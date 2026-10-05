Το FBI συνέλαβε 34χρονη για κατασκοπεία στις ΗΠΑ υπέρ της Κίνας

Η αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) προχώρησε στη σύλληψη μιας 34χρονης γυναίκας, την οποία κατηγορεί για κατασκοπεία στις Ηνωμένες Πολιτείες για λογαριασμό της Κίνας. Η ανακοίνωση των αρχών για αυτή τη σημαντική εξέλιξη έγινε χθες Κυριακή, φέρνοντας στο φως μια υπόθεση που αφορά την παρακολούθηση προσώπων συνδεδεμένων με αξιωματούχους της Ταϊβάν.

Η Γουανγίνγκ Τζανγκ, όπως είναι το όνομα της συλληφθείσας, φέρεται να δρούσε ως μυστική πράκτορας, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών προς όφελος του Πεκίνου. Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τις συνεχιζόμενες ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με τις δραστηριότητες ξένων δυνάμεων στο έδαφός τους και την προσπάθεια προστασίας των εθνικών τους συμφερόντων.

Οι κατηγορίες και ο ρόλος της 34χρονης

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, η Γουανγίνγκ Τζανγκ, 34 ετών, κατηγορείται ότι ενεργούσε ως μυστική πράκτορας. Ο κύριος στόχος της φέρεται να ήταν η κατασκοπεία του περιβάλλοντος ενός αξιωματούχου της Ταϊβάν, ο οποίος βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ενέργειες αυτές, όπως υποστηρίζουν οι αρχές, πραγματοποιούνταν επ’ ωφελεία του Πεκίνου, με στόχο τη συλλογή ευαίσθητων δεδομένων.

Τις κατηγορίες αυτές ανέφερε δημόσια μέσω της πλατφόρμας X ο Μπιλ Εσέιλι, ομοσπονδιακός εισαγγελικός λειτουργός στην Καλιφόρνια. Ο κ. Εσέιλι διευκρίνισε ότι η δράση της Τζανγκ περιλάμβανε ένα ταξίδι στο Σιάτλ, το οποίο έλαβε χώρα το 2025. Εκεί, κατ’ εντολή αξιωματούχων της Κίνας, η Τζανγκ παρακολουθούσε ένα πρόσωπο που βρισκόταν πολύ κοντά σε αξιωματούχο της κυβέρνησης της Ταϊβάν. Κατά τη διάρκεια αυτής της παρακολούθησης, η συλληφθείσα φέρεται να έστελνε φωτογραφίες, βίντεο και πληροφορίες για τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος του παρακολουθούμενου προσώπου απευθείας σε αυτούς τους αξιωματούχους του Πεκίνου.

Η ικανοποίηση του FBI και οι προειδοποιήσεις

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, εξέπρασε την έντονη ικανοποίησή του για την επιτυχή σύλληψη της Γουανγίνγκ Τζανγκ, χρησιμοποιώντας επίσης την πλατφόρμα X για τη δήλωσή του. Στην ανάρτησή του, ο κ. Πατέλ σχολίασε με ιδιαίτερο τρόπο την προσπάθεια της συλληφθείσας να διαφύγει μετά τις φερόμενες πράξεις της. Συγκεκριμένα, δήλωσε χαρακτηριστικά: «να φέρεσαι να παρακολουθείς την οικογένεια ξένου ηγέτη στο αμερικανικό έδαφος για λογαριασμό της ΛΔ Κίνας και μετά να προσπαθείς να πάρεις πτήση για τη Σαγκάη; Δεν γίνονται αυτά», υπογραμμίζοντας το αδιανόητο της κατάστασης.

Πέρα από την ικανοποίησή του, ο διευθυντής του FBI απηύθυνε και μια σαφή και αυστηρή προειδοποίηση προς όλους τους ξένους αντιπάλους. «Ξένοι αντίπαλοι, σημειώστε το: η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής τοποθεσία για να διεξάγετε επιχειρήσεις κατασκοπείας», τόνισε ο κ. Πατέλ. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των αμερικανικών αρχών να αντιμετωπίσουν με κάθε μέσο τέτοιου είδους δραστηριότητες κατασκοπείας στο έδαφός τους και να προστατεύσουν την εθνική ασφάλεια.

Η δικαστική πορεία της υπόθεσης

Η Γουανγίνγκ Τζανγκ, η οποία φέρεται να είναι κάτοικος της πόλης Ιρβάιν, στην Καλιφόρνια, αναμένεται να προσαχθεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου αργότερα σήμερα. Η προσαγωγή της σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της δικαστικής διαδικασίας, όπου θα κληθεί να απαντήσει στις σοβαρές κατηγορίες που της αποδίδονται για κατασκοπεία.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ακριβή φύση των πληροφοριών που φέρεται να συνέλεξε η Τζανγκ, ούτε έχουν αναφερθεί στον πιθανό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της στην εθνική ασφάλεια ή στις σχέσεις με την Ταϊβάν. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις εξελίξεις να αναμένονται εντός του ομοσπονδιακού δικαστηρίου, όπου θα διερευνηθούν όλα τα στοιχεία.

Με πληροφορίες από: News.gr, Topontiki