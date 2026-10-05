Δύο νεκροί και 35 τραυματίες από πυροβολισμούς σε γιορτή στην Τζόρτζια των ΗΠΑ

Τουλάχιστον δύο νέοι σκοτώθηκαν και 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια των ΗΠΑ. Το περιστατικό ανακοινώθηκε από τις τοπικές αρχές και τις αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτείας νωρίς την Κυριακή. Η επίθεση έλαβε χώρα στη Βιένα, περίπου 216 χιλιόμετρα νότια της Ατλάντα.

Το αιματηρό περιστατικό στην κομητεία Ντούλι

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας γιορτής για την επιστροφή μαθητών του λυκείου στην κομητεία Ντούλι. Σύμφωνα με τις αρχές, εκατοντάδες πολίτες παραβρίσκονταν σε αυτή τη γιορτή, η οποία είχε συνδιοργανωθεί από εκπαιδευτικό θεσμό. Το γεγονός συγκλόνισε την τοπική κοινωνία, με τις πρώτες ανακοινώσεις να γίνονται νωρίς το πρωί της Κυριακής από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η Βιένα, όπου εκτυλίχθηκαν τα τραγικά γεγονότα, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 216 χιλιομέτρων νότια της πρωτεύουσας της πολιτείας, Ατλάντα. Η έκταση του περιστατικού, με τον μεγάλο αριθμό θυμάτων και τραυματιών, οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των τοπικών αρχών και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Τα θύματα και οι τραυματίες

Ο σερίφης της κομητείας Ντούλι, Κρεγκ Πίβι, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου, επιβεβαίωσε τον θάνατο δύο νέων ανδρών. Τα θύματα ήταν ηλικίας 21 και 23 ετών, χάνοντας τη ζωή τους από τους πυροβολισμούς που έπληξαν τη γιορτή. Η απώλεια των δύο αυτών νέων έχει προκαλέσει θλίψη στην περιοχή.

Εκτός από τους δύο νεκρούς, 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με τις ηλικίες τους να κυμαίνονται από 14 έως 51 ετών. Ορισμένοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα σοβαρή. Οι αρχές ανέφεραν ότι κάποιοι από τους τραυματίες φέρουν τραύματα από πυροβολισμούς με τουφέκια, υποδεικνύοντας τη χρήση πολλαπλών τύπων όπλων ή την ένταση της επίθεσης.

Η αντίδραση και οι δηλώσεις των αρχών

Μετά το αιματηρό συμβάν, οι τοπικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα. Ο σερίφης της κομητείας Ντούλι, Κρεγκ Πίβι, παρείχε τις πρώτες πληροφορίες σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου, περιγράφοντας την κατάσταση και τα θύματα. Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου δήλωσαν ότι δεν θεωρούν πως εξακολουθεί να υπάρχει απειλή για την κοινότητα, προσπαθώντας να καθησυχάσουν τους πολίτες.

Ο Κρις Χόουζι, διευθυντής του γραφείου έρευνας της πολιτείας (GBI), τόνισε ότι οι αρχές δεν επιθυμούν να κάνουν εικασίες για τα αίτια που προκάλεσαν το αιματηρό επεισόδιο. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την προσήλωση των ερευνητών στην συλλογή δεδομένων και στοιχείων, αποφεύγοντας πρόωρα συμπεράσματα σχετικά με τα κίνητρα πίσω από την επίθεση.

Η έρευνα σε εξέλιξη

Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν κατονομάσει δημόσια κανέναν ύποπτο ή υπόπτους. Επίσης, δεν έχουν αναφέρει «πρόσωπα ενδιαφέροντος» που να σχετίζονται με την έρευνα. Η έλλειψη άμεσων στοιχείων για τους δράστες καθιστά την υπόθεση περίπλοκη, με τις αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή πληροφοριών.

Δεν έχει γίνει καμία εκτίμηση για τα κίνητρα που οδήγησαν στο mass shooting. Σύμφωνα με την ορολογία των αμερικανικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου, ως «mass shooting» ορίζεται μια επίθεση με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχει τέσσερα ή περισσότερα θύματα. Το συγκεκριμένο περιστατικό, με δύο νεκρούς και 35 τραυματίες, εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης στην Τζόρτζια.

Με πληροφορίες από: Topontiki