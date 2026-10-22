Οι ΗΠΑ εκδίδουν αυστηρή ταξιδιωτική οδηγία για την Κένυα λόγω αυξημένης εγκληματικότητας

Το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε μία αυστηρή ταξιδιωτική οδηγία, καλώντας τους πολίτες του να επανεξετάσουν σοβαρά τα ταξιδιωτικά τους σχέδια προς την Κένυα. Η προειδοποίηση αυτή εκδίδεται λόγω της αυξημένης εγκληματικότητας και των σοβαρών κινδύνων για την ασφάλεια των ταξιδιωτών που έχουν καταγραφεί στη δημοφιλή αφρικανική χώρα. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θέτει τους επίδοξους ταξιδιώτες σε επίπεδο συναγερμού, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή.

Αυξημένη βίαιη εγκληματικότητα

Η επίσημη ιστοσελίδα του αμερικανικού υπουργείου αναφέρει ότι η βίαιη εγκληματικότητα αποτελεί μάστιγα για την περιοχή. Τα καταγεγραμμένα περιστατικά περιλαμβάνουν ένοπλες καταλήψεις οχημάτων, ληστείες, εισβολές σε κατοικίες, σεξουαλικές επιθέσεις, αλλά και απαγωγές με σκοπό την καταβολή λύτρων. Οι κίνδυνοι αυτοί καθιστούν την κατάσταση ιδιαίτερα σοβαρή για όσους επισκέπτονται τη χώρα.

Στην οδηγία επισημαίνεται πως η τοπική αστυνομία συχνά αδυνατεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην εγκληματικότητα. Παράλληλα, συχνό φαινόμενο είναι οι ένοπλοι που κινούνται με μοτοσικλέτες και διαπράττουν ληστείες. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους ταξιδεύουν μόνοι τους, καθώς έχουν καταγραφεί περιστατικά επιθέσεων ακόμα και μέσα σε μπαρ ή ξενοδοχεία, γεγονός που υποδεικνύει την ευρεία έκταση του προβλήματος ασφαλείας.

Πολιτικές αναταραχές και τρομοκρατικές απειλές

Πέρα από την εγκληματικότητα, οι αρχές των ΗΠΑ εφιστούν την προσοχή και σε άλλες πτυχές της ασφάλειας στην Κένυα. Οι πολιτικές και οικονομικές διαδηλώσεις, οι απεργίες και οι διαμαρτυρίες αποτελούν συχνό φαινόμενο στη χώρα. Αυτά τα γεγονότα ενδέχεται να μετατραπούν γρήγορα σε βίαια επεισόδια, δημιουργώντας ένα ασταθές περιβάλλον για τους επισκέπτες.

Επιπλέον, υφίσταται μία διαρκής απειλή για τρομοκρατικές επιθέσεις, οι οποίες μπορούν να συμβούν χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι πιθανοί στόχοι τέτοιων επιθέσεων περιλαμβάνουν κυβερνητικά κτίρια, τουριστικά θέρετρα και σημαντικούς συγκοινωνιακούς κόμβους. Αυτή η απειλή προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο κινδύνου για όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν στην Κένυα.

Επίπεδο κινδύνου και επικίνδυνες περιοχές

Η Κένυα, ως χώρα, βρίσκεται συνολικά στο επίπεδο ταξιδιωτικού κινδύνου 3, σύμφωνα με την αξιολόγηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Αυτό το επίπεδο υποδηλώνει την ανάγκη για επανεξέταση των ταξιδιωτικών σχεδίων. Ωστόσο, η οδηγία τονίζει ότι συγκεκριμένες περιοχές εντός της χώρας θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνες.

Για αυτές τις συγκεκριμένες περιοχές, το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά την πλήρη αποφυγή τους. Αν και η οδηγία δεν κατονομάζει ποιες είναι αυτές οι περιοχές, η σύσταση για πλήρη αποφυγή υπογραμμίζει την σοβαρότητα των κινδύνων που ελλοχεύουν σε αυτές.

Συστάσεις για τους ταξιδιώτες

Για όσους τελικά αποφασίσουν να ταξιδέψουν στην Κένυα, παρά τις προειδοποιήσεις, οι αμερικανικές αρχές παρέχουν συγκεκριμένες συστάσεις για την ασφάλειά τους. Μία από τις βασικές συμβουλές είναι η διατήρηση χαμηλού προφίλ, ώστε να μην προσελκύουν την προσοχή. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου να γίνουν στόχος εγκληματικών ενεργειών.

Επιπλέον, συνιστάται αυξημένη επαγρύπνηση κατά τη χρήση μηχανημάτων αναλήψεων ή τραπεζών, καθώς αυτά τα σημεία αποτελούν συχνά στόχους ληστειών. Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις νυχτερινές μετακινήσεις, καθώς οι κίνδυνοι εγκληματικότητας είναι αυξημένοι κατά τις ώρες αυτές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta