Η Εκτελεστική Επιτροπή του SPD στο Βερολίνο άναψε το πράσινο φως για κυβερνητικό συνασπισμό

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) στο Βερολίνο έδωσε το «πράσινο φως» για την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Αριστερά και τους Πράσινους. Στόχος των συνομιλιών είναι ο σχηματισμός νέου κυβερνητικού συνασπισμού στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, με επικεφαλής την Ελίφ Εράλπ από την Αριστερά. Η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο για μια πιθανή συνεργασία που θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Η απόφαση του SPD και οι επόμενοι σταθμοί

Η Εκτελεστική Επιτροπή του SPD τάχθηκε υπέρ της έναρξης συνομιλιών με τα δύο κόμματα, παρά τις αντιδράσεις που είχαν εκφραστεί το προηγούμενο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, η πρόταση εγκρίθηκε με 26 ψήφους υπέρ και μόλις τρεις κατά.

Οι Πράσινοι αναμένεται να αποφασίσουν για τη συμμετοχή τους στις διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ηγεσίας αργότερα απόψε, ενώ η Αριστερά θα κληθεί να επικυρώσει τη σχετική απόφαση στο συνέδριό της, στις 31 Οκτωβρίου. Εφόσον και τα τρία κόμματα δώσουν την έγκρισή τους, οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό συνασπισμού θα μπορούσαν να ξεκινήσουν την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Αν οι συνομιλίες ολοκληρωθούν με επιτυχία, η Ελίφ Εράλπ θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει την ηγεσία της κυβέρνησης του Βερολίνου, ως νέα κυβερνήτης ή δήμαρχος της πρωτεύουσας.

Σημαντική πρόοδος στο ζήτημα της στέγασης

Σημαντική πρόοδος καταγράφηκε στις διερευνητικές συνομιλίες των τριών κομμάτων, ιδιαίτερα στο ζήτημα της στέγασης. Το θέμα αυτό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους κατοίκους της γερμανικής πρωτεύουσας, με το υψηλό κόστος να πιέζει τους πολίτες.

Οι πλευρές συμφώνησαν επί της αρχής στην απαλλοτρίωση μεγάλων εταιρειών ακινήτων που διαθέτουν τουλάχιστον 10.000 διαμερίσματα. Η αρχική πρόταση προέβλεπε την εφαρμογή του μέτρου σε εταιρείες με χαρτοφυλάκιο άνω των 3.000 κατοικιών, ωστόσο η τελική συμφωνία ανέβασε το όριο. Παράλληλα, συμφωνήθηκε η προώθηση ενός νέου προγράμματος κατασκευής 100.000 διαμερισμάτων, ως μέρος της προσπάθειας να αντιμετωπιστεί η έλλειψη κατοικιών.

Ενίσχυση δημόσιων υποδομών

Πέρα από το ζήτημα της στέγασης, οι προτάσεις των τριών κομμάτων περιλαμβάνουν και την ενίσχυση των δημόσιων υποδομών της πόλης. Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε η αύξηση της χρηματοδότησης για τις δημόσιες συγκοινωνίες. Αυτό το μέτρο αποσκοπεί στην αναβάθμιση και τη βελτίωση των υπηρεσιών μεταφοράς για τους κατοίκους του Βερολίνου.

Διαβουλεύσεις για τον αντισημιτισμό

Ιδιαίτερα περίπλοκες αποδείχθηκαν οι συνομιλίες σχετικά με την προσέγγιση της Αριστεράς στα κρούσματα αντισημιτισμού στο εσωτερικό της. Ωστόσο, τα κόμματα κατέληξαν σε συμφωνία για το συγκεκριμένο θέμα. Όπως συμφωνήθηκε, σε περίπτωση σχηματισμού κυβέρνησης, στη συμφωνία των εταίρων θα συμπεριληφθεί δήλωση δέσμευσης για την προστασία της εβραϊκής ζωής.

Η δήλωση αυτή θα περιλαμβάνει επίσης δέσμευση για το δικαίωμα ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ και για μια λύση δύο κρατών. Η λύση αυτή αποσκοπεί στην εγγύηση τόσο της ασφάλειας του Ισραήλ όσο και της αυτοδιάθεσης των Παλαιστινίων. Για τους παραβάτες των αρχών αυτών θα προβλέπονται μάλιστα αυστηρές κυρώσεις, ακόμη και αποβολή από την κοινοβουλευτική ομάδα.

Δηλώσεις στελεχών του SPD

Ο επικεφαλής του SPD στο Βερολίνο, Στέφεν Κραχ, αιτιολόγησε τη στάση του κόμματος παρά τις πιέσεις που άσκησαν ανοιχτά υψηλόβαθμα στελέχη του σε ομοσπονδιακό επίπεδο. «Ως δημοκράτης, ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις συμβιβασμούς», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η δήλωσή του υπογραμμίζει την ανάγκη για συμβιβασμούς στην πολιτική διαδικασία.

Η πρώην δήμαρχος της πρωτεύουσας, Φραντσίσκα Γκιφάι (SPD), έκανε λόγο για «αλλαγή κατεύθυνσης» για το SPD. Η τοποθέτησή της αναδεικνύει την σημασία της απόφασης για το μέλλον του κόμματος στην τοπική πολιτική σκηνή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis