Το πανεπιστήμιο Κορνέλ αναστέλλει τα πάρτι των φοιτητικών αδελφοτήτων μετά από καταγγελίες

Το Πανεπιστήμιο Κορνέλ προχώρησε στην αναστολή όλων των γιορτών που διοργανώνουν οι φοιτητικές αδελφότητες, καθώς και οι ενώσεις των ανδρών φοιτητών, έως το τέλος του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Η απόφαση αυτή έρχεται στον απόηχο καταγγελιών για ομαδικό βιασμό φοιτήτριας, οι οποίες έχουν προκαλέσει έντονη οργή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος του πανεπιστημίου, Μάικλ Κότλικοφ, δήλωσε ότι τα μέτρα αυτά κρίθηκαν αναγκαία για να εξεταστεί σε βάθος η λειτουργία των αδελφοτήτων.

Αναστολή εκδηλώσεων έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους

Το Πανεπιστήμιο Κορνέλ ανακοίνωσε την αναστολή των γιορτών των φοιτητικών αδελφοτήτων, καθώς και των ενώσεων των ανδρών φοιτητών, με ισχύ έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Η κίνηση αυτή αποτελεί άμεση αντίδραση στις καταγγελίες για ομαδικό βιασμό που είδαν το φως της δημοσιότητας και προκάλεσαν εκτεταμένη αγανάκτηση. Η διοίκηση του πανεπιστημίου έλαβε την απόφαση να αναβάλει όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις των συγκεκριμένων φοιτιτικών οργανώσεων.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου Κορνέλ, Μάικλ Κότλικοφ, υπογράμμισε τη σημασία των μέτρων αυτών. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι τα μέτρα θα προσφέρουν τον απαραίτητο χρόνο για μια εις βάθος εξέταση της ζωής και της λειτουργίας στους κόλπους των αδελφοτήτων του Κορνέλ. Στόχος είναι να καθοριστεί με σαφήνεια αν και με ποιον τρόπο οι αδελφότητες μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν με ασφάλεια για το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης και οι καταγγελίες

Η υπόθεση που οδήγησε στην αναστολή των εκδηλώσεων αποκαλύφθηκε τον περασμένο μήνα. Μια νεαρή γυναίκα προσέφυγε στα αστικά δικαστήρια, καταθέτοντας μήνυση για ομαδικό βιασμό. Η πρώην φοιτήτρια, η οποία την εποχή των γεγονότων ήταν 20 ετών, υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα βιασμού από επτά φοιτητές. Όλοι οι φερόμενοι ως δράστες ήταν μέλη της αδελφότητας «Χι Φι».

Σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής γυναίκας, κατά τη διάρκεια του περιστατικού είχε καταναλώσει αλκοόλ και κεταμίνη. Οι αποκαλύψεις αυτές προκάλεσαν άμεσα ένα κύμα αγανάκτησης, το οποίο δεν περιορίστηκε μόνο στην πανεπιστημιούπολη του Κορνέλ, αλλά επεκτάθηκε και πέραν αυτής. Πολλοί θεώρησαν τα γεγονότα ενδεικτικά μιας ευρύτερης κουλτούρας που συνδέεται με τις φοιτητικές αδελφότητες στα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κριτική προς το πανεπιστήμιο και τους εισαγγελείς

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, ασκήθηκε σφοδρή κριτική τόσο προς τη διοίκηση του Πανεπιστημίου Κορνέλ όσο και προς τους εισαγγελείς της Νέας Υόρκης. Η κριτική εστιάστηκε στο γεγονός ότι αρχικά δεν ασκήθηκε δίωξη σε βάρος των φερόμενων δραστών, παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών. Αυτή η έλλειψη άμεσης ποινικής δίωξης ενέτεινε την οργή του κοινού και της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Οι αντιδράσεις αυτές υπογράμμισαν την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, καθώς και την ευθύνη των αρμόδιων αρχών. Η κριτική που ασκήθηκε έθεσε ζητήματα σχετικά με τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης από τους θεσμικούς φορείς, τόσο σε πανεπιστημιακό όσο και σε νομικό επίπεδο.

Έναρξη ποινικής έρευνας και ανεξάρτητη εξέταση

Ως αποτέλεσμα των πιέσεων και της δημόσιας κατακραυγής, έχει πλέον ξεκινήσει ποινική έρευνα σε βάρος των φερόμενων δραστών. Η έναρξη της ποινικής διαδικασίας σηματοδοτεί μια νέα φάση στην αντιμετώπιση της υπόθεσης, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν πλέον τις κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί.

Παράλληλα, θα εξεταστεί και από μια ανεξάρτητη επιτροπή ο τρόπος με τον οποίο το Πανεπιστήμιο Κορνέλ χειρίστηκε την υπόθεση από την αρχή. Αυτή η ανεξάρτητη εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στις ενέργειες και τις παραλείψεις του πανεπιστημίου, καθώς και να διασφαλίσει τη διαφάνεια και την ορθή διαχείριση παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. Η διπλή αυτή διερεύνηση, ποινική και διοικητική, αναδεικνύει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται πλέον το ζήτημα.

Με πληροφορίες από: Reader