Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ εισήχθη στο νοσοκομείο για επέμβαση στον πνεύμονα

Σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση οζιδίου από τον πνεύμονά του υποβλήθηκε ο πάπας Λέων ΙΔ΄, ο οποίος εισήχθη την Τρίτη 13 Οκτωβρίου σε νοσοκομείο της Ρώμης. Ο 71χρονος Ποντίφικας νοσηλεύεται στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Τζεμέλι, με την επέμβαση να έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Η ανακοίνωση του Βατικανού και η κατάσταση της υγείας

Το οζίδιο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια προληπτικών εξετάσεων και, σύμφωνα με όσα έχει γνωστοποιήσει ο ίδιος ο Πάπας, βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο και είναι σαφώς εντοπισμένο. Παρά τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις, η είδηση έχει προκαλέσει ανησυχία στους καθολικούς πιστούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το Βατικανό επισημαίνει ότι ο Πάπας δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα λοίμωξης ή άλλης ασθένειας, ενώ μέχρι την ανακοίνωση του προβλήματος θεωρούνταν γενικά υγιής. Η Αγία Έδρα έχει προαναγγείλει νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Ποντίφικα το βράδυ της Τρίτης.

Προσωπική ενημέρωση από τον Πάπα

Ο ίδιος ο πάπας Λέων ΙΔ΄ είχε επιλέξει να ενημερώσει προσωπικά τους πιστούς για το πρόβλημα υγείας του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση έγινε από το μπαλκόνι στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, μετά την καθιερωμένη κυριακάτικη προσευχή.

Εξηγώντας την απόφασή του, ανέφερε ότι το οζίδιο εντοπίστηκε «σε πολύ πρώιμο στάδιο» και ότι ήταν «σαφώς εντοπισμένο». Όπως διευκρίνισε, οι γιατροί συνέστησαν τη χειρουργική αφαίρεσή του και ο ίδιος αποφάσισε να ακολουθήσει τη συμβουλή τους.

Η άφιξη στο νοσοκομείο και η υποδοχή

Παρά την επικείμενη επέμβαση, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ εμφανίστηκε χαμογελαστός κατά την άφιξή του στο Τζεμέλι, όπου τον περίμενε πλήθος κόσμου. Ορισμένοι είχαν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο αρκετές ώρες νωρίτερα, ελπίζοντας να τον αντικρίσουν. Οι συγκεντρωμένοι τον υποδέχθηκαν με επευφημίες και ευχές, ενώ εκείνος ανταπέδωσε χαιρετώντας τους από το κατεβασμένο πίσω παράθυρο του αυτοκινήτου του.

Στην είσοδο του νοσοκομείου τον υποδέχθηκαν μέλη του προσωπικού. Όταν ένας από αυτούς τού είπε «Λυπάμαι!», ο Ποντίφικας απάντησε με ένα χαμόγελο και ένα ανασήκωμα των ώμων. «Είμαστε εδώ για εσάς», τον διαβεβαίωσαν. Η ανησυχία ήταν εμφανής και μεταξύ των πιστών που παρέμειναν έξω από το νοσοκομείο, στον χώρο όπου δεσπόζει μεγάλο άγαλμα του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄. Μία από τις γυναίκες που βρέθηκαν εκεί, η Κάρλα, εξήγησε ότι ήθελε να βρίσκεται κοντά στον Πάπα.

Ιατρικές λεπτομέρειες και ιστορικό του νοσοκομείου

Την επέμβαση έχει αναλάβει η ομάδα Θωρακοχειρουργικής του Τζεμέλι, υπό τον καθηγητή Στέφανο Μαργκαριτόρα. Το Βατικανό επισημαίνει ότι οι πνευμονικοί όζοι είναι σχετικά συνηθισμένα ευρήματα και η παρουσία τους δεν σημαίνει απαραίτητα καρκίνο. Ωστόσο, μετά τη χειρουργική αφαίρεσή τους πραγματοποιείται συνήθως ιστολογική εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ενδείξεις κακοήθειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πανεπιστημιακό νοσοκομείο Τζεμέλι έχει νοσηλεύσει κατά το παρελθόν και άλλους Ποντίφικες.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr