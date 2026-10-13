Νετανιάχου: Δεν θα επιτραπεί η επιστροφή εκτοπισμένων Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου εξέφρασε την πρόθεσή του να μην επιτρέψει την επιστροφή των εκτοπισμένων Παλαιστινίων στους καταυλισμούς προσφύγων της βόρειας κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Με αυτή την τοποθέτηση, ο Νετανιάχου αμφισβητεί ανοιχτά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισραήλ, η οποία ζητά την επιστροφή των κατοίκων στις εστίες τους. Η δήλωσή του έρχεται μετά την απόφαση του δικαστηρίου την Κυριακή, που διατάχθηκε τον ισραηλινό στρατό να οργανώσει την επιστροφή των Παλαιστινίων.

Άρνηση επιστροφής και δικαστική απόφαση

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν θα επιτρέψει την επάνοδο των Παλαιστινίων στους καταυλισμούς της βόρειας κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Η θέση του αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισραήλ, η οποία εκδόθηκε την Κυριακή. Η δικαστική απόφαση καλεί τον ισραηλινό στρατό να προχωρήσει στην οργάνωση της επιστροφής των Παλαιστινίων που είχαν εκτοπιστεί από τους καταυλισμούς της Τζενίν, του Νουρ Σαμς και της Τουλκάρεμ.

Οι εκτοπισμοί αυτοί έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2025. Παρά την απόφαση του δικαστηρίου, η πλειονότητα των εκτοπισμένων Παλαιστινίων δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να επιστρέψει στα σπίτια της. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου έθεσε εκ νέου το ζήτημα της επιστροφής τους στο προσκήνιο, αναδεικνύοντας την αντιπαράθεση γύρω από το θέμα.

«Δεν είναι κάτοικοι, είναι τρομοκράτες»

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, την οποία πραγματοποίησε κοντά στον καταυλισμό προσφύγων της Τουλκάρεμ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα. Χαρακτήρισε την περιοχή ως «οχυρό τρομοκρατών» και εξήρε τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις για την επιχείρηση που πραγματοποίησαν εκεί.

Αναφερόμενος στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο Νετανιάχου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Άκουσα ότι υπάρχει κάποιος στο Ανώτατο Δικαστήριο που είπε ότι οι κάτοικοι πρέπει να επιστρέψουν εδώ. Δεν είναι κάτοικοι, είναι τρομοκράτες». Ωστόσο, δεν διευκρίνισε εάν η τοποθέτησή του αφορούσε αποκλειστικά τον καταυλισμό της Τουλκάρεμ ή εάν επεκτεινόταν και στους άλλους δύο καταυλισμούς, της Τζενίν και του Νουρ Σαμς.

Οι εκτοπισμοί στη βόρεια Δυτική Όχθη

Από τον Ιανουάριο του 2025, δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Αυτό συνέβη στους τρεις καταυλισμούς προσφύγων που βρίσκονται στη βόρεια Δυτική Όχθη. Οι εκτοπισμοί αυτοί συνδέονται άμεσα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξαπέλυσε το Ισραήλ στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι επιχειρήσεις αυτές είχαν ως στόχο τη διάλυση των υποδομών ένοπλων ομάδων στις συγκεκριμένες περιοχές. Οι συνθήκες ασφάλειας και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να καθορίζουν την καθημερινότητα των κατοίκων, ενώ η πλειονότητα των εκτοπισμένων παραμένει μακριά από τα σπίτια της.

Διατήρηση του ισραηλινού ελέγχου και προειδοποίηση

Στην ίδια δήλωση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή του θέση για τη διατήρηση του ισραηλινού ελέγχου στην περιοχή. Τόνισε ότι το Ισραήλ θα «παραμείνει φρουρός από τον Ιορδάνη ποταμό μέχρι τη θάλασσα», υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της χώρας να διατηρήσει την κυριαρχία της.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου απηύθυνε προειδοποίηση προς όσους θεωρεί αντιπάλους της χώρας. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θέλω να προειδοποιήσω τους εχθρούς μας ότι είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια», σηματοδοτώντας την ετοιμότητα του Ισραήλ απέναντι σε ενδεχόμενες απειλές.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta