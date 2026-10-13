Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την Αθήνα

Το CNN περιγράφει την εικόνα που επικρατούσε στο παρασκήνιο πριν από την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, η ίδια φέρεται να θεωρούσε πως η παραμονή της στην Αθήνα ήταν εξασφαλισμένη. Παρά τις αντιδράσεις που είχαν προκαλέσει οι καταγγελίες σε βάρος της, η Γκίλφοϊλ δεν εμφανιζόταν διατεθειμένη να εγκαταλείψει τη θέση της.

Οι προσπάθειες για παραμονή

Το ρεπορτάζ του CNN αναφέρει ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια του σαββατοκύριακου, η πρώην πρέσβης επιδίωκε να εξασφαλίσει τη στήριξη κυβερνητικών αξιωματούχων. Αυτή η προσπάθεια είχε στόχο να αντιμετωπίσει τις πιέσεις που δεχόταν για την αποχώρησή της.

Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε αρχίσει να επικοινωνεί με πρόσωπα που τη στήριζαν. Οι επικοινωνίες αυτές γίνονταν τόσο εντός όσο και εκτός κυβέρνησης, ακόμη και πριν από τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών σε βάρος της. Ζητούσε τη συνδρομή τους για τη διαχείριση του επικείμενου τότε δημοσιεύματος.

Διαφορετικοί ισχυρισμοί για οικονομική διαφορά

Αρχικά, η Γκίλφοϊλ φέρεται να υποστήριξε σε κυβερνητικούς συμμάχους της ότι οι πληροφορίες που έρχονταν στο «φως» δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση στις κατηγορίες που άρχισαν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Στη συνέχεια, οι δικηγόροι της προέβαλαν έναν διαφορετικό ισχυρισμό σχετικά με την οικονομική διαφορά της με τον Έρικ Ντέτερς, ο οποίος είναι δωρητής του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως υποστήριξαν οι νομικοί της εκπρόσωποι, ο Ντέτερς τής όφειλε χρήματα για υπηρεσίες που του είχε προσφέρει. Το αίτημά της να εξοφληθεί ένας λογαριασμός της American Express ύψους 100.000 δολαρίων αφορούσε, σύμφωνα με τους δικηγόρους, την είσπραξη της συγκεκριμένης οφειλής.

Η εκδοχή της πρώην πρέσβη

Η ίδια η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επέμενε ότι ο Έρικ Ντέτερς δεν έλεγε την αλήθεια σχετικά με την υπόθεση. Υποστήριζε ότι είχε δημιουργηθεί μια παρεξήγηση γύρω από το θέμα της οικονομικής διαφοράς.

Σύμφωνα με τη δική της εκδοχή των γεγονότων, ο Ντέτερς ήταν αυτός που της χρωστούσε χρήματα. Επίσης, δήλωνε ότι δεν υπήρχε καμία συναλλαγή με αντάλλαγμα την άσκηση επιρροής, διαψεύδοντας έτσι τις σχετικές κατηγορίες.

Το κλίμα δυσαρέσκειας και οι διαβεβαιώσεις

Το CNN κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις κινήσεις της Γκίλφοϊλ κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου, επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση των εξελίξεων. Όπως μεταδίδει το δίκτυο, η ίδια είχε διαμηνύσει σε συμμάχους της ότι δεν σκόπευε να παραιτηθεί από τη θέση της.

Μάλιστα, υποστήριζε ότι είχε λάβει διαβεβαιώσεις πως δεν θα απομακρυνόταν από την πρεσβευτική της θέση στην Αθήνα. Ωστόσο, οι προσπάθειές της, παρά την επιμονή της, δεν κατάφεραν να ανατρέψουν το κλίμα δυσαρέσκειας που είχε διαμορφωθεί στον Λευκό Οίκο μετά τις αποκαλύψεις.

Η επιθυμία του υπουργού Εξωτερικών και η απομάκρυνση

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που επικαλείται το CNN, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επιθυμούσε ιδιαίτερα την αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η επιθυμία του αυτή φανέρωνε την έντονη δυσαρέσκεια που υπήρχε σε υψηλό επίπεδο.

Μία από τις πηγές που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο σχολίασε χαρακτηριστικά την κατάσταση, λέγοντας: «Ουσιαστικά, την απέλυσαν σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση». Τελικά, η απόφαση του Λευκού Οίκου ήταν να ζητήσει την παραίτηση της πρέσβη.

Με πληροφορίες από: Topontiki