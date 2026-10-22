Η Άγκυρα επιμένει στο τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Δεν ακυρώνεται από μονομερείς αξιολογήσεις τρίτων»

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας εξέδωσε ανακοίνωση και προέβη σε δηλώσεις, επιβεβαιώνοντας τη θέση της Άγκυρας σχετικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο συνεργασίας για την οριοθέτηση θαλάσσιων δικαιοδοσιών. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την επικύρωση της συμφωνίας από το κοινοβούλιο της Λιβύης στις 20 Οκτωβρίου, καθώς και τις αντιδράσεις που προκάλεσε η εξέλιξη αυτή σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της παρέμβασης της Ελλάδας στον ΟΗΕ. Το τουρκικό ΥΠΑΜ τονίζει ότι η νομική ισχύς του μνημονίου δεν μπορεί να ακυρωθεί από μονομερείς αξιολογήσεις τρίτων μερών.

Η επικύρωση του μνημονίου και οι διεθνείς αντιδράσεις

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης επικύρωσε το Μνημόνιο Συνεννόησης για την Οριοθέτηση Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας, το οποίο είχε υπογραφεί μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης το 2019. Η επικύρωση αυτή, που έλαβε χώρα στις 20 Οκτωβρίου, προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις και επικρίσεις από διάφορες πλευρές.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασαν την αντίθεσή τους, αμφισβητώντας τη νομιμότητα της συμφωνίας. Επιπλέον, η Ελλάδα προχώρησε σε παρέμβαση στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες της σχετικά με τις επιπτώσεις του μνημονίου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι θέσεις της Άγκυρας για τη νομιμότητα

Στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι το μνημόνιο υπεγράφη βάσει του διεθνούς δικαίου και των αρχών της ισότητας. Σύμφωνα με την Άγκυρα, η συμφωνία έλαβε υπόψη τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα και των δύο χωρών, δηλαδή της Τουρκίας και της Λιβύης.

Το ΥΠΑΜ τόνισε με έμφαση ότι η νομική ισχύς αυτού του Μνημονίου Συνεργασίας δεν μπορεί να ακυρωθεί από μονομερείς αξιολογήσεις τρίτων μερών. Αυτή η θέση αποτελεί την κεντρική απάντηση της Τουρκίας στις επικρίσεις που δέχεται η συμφωνία από διεθνείς παράγοντες.

Δηλώσεις του υποναυάρχου Ζεκί Ακτούρκ

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης Τύπου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην πλατφόρμα του στρατιωτικού αεροδρομίου Temelli στην Άγκυρα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΑΜ, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, σχολίασε την επικύρωση του μνημονίου. Ο κ. Ακτούρκ χαιρέτισε την έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, χαρακτηρίζοντάς την ως «στρατηγικό ορόσημο» για τα συμφέροντα των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο υποναύαρχος Ακτούρκ εξέφρασε τις ευχαριστίες του στις λιβυκές αρχές «για την επίδειξη της βούλησής τους στη λήψη αυτής της απόφασης». Υπογράμμισε επίσης ότι η Άγκυρα αποδίδει τεράστια σημασία στη συμφωνία, καθώς «συμβάλλει στην προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων και των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο».

Κυριαρχικά δικαιώματα και περιφερειακή πολιτική

Ο Ζεκί Ακτούρκ απέρριψε τις δηλώσεις αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αθήνας που αμφισβητούν τη νομιμότητα του τουρκολιβυκού μνημονίου. Ισχυρίστηκε ότι «η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών εμπίπτει στα κυριαρχικά δικαιώματα των σχετικών παράκτιων κρατών, και η νομική εγκυρότητα αυτού του Μνημονίου Συνεννόησης δεν μπορεί να ακυρωθεί από μονομερείς εκτιμήσεις τρίτων μερών».

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επανέλαβε τη δέσμευση της χώρας να συνεχίσει να προστατεύει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο, πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Παράλληλα, δήλωσε ότι θα συμβάλλει στην ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας. Ο υποναύαρχος Ακτούρκ επανέλαβε επίσης ότι η Τουρκία στηρίζει τον στόχο μιας «ενιαίας και αδιαίρετης Λιβύης» που θα γεφυρώνει την ανατολική και τη δυτική πλευρά της χώρας, συνδέοντας την εξέλιξη αυτή με το ευρύτερο πλαίσιο της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και αμυντικής διπλωματίας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos