Πυροβολισμοί κοντά σε τζαμί στο Οχάιο: Ένας νεκρός, οι αρχές αποκλείουν επίθεση στο τέμενος

Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στην πόλη Κολόμπους του Οχάιο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά από αναφορές για πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κοντά σε τζαμί. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου, ενώ οι ομοσπονδιακές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα στην περιοχή. Παρά τις αρχικές ανησυχίες, η αστυνομία του Κολόμπους ξεκαθάρισε ότι οι πυροβολισμοί δεν συνδέονται με επίθεση εναντίον του μουσουλμανικού χώρου λατρείας.

Κινητοποίηση ομοσπονδιακών αρχών

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) ανακοίνωσε τη Δευτέρα, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, ότι πράκτορές της ανταποκρίθηκαν σε αναφορά για περιστατικό με πυροβολισμούς. Το συμβάν αναφέρθηκε βορειοανατολικά του κέντρου της πόλης Κολόμπους. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, με τις δυνάμεις να σπεύδουν στην περιοχή για να διερευνήσουν τις συνθήκες.

Στην περιοχή όπου αναφέρθηκε το περιστατικό βρίσκεται μουσουλμανικός χώρος λατρείας. Σε κοντινή απόσταση από το τέμενος υπάρχουν επίσης συγκροτήματα κατοικιών με διώροφα κτίρια, γεγονός που οδήγησε σε αυξημένη επαγρύπνηση των αρχών.

Ένας νεκρός και αρχικές ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες

Από τους πυροβολισμούς έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος, όπως επιβεβαίωσε αργότερα η αστυνομία. Νωρίτερα, τοπικό μέσο ενημέρωσης είχε μεταδώσει ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες από το περιστατικό φέρεται να έχασε τη ζωή του ένα άτομο, ενώ ακόμη ένα τραυματίστηκε. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την κατάσταση του πιθανού τραυματία.

Οι αρχικές πληροφορίες προκάλεσαν συναγερμό, καθώς οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά σε έναν χώρο λατρείας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ξεκίνησαν αμέσως τις έρευνες για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη και να συλλέξουν στοιχεία από την περιοχή.

Διευκρινίσεις από την αστυνομία του Κολόμπους

Ο λοχίας της αστυνομίας του Κολόμπους, Τζέιμς Φούκουα, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με το περιστατικό, επιβεβαιώνοντας τον θάνατο ενός ανθρώπου. Ο κ. Φούκουα τόνισε με σαφήνεια ότι «δεν επρόκειτο για επίθεση εναντίον του τζαμιού». Η αστυνομία διευκρίνισε ότι το αιματηρό συμβάν δεν συνδεόταν με τη λειτουργία του τεμένους.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της αστυνομίας, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στον μουσουλμανικό χώρο λατρείας την ώρα που στον χώρο πραγματοποιούνταν εκδήλεση. Αυτή η διευκρίνιση ήταν κρίσιμη για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μιας στοχευμένης επίθεσης εναντίον της κοινότητας ή του θρησκευτικού χώρου.

Τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα

Παρά τις διευκρινίσεις της αστυνομίας, πολλές λεπτομέρειες παραμένουν άγνωστες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. Επίσης, δεν έχουν ανακοινωθεί στοιχεία για τα κίνητρα του δράστη ή των δραστών, ούτε για την ταυτότητα τυχόν εμπλεκομένων στο περιστατικό.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν διευκρινίσει εάν το περιστατικό συνδέεται με κάποιο άλλο συμβάν που έλαβε χώρα στην ευρύτερη περιοχή. Οι προσπάθειες επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες με την αστυνομία, καθώς και με τους αρμόδιους εκπροσώπους της τοπικής κοινότητας ή του τζαμιού, δεν είχαν άμεση ανταπόκριση στα τηλεφωνικά μηνύματα που τους είχαν αποσταλεί.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis