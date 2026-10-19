Ομόφωνη υιοθέτηση ελληνικού ψηφίσματος στον ΟΗΕ για την προστασία των παιδιών

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε ομόφωνα το ψήφισμα 2832 (2026), μια ελληνική πρωτοβουλία που επικεντρώνεται στην προστασία των παιδιών από τους κινδύνους των ψηφιακών τεχνολογιών σε περιοχές ένοπλων συγκρούσεων. Η απόφαση αυτή, που εγκρίθηκε με 15 ψήφους υπέρ και τη στήριξη περισσότερων από 90 συνυποβαλλουσών χωρών, αποτελεί σημαντική διπλωματική επιτυχία για την Ελλάδα. Το ψήφισμα αναδεικνύει επίσης τις δυνατότητες αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων για την ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων.

Η ελληνική πρωτοβουλία και η προεδρία του συμβουλίου

Η υιοθέτηση του ψηφίσματος 2832 (2026) έλαβε χώρα υπό την προεδρία της Μόνιμης Αντιπροσώπου της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβεως Αγλαΐας Μπαλτά. Η Ελλάδα ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον μήνα Οκτώβριο, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία για την προώθηση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας.

Η ελληνική διπλωμάτης, παρουσιάζοντας το σχέδιο ψηφίσματος υπό την εθνική της ιδιότητα, εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τα κράτη-μέλη για την εποικοδομητική τους συμβολή στις διαπραγματεύσεις. Επίσης, ευχαρίστησε τις χώρες που υποστήριξαν την πρωτοβουλία, συμμετέχοντας ως συνυποβάλλουσες χώρες, ενισχύοντας έτσι το διεθνές αποτύπωμα του ψηφίσματος.

Συνεργασίες και αναγνώριση κινδύνων

Η πρέσβης Αγλαΐα Μπαλτά αναφέρθηκε ειδικότερα στη συνεργασία με το Γραφείο της Ειδικής Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τα Παιδιά και τις Ένοπλες Συγκρούσεις. Επιπλέον, υπογράμμισε τη συμβολή της UNICEF, της UNESCO, καθώς και διαφόρων φορέων της κοινωνίας των πολιτών, στην κατάρτιση του κειμένου του ψηφίσματος.

Στην τοποθέτησή της, η Αγλαΐα Μπαλτά έδωσε έμφαση στη νέα διάσταση που λαμβάνουν οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών, κυρίως λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης των ψηφιακών μέσων. Τόνισε πως η ψηφιακή εποχή έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις για την προστασία των ανηλίκων σε ζώνες συγκρούσεων.

Η ψηφιακή στρατολόγηση και οι κίνδυνοι

Η Ελληνίδα πρέσβης υπογράμμισε με έμφαση ότι «η στρατολόγηση μέσω ενός έξυπνου κινητού τηλεφώνου εξακολουθεί να είναι στρατολόγηση». Με αυτή τη δήλωση, προειδοποίησε για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων ως εργαλείων για τη στρατολόγηση ανηλίκων.

Όπως επεσήμανε, τα παιδιά που στρατολογούνται μέσω αυτών των ψηφιακών καναλιών εκτίθενται σε εκμετάλλευση, εξαναγκασμό και διαδικασίες ριζοσπαστικοποίησης στο διαδίκτυο. Η πρέσβης έθεσε το κρίσιμο ερώτημα κατά πόσον το Συμβούλιο Ασφαλείας μπορεί να παραμένει αδρανές, όταν η ψηφιακή τεχνολογία χρησιμοποιείται για τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων σε βάρος παιδιών.

Ενίσχυση υφιστάμενων μηχανισμών προστασίας

Η Αγλαΐα Μπαλτά διευκρίνισε ότι το νέο ψήφισμα δεν έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ξεχωριστού κανονιστικού πλαισίου ειδικά για το διαδίκτυο. Αντιθέτως, ο σκοπός του είναι να ενισχύσει τους ήδη υφιστάμενους μηχανισμούς προστασίας των παιδιών, προσαρμόζοντάς τους στις σύγχρονες ψηφιακές απειλές.

Εξήγησε ότι οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από το μέσο με το οποίο διαπράττονται. Ο κύριος στόχος είναι η αντιμετώπιση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο ψηφιακό περιβάλλον, χωρίς να παρεμβαίνει στη ρύθμιση τεχνικών ζητημάτων του διαδικτυακού περιεχομένου.

Ελευθερία της έκφρασης και αντιμετώπιση βίας

Τέλος, η Ελληνίδα πρέσβης ξεκαθάρισε ότι οι προβλέψεις του ψηφίσματος σχετικά με την ακεραιότητα της πληροφόρησης δεν αποσκοπούν στον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης. Αντιθέτως, η πρόθεση είναι να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά περιστατικά βίας που υποκινούνται ή ενισχύονται μέσω ψηφιακού περιεχομένου.

Η προσέγγιση αυτή στοχεύει στην εξισορρόπηση της προστασίας των παιδιών με τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα του ψηφιακού τοπίου και τις προκλήσεις που αυτό θέτει για την ασφάλεια των ανηλίκων σε περιβάλλοντα ένοπλων συγκρούσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki