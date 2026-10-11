Πολύνεκρη επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ: 12 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 309 τραυματίστηκαν στην επίθεση που σημειώθηκε χθες Σάββατο εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου «Βασιλιάς Χαλίντ» του Ριάντ. Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας κατηγορούν για την ενέργεια το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά, γνωστό και ως Χούθι, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν. Η επίθεση αυτή αποτελεί την πιο πολύνεκρη στο βασίλειο τα τελευταία δέκα και πλέον χρόνια, προκαλώντας την άμεση αναστολή της λειτουργίας του αερολιμένα.

Ο απολογισμός των θυμάτων και οι εθνικότητες

Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας, ανάμεσα στους 12 νεκρούς συγκαταλέγονται τέσσερις υπήκοοι Σαουδικής Αραβίας και οκτώ αλλοδαποί, συμπεριλαμβανομένου ενός Αμερικανού πολίτη. Πιο αναλυτικά, οι νεκροί περιλαμβάνουν τέσσερις Σαουδάραβες, δύο υπηκόους Μπανγκλαντές, έναν Αμερικανό, έναν Αιγύπτιο, έναν Αργεντινό, έναν Σύρο, έναν Παλαιστίνιο και έναν Σουδανό.

Οι τραυματίες ανέρχονται σε 309, με κάποιους από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Εκτός από τις ανθρώπινες απώλειες, η επίθεση προκάλεσε και υλικές ζημιές, το εύρος των οποίων βρίσκεται υπό αποτίμηση. Ένας ταξιδιώτης που βρισκόταν κοντά στον τερματικό σταθμό που χτυπήθηκε, περιέγραψε πως «όλος ο κόσμος έτρεχε» και είδε τραυματίες.

Κατηγορίες και προειδοποιήσεις

Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, η οποία υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, κατηγόρησε ευθέως τους Χούθι για την επίθεση. Η συμμαχία χαρακτήρισε την ενέργεια «έγκλημα πολέμου» και διαμήνυσε ότι το βασίλειο προτίθεται να «ανταποδώσει με αποφασιστικότητα» στην «τρομοκρατική» αυτή πράξη.

Την Κυριακή, μία ημέρα μετά την επίθεση, οι Χούθι εξέδωσαν νέα προειδοποίηση προς αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες, καλώντας τους να αποφεύγουν τη χρήση αεροδρομίων στη Σαουδική Αραβία. Ο στρατιωτικός τους εκπρόσωπος, Γιαχία Σαρί, δήλωσε ότι «τα αεροδρόμια και ο εναέριος χώρος αποτελούν πεδίο επιχειρήσεων των δυνάμεών μας», ενώ οι αντάρτες υποστήριξαν ότι η Σαουδική Αραβία «φέρει την ευθύνη για αποτυχημένες αναχαιτίσεις».

Διεθνείς αντιδράσεις και συνέπειες

Η επίθεση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να τη χαρακτηρίζει «απαράδεκτη». Ο ένοικος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι σκοπεύει να συζητήσει τηλεφωνικά πολύ σύντομα με τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, τον de facto ηγέτη του βασιλείου, και εξετάζεται το ενδεχόμενο αμερικανικής συμμετοχής σε επιχειρήσεις κατά των Χούθι. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έκανε λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση», ενώ καταδίκες εξέφρασαν επίσης η Ιορδανία και το Πακιστάν.

Ως άμεση συνέπεια του πλήγματος, η λειτουργία του αεροδρομίου «Βασιλιάς Χαλίντ» ανεστάλη, ενώ κρίσιμες υποδομές του, όπως τα ραντάρ, υπέστησαν ζημιές. Αρκετές δυτικές πρεσβείες κάλεσαν τους πολίτες τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο του Ριάντ, με ορισμένες να απαγορεύουν προσωρινά τη χρήση του από το προσωπικό τους. Επιπλέον, τα μαθήματα στα σχολεία της πρωτεύουσας θα γίνονται εξ αποστάσεως, ένα μέτρο που λαμβάνεται για δεύτερη φορά σε λιγότερο από έναν μήνα.

Ιστορικό και πρόσθετα πλήγματα

Η επίθεση αυτή αποτελεί την πιο πολύνεκρη στη Σαουδική Αραβία από τον Αύγουστο του 2015. Τότε, μία ενέργεια που αποδόθηκε στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος είχε στοιχίσει τη ζωή σε 15 ανθρώπους μέσα σε ισλαμικό τέμενος στο αρχηγείο των ειδικών δυνάμεων στην Άμπχα, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Παράλληλα, η συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία ενημέρωσε ότι βλήμα κατέπεσε κοντά στο αεροδρόμιο της Νταμάμ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Το αεροδρόμιο της Νταμάμ, μαζί με αυτό της Τζέντα στα δυτικά, αποτελεί εναλλακτική υποδομή για τις αεροπορικές μεταφορές. Μέσα ενημέρωσης των Χούθι ανέφεραν επίσης ότι σαουδαραβικά πλήγματα έπληξαν περιοχές της επαρχίας Σαναά, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών.

Με πληροφορίες από: News.gr, Topontiki