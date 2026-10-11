Ιράν: Εκτελέστηκε γαμπρός μία ημέρα μετά τον γάμο, πιέσεις στη φυλακισμένη σύζυγο

Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη παγκόσμια κατακραυγή έρχεται στο φως από το Ιράν, όπου ένας γαμπρός εκτελέστηκε μόλις μία ημέρα μετά τον γάμο του. Ο 25χρονος Αλιρέζα Σεπάχι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με την επίσης φυλακισμένη σύντροφό του, Μεχσάντ Κασάνι, λίγο πριν την εκτέλεσή του. Πλέον, ασκούνται αφόρητες πιέσεις στη γυναίκα και στις οικογένειες των δύο συζύγων να αρνηθούν την τέλεση του γάμου.

Η εκτέλεση του Αλιρέζα Σεπάχι

Η δραματική αυτή εξέλιξη αφορά τον 25χρονο Αλιρέζα Σεπάχι, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με την εκτέλεση στο Ιράν. Το γεγονός που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη είναι ότι η εκτέλεση του νεαρού άνδρα πραγματοποιήθηκε μόλις μία ημέρα μετά την τέλεση του γάμου του.

Η υπόθεση του Αλιρέζα Σεπάχι έχει προκαλέσει ένα κύμα παγκόσμιας κατακραυγής, καθώς οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα ο γάμος και η επακόλουθη εκτέλεση θεωρούνται ιδιαίτερα σκληρές. Ο θάνατος του γαμπρού, λίγες μόνο ώρες μετά την ένωσή του με τη σύντροφό του, έχει αναδείξει για άλλη μια φορά τις ακραίες καταστάσεις που επικρατούν σε ορισμένες περιοχές.

Ο τηλεφωνικός γάμος με τη Μεχσάντ Κασάνι

Η σύντροφος του εκτελεσθέντος, η 22χρονη Μεχσάντ Κασάνι, βρίσκεται και αυτή στη φυλακή, εκτίοντας ποινή φυλάκισης πέντε ετών. Ο γάμος του ζευγαριού, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, τελέστηκε δια τηλεφώνου, μια πρακτική που υποδηλώνει τις περιορισμένες δυνατότητες επικοινωνίας και συνάντησης που είχαν οι δύο σύντροφοι.

Η τέλεση του γάμου με αυτόν τον τρόπο, λίγο πριν την τραγική κατάληξη του Αλιρέζα Σεπάχι, προσδίδει στην υπόθεση μία επιπλέον διάσταση θλίψης και απόγνωσης. Η Μεχσάντ Κασάνι, παρά την προσωπική της δοκιμασία, προσπάθησε να ενωθεί επίσημα με τον σύντροφό της, έστω και υπό αυτές τις αντίξοες συνθήκες.

Πιέσεις για άρνηση της τέλεσης του γάμου

Μετά την εκτέλεση του Αλιρέζα Σεπάχι, αποκαλύπτεται ότι ασκούνται αφόρητες πιέσεις τόσο στη 22χρονη Μεχσάντ Κασάνι όσο και στις οικογένειες των δύο συζύγων. Οι πιέσεις αυτές έχουν ως στόχο να αρνηθούν ότι υπήρξε ποτέ γάμος μεταξύ του Αλιρέζα και της Μεχσάντ.

Η προσπάθεια αυτή να διαγραφεί η ύπαρξη του γάμου προσθέτει ένα ακόμη βάρος στην ήδη δύσκολη κατάσταση της φυλακισμένης συζύγου και των οικογενειών τους. Η άρνηση της τέλεσης του γάμου θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις, αν και οι ακριβείς λόγοι πίσω από αυτές τις πιέσεις δεν διευκρινίζονται περαιτέρω στις πηγές.

Η έντονη ανάκριση στη φυλακή Ντουλαταμπάντ

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, η Μεχσάντ Κασάνι υποβλήθηκε σε έντονη ανάκριση. Η ανάκριση αυτή έλαβε χώρα στη φυλακή Ντουλαταμπάντ, η οποία βρίσκεται στην πόλη Ισφαχάν του Ιράν, όπου κρατείται η 22χρονη.

Οι πληροφορίες σχετικά με την έντονη ανάκριση της Μεχσάντ Κασάνι προέρχονται από το Iran International, το οποίο επικαλείται καλά ενημερωμένες πηγές. Αυτό υποδηλώνει ότι η υπόθεση παρακολουθείται στενά και οι εξελίξεις γύρω από τη φυλακισμένη σύζυγο είναι αντικείμενο προσοχής.

Η παγκόσμια κατακραυγή για την υπόθεση

Η περίπτωση του ζευγαριού, με την εκτέλεση του γαμπρού μία ημέρα μετά τον γάμο και τις πιέσεις που ασκούνται στη σύζυγο, έχει προκαλέσει παγκόσμια κατακραυγή. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις με ανησυχία, εκφράζοντας την αντίθεσή της σε τέτοιου είδους πρακτικές.

Η υπόθεση αυτή έχει αναδειχθεί σε σύμβολο των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν πολίτες σε συγκεκριμένες περιοχές, προκαλώντας συζητήσεις και αντιδράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κατακραυγή αυτή υπογραμμίζει την ευαισθητοποίηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάγκη για διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta