Φοιτητικές διαδηλώσεις και επεισόδια στα Τίρανα με αίτημα την παραίτηση του Έντι Ράμα

Επεισόδια καταγράφηκαν την Τρίτη στα Τίρανα, καθώς φοιτητές που συμμετείχαν σε αντικυβερνητική διαδήλωση εκτόξευσαν τούβλα και τσιμεντόλιθους έξω από το υπουργείο Παιδείας. Η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και εκτοξευτήρες νερού, ενώ έγιναν και προσαγωγές διαδηλωτών. Οι κινητοποιήσεις, που αρχικά επικεντρώθηκαν στα προβλήματα της ανώτατης εκπαίδευσης, έχουν πλέον αποκτήσει ευρύτερο πολιτικό χαρακτήρα, με μέρος των διαδηλωτών να ζητά την παραίτηση του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα.

Κλιμάκωση της έντασης στα Τίρανα

Η πρωτεύουσα της Αλβανίας, τα Τίρανα, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων συγκρούσεων την Τρίτη. Φοιτητές, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν, προχώρησαν σε εκτόξευση αντικειμένων, όπως τούβλα και τσιμεντόλιθους, εναντίον του υπουργείου Παιδείας. Η αντίδραση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν άμεση, κάνοντας χρήση δακρυγόνων και εκτοξευτήρων νερού για τη διάλυση του πλήθους.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές διαδηλωτών, γεγονός που υπογραμμίζει την κλιμάκωση της κατάστασης. Οι κινητοποιήσεις αυτές σηματοδοτούν μια περίοδο αναβρασμού στην Αλβανία, καθώς οι αρχικές διαμαρτυρίες για ζητήματα εκπαίδευσης έχουν πλέον μετατραπεί σε ένα ευρύτερο κίνημα με σαφείς πολιτικές απαιτήσεις.

Τα αιτήματα των φοιτητών και ο πολιτικός χαρακτήρας

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν εστιάζοντας στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι φοιτητές διαμαρτύρονται για τις συνθήκες που επικρατούν στα πανεπιστήμια, το αυξημένο κόστος της εκπαίδευσης, την ανεπαρκή οικονομική στήριξη που λαμβάνουν, καθώς και τις περιορισμένες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης μετά την αποφοίτησή τους.

Ωστόσο, οι διαδηλώσεις απέκτησαν σύντομα ευρύτερο πολιτικό χαρακτήρα. Ένα σημαντικό μέρος των συμμετεχόντων ζητά πλέον ανοιχτά την παραίτηση του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα. Ορισμένοι διαδηλωτές εξέφρασαν επίσης την οργή τους για τις κοινωνικές ανισότητες και τον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης, ζητώντας βαθύτερες πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές.

Μια διαδηλώτρια δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «αυτό που χρειάζεται η Αλβανία είναι μια επανάσταση, μια αλλαγή, μια πλήρης ανατροπή του συστήματος, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση», περιγράφοντας ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Ένας από τους διοργανωτές, μέσω ανάρτησής του στο Instagram, υπογράμμισε ότι τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται με την αποσιώπησή τους και ότι οι φοιτητές έχουν συγκεκριμένα αιτήματα που πρέπει να ακουστούν.

Η καταδίκη της βίας από την κυβέρνηση

Από την πλευρά της κυβέρνησης, η αντιπρόεδρος Αλμπάνα Κότσιου καταδίκασε τα επεισόδια. Με ανάρτησή της στο Facebook, τόνισε ότι η βία δεν μπορεί να αποτελέσει μέσο διεκδίκησης και έκφρασης. Η κυρία Κότσιου ανέφερε συγκεκριμένα ότι η εκτόξευση αντικειμένων, οι επιθέσεις κατά κρατικών θεσμών και αστυνομικών, καθώς και οι καταστροφές δημόσιας περιουσίας, δεν συνιστούν αποδεκτούς τρόπους έκφρασης της νεολαίας.

Η δήλωση της αντιπροέδρου της αλβανικής κυβέρνησης υπογραμμίζει την επίσημη θέση της πολιτείας απέναντι στις βίαιες ενέργειες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Η κυβέρνηση επισημαίνει την ανάγκη για ειρηνική διαμαρτυρία, διαχωρίζοντας τη θέση της από τις πράξεις βίας και καταστροφής.

Το ευρύτερο πλαίσιο των εκπαιδευτικών κινητοποιήσεων στην Ευρώπη

Οι διαδηλώσεις στην Αλβανία πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφονται εκπαιδευτικές κινητοποιήσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ένα παράδειγμα είναι η Γαλλία, όπου μαθητές λυκείων διαδηλώνουν εδώ και εβδομάδες και προχωρούν σε καταλήψεις σχολικών μονάδων.

Στη Γαλλία, οι μαθητές ζητούν την ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη βελτίωση των υποδομών. Επισημαίνουν ότι η κακή κατάσταση των σχολικών κτιρίων και ο μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τάξη επιβαρύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία και υποβαθμίζουν την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, στην Αλβανία, οι φοιτητικές κινητοποιήσεις συνδέονται πλέον όχι μόνο με εκπαιδευτικά ζητήματα, αλλά και με ευρύτερα πολιτικά αιτήματα, διαφοροποιώντας τις από αντίστοιχες δράσεις σε άλλες χώρες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis