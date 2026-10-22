Η Γαλλία προχώρησε σε δεύτερη σύλληψη για τον εμπρησμό του ιστορικού δημαρχείου της Λιμόζ

Οι αρχές στη Γαλλία προχώρησαν στη σύλληψη ενός δεύτερου υπόπτου για τις φθορές και τον εμπρησμό στο δημαρχείο της Λιμόζ. Η σύλληψη αυτή έγινε με τη συνδρομή της επίλεκτης αστυνομικής μονάδας RAID, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελέας της πόλης. Πρόκειται για έναν 66χρονο άνδρα, ο οποίος συνελήφθη το πρωί στην περιοχή Κρεζ και οδηγήθηκε σε κράτηση.

Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να διακριβωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν οι ζημιές και η πυρκαγιά στο ιστορικό κτίριο. Παράλληλα, οι αρχές επιδιώκουν να προσδιορίσουν τον ακριβή ρόλο των εμπλεκομένων στα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην πόλη.

Δεύτερη σύλληψη και εν εξελίξει έρευνα

Η πρόσφατη σύλληψη του 66χρονου αποτελεί τη δεύτερη στο πλαίσιο της έρευνας για τον εμπρησμό του δημαρχείου της Λιμόζ. Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη το πρωί στην περιοχή Κρεζ, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε σε κράτηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελέως της πόλης. Η επίλεκτη αστυνομική μονάδα RAID συνέδραμε στις επιχειρήσεις των αρχών.

Η έρευνα των γαλλικών αρχών συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Στόχος είναι να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν οι φθορές και η πυρκαγιά στο ιστορικό κτίριο του δημαρχείου. Επίσης, οι αρχές επιδιώκουν να προσδιορίσουν τον βαθμό εμπλοκής τόσο του 66χρονου όσο και του πρώτου υπόπτου στην υπόθεση.

Τα βίαια επεισόδια στη Λιμόζ

Τα γεγονότα που οδήγησαν στον εμπρησμό του δημαρχείου της Λιμόζ έλαβαν χώρα το Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2026. Εκείνη την ημέρα, διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, οι οποίες αφορούσαν το κόστος διαβίωσης, εξετράπησαν σε βίαια επεισόδια σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας.

Η Λιμόζ ήταν μία από τις πόλεις που επλήγησαν από τις ταραχές. Συγκεκριμένα, ξέσπασαν επεισόδια στο κέντρο της πόλης, κατά τη διάρκεια των οποίων ταραχοποιοί εισέβαλαν στο δημαρχείο. Στη συνέχεια, προχώρησαν στην πυρπόληση του κτιρίου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Ο πρώτος ύποπτος και η παράταση της κράτησης

Πριν από τη σύλληψη του 66χρονου, οι αρχές είχαν ήδη συλλάβει έναν πρώτο ύποπτο για την ίδια υπόθεση. Πρόκειται για έναν 40χρονο άνδρα, του οποίου η κράτηση παρατάθηκε για ακόμη 48 ώρες, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελέας της πόλης.

Ο 40χρονος συλληφθείς είναι γνωστός στις αρχές για τη συμμετοχή του στο ακροαριστερό κίνημα. Επιπλέον, έχει ιστορικό βιαιοπραγιών επί προσώπου – φορέα εξουσίας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο άνδρας είναι καταχωρημένος στην κατηγορία S, η οποία αφορά άτομα που μπορεί να αποτελέσουν απειλή για την ασφάλεια του κράτους.

Το ιστορικό δημαρχείο στο επίκεντρο

Το δημαρχείο της Λιμόζ, το οποίο έγινε στόχος των εμπρηστικών επιθέσεων, αποτελεί ένα ιστορικό κτίριο με μακρά πορεία. Το κτίριο είναι 143 ετών και έχει σημαντική αρχιτεκτονική και πολιτιστική αξία για την πόλη.

Οι φθορές που υπέστη το δημαρχείο ήταν εκτεταμένες, με το κτίριο να καταρρέει μετά την πυρπόλησή του από τους διαδηλωτές. Οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν τις ενέργειές τους προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτή την καταστροφή και να αποδοθούν ευθύνες στους εμπλεκόμενους.

Με πληροφορίες από: Newsit