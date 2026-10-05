ΗΠΑ: Απόσυρση βομβαρδιστικών από τη Βρετανία μετά από συλλήψεις για τρομοκρατία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στην απόσυρση των βομβαρδιστικών τύπου B-1, τα οποία μέχρι πρόσφατα στάθμευαν στη βρετανική στρατιωτική βάση Φέρφορντ. Η απόφαση αυτή, που ανακοινώθηκε την Κυριακή από το Πεντάγωνο, έρχεται ως απόρροια ενός σοβαρού συμβάντος που οδήγησε στη σύλληψη έξι ατόμων, τα οποία φέρονται να προετοίμαζαν τρομοκρατική ενέργεια. Οι συλληφθέντες έχουν αφεθεί προσωρινά ελεύθεροι υπό όρους, ενώ η Τεχεράνη αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή, παρά τις δηλώσεις Βρετανών και Ισραηλινών αξιωματούχων.

Η απόσυρση των αμερικανικών βομβαρδιστικών

Το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου, το Πεντάγωνο, ανακοίνωσε επίσημα την Κυριακή την πλήρη απόσυρση των βομβαρδιστικών του από το Ηνωμένο Βασίλειο. Συγκεκριμένα, όλα τα αμερικανικά βομβαρδιστικά που είχαν αναπτυχθεί και στάθμευαν στη βάση Φέρφορντ της RAF έχουν πλέον επιστρέψει στις βάσεις τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η στρατιωτική αυτή κίνηση έρχεται σε συνέχεια των εξελίξεων που σημειώθηκαν στην περιοχή της βάσης, οι οποίες οδήγησαν σε μια σειρά συλλήψεων. Η παρουσία των βομβαρδιστικών B-1 στην αεροπορική βάση της νότιας Αγγλίας αποτελούσε μέρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στην Ευρώπη.

Το περιστατικό κοντά στη βάση Φέρφορντ

Το συμβάν που προκάλεσε την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων εκτυλίχθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η βρετανική αστυνομία επενέβη άμεσα κοντά στη βάση Φέρφορντ, στη νότια Αγγλία, μετά από κλήση που δέχθηκαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η κλήση αυτή έκανε λόγο για την ύπαρξη «τριών ύποπτων οχημάτων» στην περιοχή περιμετρικά της βάσης. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας στο εσωτερικό των οχημάτων, δεν εντοπίστηκε κανένας εκρηκτικός μηχανισμός. Ωστόσο, οι αρχές βρήκαν μια σημαντική ποσότητα καυσίμων, γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω υποψίες και οδήγησε στις επόμενες ενέργειες.

Συλλήψεις και οι υποψίες για τρομοκρατία

Μετά τον εντοπισμό των καυσίμων και την αξιολόγηση της κατάστασης, ακολούθησε η σύλληψη έξι ανδρών. Πέντε από αυτούς, βρετανικής υπηκοότητας, συνελήφθησαν επιτόπου στο σημείο του συμβάντος. Ένας έκτος άνδρας, βρετανοϊρανικής καταγωγής, συνελήφθη μερικές ημέρες αργότερα, καθώς οι υποψίες των αρχών επεκτάθηκαν.

Όλοι οι συλληφθέντες βαραίνονται με υποψίες για «προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας», σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές. Παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών, οι έξι ύποπτοι αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι υπό όρους, καθώς η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Αρκετές πτυχές της υπόθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης.

Διεθνείς αντιδράσεις και οι κατηγορίες κατά του Ιράν

Το περιστατικό προκάλεσε άμεσα διεθνείς αντιδράσεις και δηλώσεις από υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Την περασμένη Τετάρτη, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ προέβη σε μια σημαντική δήλωση, κάνοντας λόγο για «ισχυρές ενδείξεις» που υποδεικνύουν την εμπλοκή του Ιράν στο συμβάν. Η δήλωση αυτή έφερε την Τεχεράνη στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Ωστόσο, η Τεχεράνη, μέσω επίσημων δηλώσεων, διέψευσε κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμιξη ή συμμετοχή στο περιστατικό. Την Πέμπτη, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προσέθεσε μια νέα διάσταση στην υπόθεση, δηλώνοντας ότι οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας του είχαν ήδη μοιραστεί πληροφορίες με το Λονδίνο. Οι πληροφορίες αυτές αφορούσαν ένα φερόμενο σχέδιο τρομοκρατικής ενέργειας, το οποίο υποστηριζόταν από την Τεχεράνη.

Η απογοήτευση του Αμερικανού προέδρου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε δημοσίως την «απογοήτευσή» του σχετικά με την απόφαση των βρετανικών αρχών να απελευθερώσουν τους έξι υπόπτους υπό όρους. Η δήλωση του προέδρου Τραμπ αντικατοπτρίζει την ανησυχία των Ηνωμένων Πολιτειών για την εξέλιξη της υπόθεσης και την πιθανή απειλή που αυτή συνεπάγεται.

Με πληροφορίες από: Topontiki