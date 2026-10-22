Μπαράζ επιθέσεων Ουκρανίας-Ρωσίας με νεκρούς και τραυματίες

Σε ένα μπαράζ αλλεπάλληλων πληγμάτων προχώρησαν Ουκρανία και Ρωσία κατά τη διάρκεια της περασμένης νύχτας, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν χτυπήματα. Πύραυλοι στοχοθέτησαν την ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, ενώ 630 drones εκτοξεύτηκαν προς την περιφέρεια της Μόσχας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Οι επιθέσεις αυτές σημειώθηκαν λίγες μόνο ώρες μετά από ρωσοαμερικανικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, κατά τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «ποτέ δεν ήμασταν τόσο κοντά στην ειρήνη».

Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία: Εκτεταμένες ζημιές και απώλειες

Από τα ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, υπέστησαν αρχικά ζημιές υποδομές του μετρό στη Νότια Γέφυρα, η οποία βρίσκεται στον ποταμό Δνείπερο. Οι αρχές της πόλης ανακοίνωσαν ότι έχει περιοριστεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή αυτή. Τα χτυπήματα αυτά ήρθαν έπειτα από μια άλλη επίθεση εναντίον του Κιέβου, η οποία είχε σημειωθεί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 το βράδυ και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν έξι άνθρωποι.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι από τον ρωσικό βομβαρδισμό της πόλης, κυρίως με πυραύλους, τραυματίστηκαν τουλάχιστον 15 άνθρωποι. Στις επιθέσεις αυτές, αναφέρθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε πύραυλος Iskander με κεφαλή διασποράς, σε μια πόλη με περισσότερους από 3 εκατομμύρια κατοίκους, με τις ενέργειες αυτές να χαρακτηρίζονται ως «σκόπιμη τρομοκρατία». Ένα κατάστημα «Epicentr» στην Ποτσάινα καταστράφηκε επίσης από τα νυχτερινά πλήγματα, τα οποία περιλάμβαναν βαλλιστικούς πυραύλους, πυρομαχικά διασποράς και drones.

Πέρα από το Κίεβο, ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν απώλειες και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Στη βορειοανατολική Ουκρανία, ένας άνδρας σκοτώθηκε στη Σούμι, ενώ μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στο Χάρκοβο. Στην επαρχία Ζαπορίζια, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές και η αστυνομία. Επιπλέον, δύο άλλοι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγματα στο Ντονέτσκ, σύμφωνα με την τοπική στρατιωτική διοίκηση.

Στους στόχους των ρωσικών δυνάμεων περιλαμβάνονταν και ενεργειακές υποδομές. Ένα drone έπληξε ενεργειακές υποδομές στην πόλη Κρεμεντσούκ της επαρχίας Πολτάβα, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Η Κρεμεντσούκ αποτελεί σημαντικό βιομηχανικό κόμβο και φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ουκρανίας, ενώ η περιοχή έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ρωσικών πληγμάτων. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης ότι οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν «μαζικό πλήγμα» κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον λιμενικών υποδομών στην περιοχή της Οδησσού, καθώς και εναντίον πλοίων που χρησιμοποιεί ο ουκρανικός στρατός.

Ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία: Drones και τραυματισμοί κοντά στη Μόσχα

Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία δέχτηκε επίσης πλήγματα, με δύο ανθρώπους να τραυματίζονται κοντά στη Μόσχα. Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν, σημείωσε ότι η Ουκρανία εκτόξευσε 630 drones προς την περιοχή της Μόσχας. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα περισσότερα από αυτά τα drones καταρρίφθηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις άμυνας.

Το πλαίσιο των επιθέσεων και οι δηλώσεις για την ειρήνη

Το μπαράζ των εκατέρωθεν επιθέσεων έλαβε χώρα λίγες μόνο ώρες μετά από ρωσοαμερικανικές συνομιλίες που αφορούσαν τον τερματισμό του πολέμου. Κατά τη διάρκεια αυτών των συνομιλιών, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει πως «ποτέ δεν ήμασταν τόσο κοντά στην ειρήνη», μια δήλωση που έρχεται σε αντίθεση με την κλιμάκωση των στρατιωτικών ενεργειών που ακολούθησαν.

Με πληροφορίες από: Newsit