Εξηγήσεις και αντιδράσεις για το δείπνο Τραμπ με στελέχη της Wall Street Journal

Αποσαφηνίσεις σχετικά με ένα «κλειστό» δείπνο, στο οποίο παρέθεσε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε κορυφαία στελέχη της μητρικής News Corp και της εφημερίδας Wall Street Journal, έκανε χθες η Έμμα Τάκερ. Η κυρία Τάκερ, η οποία είναι η πρώτη διευθύντρια στα χρονικά της θρυλικής εφημερίδας, προχώρησε στις δηλώσεις αυτές καθώς το δείπνο άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστό.

Το γεγονός προκάλεσε εντύπωση, όχι μόνον επειδή η Wall Street Journal βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με τον Πρόεδρο Τραμπ, αλλά και κυρίως εξαιτίας της κλιμακούμενης πίεσης της κυβέρνησης Τραμπ στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ιδίως σε εκείνα των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν δεσμούς με τον ένοικο του Λευκού Οίκου.

Οι αποσαφηνίσεις της διευθύντριας της Wall Street Journal

Η Έμμα Τάκερ έδωσε εξηγήσεις για το δείπνο στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο ετήσιο συνέδριο Media Trends Live του Axios στη Νέα Υόρκη. Η εκδήλωση αφορούσε το μέλλον των δημοσιογραφικών εκδόσεων και τις εξελίξεις στα ΜΜΕ, με τη συμμετοχή υψηλά ισταμένων στελεχών Οργανισμών Ενημέρωσης, καθώς και στελεχών και προσωπικοτήτων επιχειρήσεων ΜΜΕ.

Η διευθύντρια της Wall Street Journal, απαντώντας σε ερωτήσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Κοιτάξτε, είμαι δημοσιογράφος. Δεν θα αρνιόμουν ποτέ πρόσκληση σε δείπνο με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών». Με αυτή τη δήλωση, η κυρία Τάκερ εξήγησε τη στάση της απέναντι στην πρόσκληση που δέχτηκε για το συγκεκριμένο δείπνο.

Οι παρευρισκόμενοι στο δείπνο και οι δηλώσεις της Τάκερ

Μεταξύ των προσκεκλημένων στο «κλειστό» δείπνο που παρέθεσε ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν ο μεγιστάνας των ΜΜΕ και ιδρυτής της News Corp, Ρούπερτ Μέρντοχ. Παρόντες ήταν επίσης ο διευθύνων σύμβουλος του Ρόμπερτ Τόμσον, ο κύριος αρθρογράφος και πολιτικός αναλυτής της Wall Street Journal, Πολ Ζιγκό, καθώς και η ίδια η Έμμα Τάκερ.

Η κυρία Τάκερ ήταν φειδωλή σε ό,τι αφορούσε τις λεπτομέρειες του δείπνου. Το χαρακτήρισε ενδιαφέρον και σημείωσε ότι είναι θετικό το γεγονός πως ο Πρόεδρος Τραμπ ήθελε να συναντηθεί με τους ανθρώπους της Journal. Είπε συγκεκριμένα: «Είναι σαφές ότι μας διαβάζει και ενδιαφέρεται για τη δουλειά μας», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συζητήσεων.

Το ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων κυβέρνησης και ΜΜΕ

Η διευθύντρια της Wall Street Journal παρατήρησε ότι η κυβέρνηση Τραμπ συνεργάζεται σε διάφορα επίπεδα. Σχολίασε ότι «Μπορείς να κάνεις κάτι σε ένα επίπεδο και να έχεις μια συζήτηση σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Οπότε, όσο περισσότερες συζητήσεις, τόσο καλύτερα». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια προσπάθεια διαλόγου παρά τις υπάρχουσες εντάσεις.

Το δείπνο εξετάζεται από τα αμερικανικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ως τμήμα μιας ευρύτερης εικόνας. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εμπλακεί εδώ και κάποιες εβδομάδες σε νομικές διαμάχες σχετικά με την πρόσβαση του Τύπου και την κάλυψη από το «pool» των δημοσιογράφων.

Νομικές διαμάχες και περιορισμοί στην πρόσβαση του Τύπου

Δεκάδες ειδησεογραφικοί οργανισμοί συμπαρίστανται στους δημοσιογράφους που αντιμετωπίζουν περιορισμούς πρόσβασης στον Λευκό Οίκο. Οι οργανισμοί αυτοί υποστηρίζουν ότι οι προσπάθειες να αποκλειστούν οι δημοσιογράφοι είναι παράνομες και αντισυνταγματικές. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα κλίμα έντασης μεταξύ της κυβέρνησης και του Τύπου.

Το δείπνο με τα στελέχη της Wall Street Journal, υπό αυτό το πρίσμα, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο που οι σχέσεις μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και των ΜΜΕ χαρακτηρίζονται από νομικές αντιπαραθέσεις και περιορισμούς στην ενημέρωση.

Με πληροφορίες από: Topontiki