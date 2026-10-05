Απειλές δέχονται το θύμα και ο δικηγόρος της υπόθεσης βιασμού στο Πανεπιστήμιο Κόρνελ

Η υπόθεση βιασμού που κατήγγειλε φοιτήτρια από μέλη αδελφότητας του Πανεπιστημίου Κόρνελ στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις, με νέες εξελίξεις να έρχονται στο φως. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της καταγγέλλουσας, η γυναίκα, η οποία αναφέρεται στην αγωγή της ως «Jane Doe», δέχεται πολλαπλές απειλές. Αντίστοιχες απειλές έχει δεχθεί και ο ίδιος ο νομικός εκπρόσωπος του θύματος, γεγονός που προσδίδει νέα βαρύτητα στην υπόθεση.

Οι απειλές κατά του θύματος και του δικηγόρου

Ο Τόμας Γκιούφρα, ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τη γυναίκα, δήλωσε στο CNN ότι η εντολέας του έχει δεχθεί πολλαπλές απειλές. Οι απειλές αυτές έχουν ως στόχο να την πείσουν να αποσύρει την αγωγή που έχει καταθέσει εναντίον αρκετών μελών της φοιτητικής αδελφότητας του Πανεπιστημίου Κόρνελ. Η καταγγελία της γυναίκας αφορά ένα περιστατικό του 2024, όπου φέρεται να ναρκώθηκε και να υπέστη σεξουαλική επίθεση.

Ο κ. Γκιούφρα επιβεβαίωσε ότι και ο ίδιος έχει δεχθεί απειλές, γεγονός που αναδεικνύει την πίεση που ασκείται σε όσους εμπλέκονται στην υπόθεση. Οι απειλές αυτές προσθέτουν ένα νέο, ανησυχητικό στοιχείο στην ήδη σοβαρή υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει ευρύτερες συζητήσεις.

Αρχικός χειρισμός και έντονη κριτική

Οι καταγγελίες για τον βιασμό έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και κριτική σχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε αρχικά η υπόθεση από τις τοπικές αρχές. Συγκεκριμένα, μετά την κατάθεση της αγωγής τον Σεπτέμβριο, ο εισαγγελέας της κομητείας Tompkins στη Νέα Υόρκη δέχθηκε έντονη κριτική για τον χειρισμό των αρχικών καταγγελιών, οι οποίες είχαν γίνει το 2024.

Η κριτική αυτή εστίασε στην αποτελεσματικότητα και την επάρκεια των αρχικών ερευνών, αναδεικνύοντας την ανάγκη για μια πιο ενδελεχή και αμερόληπτη εξέταση των γεγονότων. Η δημόσια κατακραυγή οδήγησε σε περαιτέρω ενέργειες από την πολιτειακή ηγεσία, με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την ορθή διερεύνηση της υπόθεσης.

Παρέμβαση της κυβερνήτριας και διορισμός ειδικού εισαγγελέα

Ως απάντηση στις αντιδράσεις και την κριτική, η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, προχώρησε σε μια σημαντική κίνηση. Την Πέμπτη, διόρισε την πολιτειακή γενική εισαγγελέα Λετίσια Τζέιμς ως ειδική εισαγγελέα, με αποκλειστικό σκοπό να εξετάσει την υπόθεση βιασμού στο Πανεπιστήμιο Κόρνελ.

Ο διορισμός της κ. Τζέιμς σηματοδοτεί μια νέα, ανεξάρτητη φάση στην έρευνα, με την ελπίδα ότι θα διασφαλιστεί η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης και η απόδοση δικαιοσύνης. Η απόφαση αυτή υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η πολιτεία την υπόθεση, επιδιώκοντας να άρει κάθε αμφιβολία σχετικά με τον αρχικό χειρισμό της.

Η στάση του Πανεπιστημίου Κόρνελ και ο ρόλος των αδελφοτήτων

Παράλληλα με τις νομικές εξελίξεις, ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου Κόρνελ, Μάικλ Κοτλίκοφ, ανακοίνωσε ότι το ίδρυμα θα επανεξετάσει τον ρόλο των φοιτητικών αδελφοτήτων και συλλόγων εντός της πανεπιστημιούπολης. Ο κ. Κοτλίκοφ αναγνώρισε ότι αυτές οι οργανώσεις μπορούν να προσφέρουν φιλία, υποστήριξη και μια αίσθηση κοινότητας στους φοιτητές, στοιχεία που είναι σημαντικά για την πανεπιστημιακή ζωή.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του πανεπιστημίου τόνισε εμφατικά ότι η συμμετοχή σε οποιαδήποτε ομάδα ή σύλλογο «δεν μπορεί ποτέ να μειώνει την ατομική ευθύνη». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση του Πανεπιστημίου Κόρνελ να διασφαλίσει την ατομική λογοδοσία και να επανεξετάσει τις δομές που ενδεχομένως να συμβάλλουν σε τέτοια περιστατικά.

Πολιτικές διαστάσεις και η έκκληση για αποπολιτικοποίηση

Η υπόθεση έχει αποκτήσει και πολιτικές διαστάσεις, μετά την επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στην απόφαση διορισμού της Λετίσια Τζέιμς ως ειδικής εισαγγελέα. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επικρίνει επανειλημμένα την κ. Τζέιμς στο παρελθόν, προσδίδοντας στην υπόθεση ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας.

Παρόλα αυτά, ο δικηγόρος της καταγγέλλουσας, Τόμας Γκιούφρα, ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση δεν πρέπει να πολιτικοποιηθεί. «Δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας την ανάγκη να παραμείνει η υπόθεση εστιασμένη στα νομικά της ζητήματα και στην αναζήτηση της δικαιοσύνης για το θύμα.

Με πληροφορίες από: Reader