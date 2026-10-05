Τα αμερικανικά βομβαρδιστικά αποχώρησαν από τη βρετανική βάση RAF Fairford

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του την Κυριακή ότι όλα τα βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη βρετανική βάση RAF Fairford επέστρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η βάση αυτή χρησιμοποιείται για επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Ο αμερικανικός στρατός μετέφερε εκ νέου τα βομβαρδιστικά του, την ώρα που οι βρετανικές αρχές διερευνούν ύποπτη τρομοκρατική δραστηριότητα κοντά στις εγκαταστάσεις.

Η ανακοίνωση του Πενταγώνου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πενταγώνου, όλα τα αμερικανικά βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί στη RAF Fairford έχουν επιστρέψει στις βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επιβεβαίωση αυτή έγινε την Κυριακή, αν και η επιχειρησιακή ασφάλεια δεν επέτρεπε την ανακοίνωση της μετακίνησης των μέσων σε πραγματικό χρόνο.

Η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει την ακριβή ημερομηνία μετακίνησης των βομβαρδιστικών, ούτε αναφέρει συγκεκριμένο λόγο για την ενέργεια αυτή. Ωστόσο, τονίζεται ότι τα μέλη της αμερικανικής δύναμης βομβαρδιστικών παραμένουν έτοιμα να πραγματοποιήσουν επιθέσεις σε όλο τον κόσμο. Αυτό περιλαμβάνει επιχειρήσεις που ξεκινούν και ολοκληρώνονται στην ηπειρωτική επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλώνοντας την ικανότητα δράσης «οπουδήποτε, οποτεδήποτε».

Συλλήψεις και έρευνες στη Βρετανία

Η απόσυρση των βομβαρδιστικών έρχεται μετά από μια σειρά γεγονότων που αφορούν την ασφάλεια στην περιοχή. Την Πέμπτη, η αντιτρομοκρατική αστυνομία της Βρετανίας συνέλαβε έναν 25χρονο Βρετανοϊρανό στο Λονδίνο. Ο άνδρας συνελήφθη με την υποψία ότι προετοίμαζε τρομοκρατικές ενέργειες.

Επιπλέον, στις 27 Σεπτεμβρίου, πέντε Βρετανοί υπήκοοι είχαν συλληφθεί έπειτα από αναφορές για ύποπτα οχήματα που εντοπίστηκαν κοντά στη βάση. Οι εν λόγω συλληφθέντες αφέθηκαν έκτοτε ελεύθεροι με εγγύηση, αλλά παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρχές.

Οι δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού

Σχετικά με τα περιστατικά που έλαβαν χώρα κοντά στη βάση, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, δήλωσε την Τετάρτη ότι πιστεύεται πως το Ιράν «έπαιξε ρόλο» σε αυτά. Η αστυνομία, κατά τη διάρκεια των ερευνών, δεν βρήκε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Ωστόσο, οι αρχές εντόπισαν «μια ποσότητα βενζίνης» στην περιοχή, γεγονός που προσθέτει στις υποψίες γύρω από τις δραστηριότητες που ερευνώνται. Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού υπογραμμίζουν την ανησυχία των βρετανικών αρχών για πιθανή ανάμειξη ξένων παραγόντων.

Η χρήση της βάσης RAF Fairford

Η αεροπορική βάση RAF Fairford φιλοξενεί την Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει στρατηγική σημασία για τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Η βάση χρησιμοποιείται συστηματικά για την ανάπτυξη αμερικανικών βομβαρδιστικών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα μοντέλα B-1 και B-52.

Η ανάπτυξη αυτών των βομβαρδιστικών στη RAF Fairford ξεκίνησε νωρίτερα φέτος, όταν η Ουάσιγκτον και το Ισραήλ ξεκίνησαν κοινές επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Η παρουσία αυτών των αεροσκαφών στη βρετανική βάση αποτελούσε μέρος αυτών των επιχειρήσεων.

Η προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης

Τον Ιούλιο, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είχαν εκδώσει μια σαφή προειδοποίηση σχετικά με τις βρετανικές βάσεις που χρησιμοποιούνται για την εκτόξευση αμερικανικών επιθέσεων. Συγκεκριμένα, είχαν δηλώσει ότι αυτές οι βάσεις θα αποτελέσουν «νόμιμο στόχο» σε περίπτωση εχθροπραξιών.

Η προειδοποίηση αυτή υπογραμμίζει την κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή και την πιθανότητα επέκτασης των επιχειρήσεων. Η αποχώρηση των βομβαρδιστικών από τη RAF Fairford έρχεται σε ένα πλαίσιο αυξημένης γεωπολιτικής ευαισθησίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis