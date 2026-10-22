Διαδηλωτές για το δικαίωμα στη στέγαση πέρασαν τη νύχτα σε κεντρική πλατεία της Λισαβόνας

Γύρω στους 200 διαδηλωτές, οι οποίοι υπερασπίζονται το δικαίωμα στη στέγαση, πέρασαν τη χθεσινή νύχτα σε πλατεία στο κέντρο της Λισαβόνας. Η ενέργεια αυτή ακολούθησε την απομάκρυνση, την προηγούμενη ημέρα, των σκηνών που είχαν στήσει από τις δυνάμεις της αστυνομίας. Οι ακτιβιστές συνεχίζουν την κινητοποίησή τους, η οποία ξεκίνησε από το Σάββατο στην πορτογαλική πρωτεύουσα.

Η κινητοποίηση στην κεντρική πλατεία Ρόσιο

Η κινητοποίηση των ακτιβιστών για το δικαίωμα στη στέγαση ξεκίνησε το Σάββατο στην κεντρική πλατεία Ρόσιο της Λισαβόνας. Περίπου 200 διαδηλωτές συμμετείχαν στις δράσεις, με σκοπό να αναδείξουν το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης που αντιμετωπίζει η Πορτογαλία.

Μετά την επέμβαση της αστυνομίας και την απομάκρυνση των σκηνών που είχαν αρχικά εγκαταστήσει, οι ακτιβιστές εγκατέλειψαν τα σχέδιά τους να ξαναστήσουν αντίσκηνα. Παρά την παρουσία των δυνάμεων της τάξης που επέβλεπαν τη συγκέντρωση, οι διαδηλωτές επέλεξαν να παραμείνουν στην πλατεία, περνώντας τη νύχτα σε εξωτερικό χώρο.

Η αστυνομική επέμβαση και οι συνέπειές της

Τα ξημερώματα της Τρίτης, η αστυνομία προχώρησε στη διάλυση δύο καταυλισμών διαμαρτυρίας για τη στέγαση. Οι καταυλισμοί αυτοί είχαν στηθεί από ακτιβιστές τόσο στη Λισαβόνα όσο και στο Πόρτο, το οποίο βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Πορτογαλίας. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, κατασχέθηκαν συνολικά 228 αντίσκηνα από τους χώρους των διαδηλώσεων.

Στην πρωτεύουσα, τη Λισαβόνα, η αστυνομική επέμβαση οδήγησε στη σύλληψη 55 ανθρώπων. Επιπλέον, δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τις επιχειρήσεις. Οι καταληψίες στη Λισαβόνα προσπάθησαν αρχικά να αντισταθούν στις δυνάμεις της τάξης, σχηματίζοντας ανθρώπινη αλυσίδα σε μια προσπάθεια να καθυστερήσουν την επέμβαση της αστυνομίας, προτού ξεσπάσουν συγκρούσεις.

Το πλαίσιο της στεγαστικής κρίσης και η έμπνευση

Οι κινητοποιήσεις αυτές έχουν ως βασικό στόχο να αναδείξουν τη σοβαρή στεγαστική κρίση που πλήττει την Πορτογαλία. Η κρίση αυτή χαρακτηρίζεται από τη συνεχή άνοδο των τιμών των ακινήτων, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγαση για πολλούς πολίτες.

Οι ακτιβιστές στην Πορτογαλία έχουν εμπνευστεί από παρόμοιους καταυλισμούς που στήθηκαν σε άλλες περιοχές, όπως στην Ισπανία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο καταυλισμός που είχε δημιουργηθεί στην εμβληματική πλατεία Πουέρτα ντελ Σολ της Μαδρίτης. Αυτή η έμπνευση ενισχύει την ελπίδα ορισμένων ακτιβιστών να συντονίσουν τις δράσεις τους σε ολόκληρη την ιβηρική χερσόνησο, δημιουργώντας ένα ευρύτερο κίνημα.

Επόμενα βήματα και προγραμματισμός νέας διαδήλωσης

Οι διοργανωτές της κινητοποίησης, αφού έθεσαν σε ψηφοφορία μεταξύ των διαδηλωτών το ζήτημα της συνέχισης των δράσεων, ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να διοργανώσουν μια νέα διαδήλωση. Η επόμενη αυτή κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο και θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Η απόφαση για τη συνέχιση των διαμαρτυριών και ο προγραμματισμός νέων δράσεων υπογραμμίζουν την αποφασιστικότητα των ακτιβιστών να διατηρήσουν το ζήτημα της στέγασης στην επικαιρότητα. Παρά τις προηγούμενες αστυνομικές επεμβάσεις, οι διαδηλωτές επιδιώκουν να ενισχύσουν την πίεση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Πορτογαλία και ευρύτερα στην ιβηρική χερσόνησο.

Με πληροφορίες από: News.gr