Η νέα βοηθός Τύπου του Τραμπ πόζαρε οπλισμένη με μπλούζα «γ*** τον Μπάιντεν»

Σάλος έχει προκληθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την αναδημοσίευση παλαιότερων φωτογραφιών της Μπένι Ρέι Χάρμονι, της νέας βοηθού εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου. Το νεοπροσληφθέν στέλεχος του γραφείου Τύπου είχε ποζάρει το 2021 φορώντας ένα T-shirt με το σύνθημα «Fuck Joe Biden» και κρατώντας ένα τουφέκι, γεγονός που, ωστόσο, δεν φαίνεται να συγκίνησε τους ιθύνοντες.

Η πρόσληψη και η στάση του Λευκού Οίκου

Η Μπένι Ρέι Χάρμονι αποκάλυψε την περασμένη Παρασκευή ότι επρόκειτο να εργαστεί για τον Ντόναλντ Τραμπ, λίγες μέρες αφότου τον κάλυψε ως ανταποκρίτρια στο Real America’s Voice. Η πρόσληψή της ως νέα βοηθός εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου προκάλεσε άμεσα συζητήσεις, ιδίως μετά την επανεμφάνιση παλαιότερων φωτογραφιών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά τις αντιδράσεις, η Χάρμονι δεν έχει προχωρήσει σε καμία σχετική δήλωση μέχρι στιγμής. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος προχώρησε σε ανακοίνωση μέσω της αναπληρώτριας γραμματέως Τύπου, Άνα Κέλι. Η Κέλι επαίνεσε το νέο μέλος του γραφείου Τύπου για την προώθηση των συμφερόντων της MAGA ατζέντας, ενώ κάλυπτε «φαινομενικά» τον πρόεδρο ως δημοσιογράφος.

Το επίμαχο φωτογραφικό υλικό

Η φωτογραφία που προκάλεσε τον σάλο δείχνει τη Μπένι Χάρμονι να στέκεται μπροστά σε χριστουγεννιάτικο διάκοσμο. Στην εικόνα, εμφανίζεται μαζί με έναν μεγαλύτερο άνδρα, ο οποίος αργότερα έγινε γνωστό ότι είναι ο θείος της. Και οι δύο φορούν ασορτί μπλούζες με το σύνθημα «Fuck Joe Biden» και κρατούν όπλα.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία αναρτήθηκε αρχικά από τον Τζερόμ Μπελ, ο οποίος ήταν υποψήφιος για τη Γερουσία το 2022. Η 24χρονη φάνηκε να επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα της φωτογραφίας από τον Δεκέμβριο του 2021, όταν αυτή αναδημοσιεύτηκε στα social media από αντι-MAGA σελίδες. Τότε, η ίδια είχε απαντήσει στην ανάρτηση με μία δεύτερη, ανάλογη εικόνα της, στην οποία χαμογελούσε στον φακό φορώντας την ίδια μπλούζα.

Το επαγγελματικό παρελθόν της 24χρονης

Η 24χρονη Μπένι Ρέι Χάρμονι διαθέτει ένα αξιόλογο επαγγελματικό παρελθόν στον χώρο των μέσων ενημέρωσης και της πολιτικής. Σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, είχε εργαστεί στο παρελθόν ως παραγωγός για τον Τζακ Πόσομπιεκ, ο οποίος συνδέεται με την ακροδεξιά οργάνωση Turning Point USA. Επιπλέον, είχε αναλάβει καθήκοντα συνεργάτη Τύπου, με αρμοδιότητα τη «διαχείριση κρίσεων», για δύο ακροδεξιούς Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς.

Οι πολιτικοί αυτοί είναι ο βουλευτής Πολ Γκοσάρ από την Αριζόνα και ο πρώην βουλευτής Ματ Γκετζ από τη Φλόριντα. Η συνεργασία της με αυτά τα πρόσωπα και οργανώσεις υπογραμμίζει την εμπλοκή της σε κύκλους που συνδέονται με την ακροδεξιά πτέρυγα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Υπεράσπιση του βουλευτή Πολ Γκοσάρ

Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που αναδεικνύει την πολιτική της τοποθέτηση συνέβη το 2021. Τότε, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ επέπληξε επίσημα τον βουλευτή Πολ Γκοσάρ, έναν από τους προηγούμενους εργοδότες της Χάρμονι. Η επίπληξη αφορούσε τη δημοσίευση ενός βίντεο κινουμένων σχεδίων που τον απεικόνιζε να σκοτώνει τη Δημοκρατική βουλευτή Αλεξάντρια Οκάσιο Κορτές και να επιτίθεται στον Τζο Μπάιντεν.

Σε απάντηση σε αυτή την επίπληξη, η Μπένι Χάρμονι ηχογράφησε ένα βίντεο για το κανάλι του Γκοσάρ στο YouTube. Σε αυτό το βίντεο, υπερασπίστηκε ένθερμα τον εργοδότη της, υποστηρίζοντας τις ενέργειές του και την οπτική του γωνία σχετικά με το επίμαχο βίντεο.

Με πληροφορίες από: Reader