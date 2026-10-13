Αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, καθώς ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παραίτησή της από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η απόφαση αυτή ήρθε λιγότερο από ένα 24ωρο μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την άλλοτε στενή συνεργάτιδα και πρώην σύντροφο του γιου του.

Το διπλωματικό αυτό «διαζύγιο» δεν αποτέλεσε κεραυνό εν αιθρία, καθώς είχε προηγηθεί ένα μπαράζ δημοσιευμάτων που έθεταν ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά της Γκίλφοϊλ.

Η δυσαρέσκεια του Ντόναλντ Τραμπ και η αποχώρηση

Το πρώτο σαφές μήνυμα για την επικείμενη απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δόθηκε τη Δευτέρα (12/10), όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε στον Λευκό Οίκο εάν εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Αμερικανίδας πρέσβειρας από την Αθήνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι», επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι το μέλλον της βρισκόταν υπό επανεξέταση.

Η δήλωση αυτή ήρθε μία ημέρα μετά τις πληροφορίες που ανέφεραν ότι τόσο ο Τραμπ όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ήταν «εξοργισμένοι» με τις καταγγελίες που αφορούσαν τη Γκίλφοϊλ. Οι δύο άνδρες επρόκειτο να αποφασίσουν για την τύχη της μέσα στην εβδομάδα, ωστόσο η απόφαση δεν άργησε να έρθει, με τον Λευκό Οίκο να επιβεβαιώνει την απαίτηση για την παραίτησή της, βάζοντας πρόωρο τέλος στη θητεία της.

Οι καταγγελίες που πυροδότησαν την κρίση

Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων που πυροδότησαν την κρίση βρέθηκε ένα δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ φέρεται να ζήτησε 100.000 δολάρια από πρώην χρηματοδότη των Ρεπουμπλικανών. Το ποσό αυτό φέρεται να ζητήθηκε για την εξόφληση λογαριασμού της American Express, πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της, προσφέροντας, σύμφωνα με τις καταγγελίες, βοήθεια για την επικοινωνία του δωρητή με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο δωρητής αρνήθηκε να καταβάλει το ποσό.

Οι αποκαλύψεις, ωστόσο, δεν περιορίζονται σε αυτή την υπόθεση. Προηγούμενα δημοσιεύματα έθεσαν ερωτήματα για τον φερόμενο ρόλο της στην προώθηση συμφερόντων ελληνικής κατασκευαστικής και ενεργειακής εταιρείας. Επίσης, εξετάστηκαν θέματα σχετικά με την πρόσβαση εκπροσώπων επιχειρηματικών συμφερόντων σε διπλωματικές συναντήσεις, καθώς και παροχές πολυτελούς φιλοξενίας από εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες. Οι καταγγελίες αυτές παραμένουν υπό διερεύνηση και δεν αποτελούν από μόνες τους απόδειξη παρανομίας.

Η απάντηση και η υπεράσπιση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η ίδια η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς και για μια οικονομική διαφορά που επιχειρείται να παρουσιαστεί ως υπόθεση διαφθοράς. Μέσω του δικηγόρου της, αμφισβητεί τη γνησιότητα των μηνυμάτων και αρνείται οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά. Δηλώνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί το όνομα και την ακεραιότητά της, τονίζοντας ότι οι κατηγορίες σε βάρος της είναι ψευδείς και ότι σκοπεύει να υπερασπιστεί σθεναρά τη φήμη της.

Στην αποχαιρετιστήρια δήλωσή της, η Αμερικανίδα διπλωμάτης χαρακτήρισε τη θητεία της «τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής της». Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που της εμπιστεύτηκαν το προνόμιο να εκπροσωπεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι η αφοσίωσή της στον Ντόναλντ Τραμπ παραμένει ακλόνητη.

Τα επιτεύγματα της θητείας της στην Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναφέρθηκε σε σημαντικά επιτεύγματα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Υπογράμμισε ότι εργάστηκε ακατάπαυστα για την προώθηση της ατζέντας «America First» του Προέδρου Τραμπ και την ενίσχυση της στρατηγικής συμμαχίας με την Ελλάδα, επιτυγχάνοντας σημαντικά αποτελέσματα για τον αμερικανικό λαό.

Συγκεκριμένα, ανέφερε τη συμβολή της στη σύναψη ιστορικών συμφωνιών για την επέκταση των αμερικανικών εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Προώθησε τον «Κάθετο Διάδρομο» (Vertical Corridor) με στόχο τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια. Επίσης, ενισχύθηκε η συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας με την Ελλάδα, έναν κρίσιμο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, και διευρύνθηκαν οι ευκαιρίες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τις επενδύσεις σε ολόκληρη την περιοχή. Η Γκίλφοϊλ δήλωσε ιδιαίτερα υπερήφανη για τον ρόλο της πρεσβείας στην ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής υπεροχής, στην προώθηση της οικονομικής συνεργασίας και στη διασφάλιση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο απαραίτητος ηγέτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Πολιτικοί κραδασμοί και η επόμενη μέρα

Η υπόθεση προκαλεί πολιτικούς κραδασμούς όχι μόνο στην Ουάσινγκτον, όπου οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο ζητούν να συνεχιστεί η διερεύνηση των καταγγελιών, αλλά και στην Ελλάδα. Η αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τη στάση της απέναντι στις καταγγελίες και για τις ενεργειακές και επιχειρηματικές συμφωνίες που βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.

Παράλληλα, στο διπλωματικό παρασκήνιο έχουν αρχίσει να διακινούνται σενάρια για την επόμενη ημέρα στην αμερικανική πρεσβεία της Αθήνας. Ο αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας, Τζος Χακ, φέρεται ως πιθανός διάδοχος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη θέση του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Topontiki