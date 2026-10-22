Ο Μακρόν ανακοίνωσε την απαγόρευση μη συνδικαλιστικών διαδηλώσεων τις επόμενες ημέρες

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, προανήγγειλε την απαγόρευση των διαδηλώσεων που δεν διοργανώνονται από συνδικαλιστικές οργανώσεις, «όπου αυτό είναι δυνατό», ενόψει των επερχόμενων κινητοποιήσεων. Η ανακοίνωση αφορά κυρίως τις δράσεις των επόμενων ημερών, με ιδιαίτερη έμφαση στο Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι η γενική σύσταση είναι να μην πραγματοποιηθούν διαδηλώσεις κατά τις προσεχείς ημέρες, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η δημόσια τάξη.

Απαγόρευση διαδηλώσεων και οι εξαιρέσεις

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Εμανουέλ Μακρόν, η κυβερνητική γραμμή είναι ξεκάθαρη: θα απαγορεύονται τα αιτήματα για συγκεντρώσεις που υποβάλλονται από πρόσωπα τα οποία «δεν έχουν καμία νομιμοποίηση για κάτι τέτοιο». Ο ίδιος ο πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όπου μπορούμε, θα τις απαγορεύσουμε», υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα των αρχών να εφαρμόσουν αυτή την πολιτική.

Ωστόσο, ο Γάλλος πρόεδρος διευκρίνισε ότι υπάρχει σαφής διάκριση στην περίπτωση που τα αιτήματα για συγκεντρώσεις υποβάλλονται από συνδικαλιστικές οργανώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι διαδηλώσεις θα οργανώνονται κανονικά, αλλά υπό την πλήρη ευθύνη των νομαρχών. Παράλληλα, θα προτείνονται εναλλακτικές διαδρομές για τις πορείες, με στόχο την προστασία των κέντρων των πόλεων, των εμπορικών καταστημάτων και των δημόσιων κτιρίων, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή διεξαγωγή τους και την αποφυγή επεισοδίων.

Οι λόγοι πίσω από την απόφαση

Ο Εμανουέλ Μακρόν αιτιολόγησε την απόφαση για την απαγόρευση των μη συνδικαλιστικών διαδηλώσεων, αναφέροντας συγκεκριμένα περιστατικά. Τόνισε ότι «πίσω από τα επεισόδια του Σαββάτου βρίσκονταν ανατρεπτικές ακροαριστερές ομάδες». Ο πρόεδρος δήλωσε ότι αυτές οι ομάδες «σχεδίαζαν να ανατρέψουν τη Δημοκρατία», γεγονός που οδήγησε στην ανάγκη λήψης αυστηρότερων μέτρων.

Η δήλωση αυτή του Γάλλου προέδρου υπογραμμίζει την ανησυχία της κυβέρνησης για την ασφάλεια και τη σταθερότητα, καθώς και την πρόθεση να αντιμετωπίσει όσους θεωρεί ότι επιδιώκουν την υπονόμευση του δημοκρατικού πολιτεύματος μέσω βίαιων ενεργειών. Η κυβερνητική γραμμή, όπως παρουσιάστηκε, στοχεύει στην αποτροπή παρόμοιων επεισοδίων στο μέλλον.

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, ο πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε τη σύγκληση του Συμβουλίου Άμυνας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, υπό την προεδρία του ίδιου, με σκοπό τη λήψη «πρόσθετων αποφάσεων». Η ανάγκη για αυτά τα μέτρα προκύπτει από το γεγονός ότι οι κινητές μονάδες των δυνάμεων ασφαλείας βρίσκονται «υπό ιδιαίτερα αυξημένη επιχειρησιακή πίεση».

Παράλληλα, ο υφυπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Ντιντιέ Μπερζέ, προέβη σε ανακοινώσεις σχετικά με την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας. Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM-TV, ο κ. Μπερζέ δήλωσε ότι το Σάββατο ο αριθμός των αστυνομικών και των χωροφυλάκων θα είναι «κατά 20% αυξημένος» σε σύγκριση με τις δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί στις 17 Οκτωβρίου. Αυτή η σημαντική αύξηση των δυνάμεων ασφαλείας σηματοδοτεί την πρόθεση των αρχών να διασφαλίσουν την τάξη και την ομαλότητα κατά τις προγραμματισμένες κινητοποιήσεις.

Ειδικές αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις του Σαββάτου

Ενώ η γενική σύσταση είναι η αποφυγή διαδηλώσεων, έχουν ήδη ληφθεί συγκεκριμένες αποφάσεις για το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Στο Παρίσι, ανακοινώθηκε ότι εγκρίθηκε η διεξαγωγή πορείας, η οποία θα ξεκινήσει από την πλατεία της Βαστίλης και θα καταλήξει στην πλατεία Νασιόν. Αυτή η έγκριση δείχνει ότι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι κινητοποιήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Αντίθετα, οι αρχές της Λυών έλαβαν διαφορετική απόφαση για την ίδια ημέρα, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Ανακοίνωσαν την απαγόρευση «συγκεντρώσεων» στην πόλη, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι τοπικές αρχές αξιολογούν διαφορετικά την κατάσταση ασφαλείας σε κάθε περιοχή. Οι αποφάσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την προσέγγιση της κυβέρνησης να διαχειρίζεται τις διαδηλώσεις κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε πόλης και τις εκτιμήσεις των νομαρχών.

Με πληροφορίες από: Newsit