος υποστηρίζει ότι δέχθηκε πρόταση να ευνοήσει την Ούνικς Καζάν στον αγώνα με τη Μονακό, έναντι 10.000 ευρώ. Η δικογραφία αφορά επίσης τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, στενό συνεργάτη του και τέσσερις διαιτητές.

Ο Ambrosov επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ενώπιον της αθλητικής δικαιοσύνης πριν από περίπου δέκα ημέρες, προσκομίζοντας πρόσθετα στοιχεία προς υποστήριξη της καταγγελίας του.

Η πρόταση δωροδοκίας και το χρηματικό αντάλλαγμα

Στην κατάθεσή του, ο Ουκρανός διαιτητής περιγράφει πώς, λίγες ημέρες μετά τον ορισμό του για τον δεύτερο τελικό της διοργάνωσης, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον συμπατριώτη του και διαιτητή Μπόρις Ρίζικ. Η επικοινωνία, όπως αναφέρει, πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου 2021, ενώ ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος για τις 30 Απριλίου, στο Καζάν της Ρωσίας.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Ambrosov, ο Ρίζικ επικοινώνησε μαζί του ζητώντας του να συμβάλει στην έκβαση του τελικού υπέρ της ρωσικής ομάδας. Κατά την ίδια καταγγελία, του ανέφερε το όνομα του Ηλία Κορομηλά και του εξήγησε ότι, εάν ευνοούσε την Ούνικς Καζάν σε πέντε έως οκτώ φάσεις, θα λάμβανε το ποσό των 10.000 ευρώ.

Ο Αμπρόζοφ καταγγέλλει ότι «η πρόταση ήταν ξεκάθαρη. Μου ζητήθηκε να ευνοήσω μια ομάδα σε ευρωπαϊκό τελικό με χρηματικό αντάλλαγμα». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι απέρριψε αμέσως την πρόταση.

Ο ρόλος του Μπόρις Ρίζικ και η προειδοποίηση

Η επικοινωνία μεταξύ του Mykola Ambrosov και του Μπόρις Ρίζικ φέρεται να έλαβε χώρα μόλις τρεις ημέρες πριν από τον κρίσιμο αγώνα. Ο Ρίζικ, ως συμπατριώτης του Ambrosov, φέρεται να ήταν αυτός που μετέφερε την αρχική πρόταση για την αλλοίωση του αποτελέσματος του τελικού.

Μετά την απόρριψη της πρότασης από τον Ουκρανό διαιτητή, ο Ρίζικ φέρεται να τον προειδοποίησε ότι θα ακολουθούσε επικοινωνία και με τον Ηλία Κορομηλά. Αυτή η προειδοποίηση υποδηλώνει μια συντονισμένη προσπάθεια για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος.

Η φερόμενη παρέμβαση του Ηλία Κορομηλά

Ο Ambrosov αναφέρει ότι ο Έλληνας διαιτητής Ηλίας Κορομηλάς πράγματι επικοινώνησε μαζί του, όπως είχε προειδοποιήσει ο Ρίζικ. Αρχικά, η συζήτηση φέρεται να είχε φιλικό χαρακτήρα, με τον Κορομηλά να τον συγχαίρει για τον ορισμό του σε έναν τόσο σημαντικό ευρωπαϊκό αγώνα και να του εκφράζει την υποστήριξή του.

Στη συνέχεια, ωστόσο, η κουβέντα φέρεται να στράφηκε στον Μπόρις Ρίζικ, τον οποίο ο Κορομηλάς φέρεται να αποκάλεσε «αδελφό του», προτού επανέλθει στην πρόταση που είχε ήδη μεταφέρει ο Ουκρανός διαιτητής. Αυτή η εξέλιξη ενισχύει τους ισχυρισμούς του Ambrosov για την απόπειρα δωροδοκίας.

Το πλαίσιο του τελικού του EuroCup

Ο δεύτερος τελικός του EuroCup, για τον οποίο έγιναν οι καταγγελίες, ήταν μια κρίσιμη αναμέτρηση μεταξύ της Μονακό και της Ούνικς Καζάν. Η Μονακό είχε επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, με αποτέλεσμα η Ούνικς Καζάν να χρειάζεται οπωσδήποτε τη νίκη στην έδρα της για να διατηρήσει τις ελπίδες της για την κατάκτηση του τροπαίου.

Προπονητής της ρωσικής ομάδας ήταν ο Δημήτρης Πρίφτης, με δύο ακόμη Έλληνες στο προπονητικό επιτελείο. Για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση είχαν οριστεί οι διαιτητές Mykola Ambrosov, Σπύρος Γκόντας και Μιλιβόγε Γιοβτσιτς.

Με πληροφορίες από: Topontiki