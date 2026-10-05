Τέσσερις νεκροί από αμερικανικό πλήγμα κατά «ναρκοτρομοκρατών» στην Καραϊβική

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε βάρος ταχύπλοου στην Καραϊβική, όπως ανακοινώθηκε χθες Κυριακή. Το περιστατικό αυτό προστίθεται σε μια σειρά επιχειρήσεων που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, στοχεύουν «ναρκοτρομοκράτες». Ωστόσο, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικοί του ΟΗΕ καταγγέλλουν αυτές τις ενέργειες, κάνοντας λόγο για εξωδικαστικές δολοφονίες και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Η επιχείρηση στην Καραϊβική

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, γνωστό ως SOUTHCOM («νότια διοίκηση»), ανακοίνωσε μέσω X ότι «εκτέλεσε θανατηφόρο πλήγμα εναντίον ταχύπλοου που κινείτο κατά μήκος γνωστών οδών διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική». Η ανακοίνωση επικαλέστηκε «επιβεβαιωμένες πληροφορίες» για την «ενεργή συμμετοχή» του σκάφους στη διακίνηση ναρκωτικών, χωρίς να δοθούν άλλες λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις πληροφορίες.

Στην επιδρομή αυτή, τέσσερις άνθρωποι, τους οποίους η SOUTHCOM χαρακτηρίζει «ναρκοτρομοκράτες» στην ορολογία της, σκοτώθηκαν. Το διοικητήριο δημοσιοποίησε επίσης ένα «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο διάρκειας 9 δευτερολέπτων, το οποίο εικονίζει το πλεούμενο τη στιγμή που ανατινάσσεται.

Οι ισχυρισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών

Οι επιχειρήσεις αυτής της φύσης, οι οποίες διεξάγονται από τον Σεπτέμβριο του 2025, έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, να σταματήσει η διακίνηση ναρκωτικών προς την αγορά των ΗΠΑ διά θαλάσσης. Ο αμερικανικός στρατός έχει δώσει στη δημοσιότητα αριθμούς που δείχνουν ότι στους βομβαρδισμούς στην Καραϊβική θάλασσα και στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό έχουν σκοτωθεί πάνω από 230 άνθρωποι.

Ωστόσο, η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν παρουσίασε ποτέ αποδείξεις που να τεκμηριώνουν ότι τα δεκάδες σκάφη που αποτέλεσαν στόχο βομβαρδισμών ενέχονταν πράγματι σε διακίνηση ναρκωτικών ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα.

Καταγγελίες από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Διεθνής Αμνηστία, έχουν εκφράσει σοβαρές ανησυχίες. Μαζί με ανεξάρτητους ειδικούς του ΟΗΕ, τονίζουν πως οι βομβαρδισμοί του αμερικανικού στρατού εναντίον πολιτών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και καταγγέλλουν ότι διαπράττονται εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Οι οργανώσεις αυτές υπογραμμίζουν την έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας στις επιχειρήσεις αυτές, ζητώντας μεγαλύτερη διερεύνηση των περιστατικών και τήρηση των διεθνών κανόνων.

Αμφισβήτηση της νομιμότητας των επιχειρήσεων

Ο Μπεν Σολ, ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, έχει δηλώσει ότι βρίσκει «βάσιμους λόγους να πιστεύει» κανείς πως οι αμερικανικές επιχειρήσεις αποτελούν «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» δυνάμει του διεθνούς δικαίου. Η δήλωση αυτή προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο κριτικής στις στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ στην περιοχή.

Επιπλέον, η οργάνωση υπεράσπισης των αστικών και πολιτικών ελευθεριών ACLU έχει χαρακτηρίσει τις κατηγορίες της κυβέρνησης Τραμπ σε βάρος των ανθρώπων που βάζει στο στόχαστρο ως «ατεκμηρίωτες», αμφισβητώντας την αξιοπιστία των αιτιάσεων που χρησιμοποιούνται για τη δικαιολόγηση των πληγμάτων.

Με πληροφορίες από: Enikos