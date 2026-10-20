Ενέδρα τζιχαντιστών στη Νιγηρία: Πέντε στρατιώτες νεκροί και 13 τραυματίες

Πέντε στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δεκατρείς τραυματίστηκαν σε ενέδρα τζιχαντιστών που σημειώθηκε στην πολιτεία Γιόμπε, στη βορειοανατολική Νιγηρία. Το περιστατικό έλαβε χώρα τη Δευτέρα, με τις πληροφορίες να μεταδίδονται από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η επίθεση και οι δράστες

Η επίθεση στόχευσε στρατιωτική οχηματοπομπή κοντά στο χωριό Μπουλαμπουγουάρνα. Σύμφωνα με στρατιωτικό αξιωματούχο που μίλησε στο AFP, οι δράστες τοποθέτησαν νάρκες σε δρόμο, προκαλώντας την έκρηξη και τις απώλειες.

Την ευθύνη για την ενέδρα φέρονται να έχουν μέλη της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ISWAP). Η ISWAP είναι μια οργάνωση που αποσχίστηκε από την Μπόκο Χαράμ και δραστηριοποιείται στην περιοχή.

Επιβεβαίωση των τραυματιών

Οι πληροφορίες σχετικά με τους τραυματίες επιβεβαιώθηκαν και από εργαζόμενο σε νοσοκομείο της πόλης Γκεϊντάμ. Ο εργαζόμενος μίλησε επίσης στο Γαλλικό Πρακτορείο, επιβεβαιώνοντας ότι δεκατρείς στρατιώτες διακομίστηκαν με τραύματα μετά την επίθεση.

Οι τραυματίες δέχονται την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις ενέργειες για τη διαχείριση της κατάστασης που προέκυψε από την επίθεση των τζιχαντιστών.

Η τζιχαντιστική εξέγερση στη βορειοανατομική Νιγηρία

Η βορειοανατολική Νιγηρία αντιμετωπίζει μια τζιχαντιστική εξέγερση που ξεκίνησε το 2009. Από τότε, τόσο η Μπόκο Χαράμ όσο και η ISWAP πραγματοποιούν συχνά επιθέσεις στην περιοχή. Αυτές οι επιθέσεις έχουν οδηγήσει σε χιλιάδες θανάτους και έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων από τις εστίες τους.

Η συνεχιζόμενη βία έχει επιδεινώσει σημαντικά την ανθρωπιστική κρίση που επικρατεί στην περιοχή, με τις ανάγκες του πληθυσμού να είναι αυξημένες και την ασφάλεια να παραμένει ένα μείζον ζήτημα για τους κατοίκους και τις αρχές.

Επανένταση της βίας τα τελευταία χρόνια

Παρόλο που η ένταση της εξέγερσης είχε υποχωρήσει σε σύγκριση με την κορύφωσή της πριν από περίπου μία δεκαετία, η βία έχει ενταθεί εκ νέου τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτή η αναζωπύρωση της βίας προκαλεί ανησυχία στις τοπικές αρχές και τη διεθνή κοινότητα.

Κατά το προηγούμενο έτος, σημειώθηκε σειρά επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Σε αυτές τις επιθέσεις, ένοπλοι κατάφεραν να καταλάβουν προσωρινά στρατιωτικές βάσεις, αρπάζοντας όπλα και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό, γεγονός που υπογραμμίζει την αυξανόμενη δραστηριότητα των τζιχαντιστικών ομάδων.

Με πληροφορίες από: Enikos