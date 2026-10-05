Υεμένη: Πάνω από 70 νεκροί σε μάχες στην Τάιζ και εκρήξεις κοντά σε δεξαμενόπλοιο

Περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρές μάχες που ξέσπασαν στην επαρχία Τάιζ της Υεμένης και στις γύρω περιοχές, μέσα στις τελευταίες 24 ώρες. Παράλληλα, αναφορές κάνουν λόγο για αλλεπάλληλες εκρήξεις κοντά σε ένα δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά της πόλης λιμάνι Μούχα, στον Κόλπο του Άντεν. Τα δύο αυτά περιστατικά έλαβαν χώρα εν μέσω συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στην περιοχή.

Ενταση των μαχών στην Τάιζ

Σημαντικές απώλειες καταγράφηκαν στην επαρχία Τάιζ της Υεμένης και στις γύρω περιοχές, καθώς πάνω από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σφοδρές μάχες. Τα θλιβερά αυτά περιστατικά έλαβαν χώρα μέσα σε ένα διάστημα μόλις 24 ωρών, σύμφωνα με ενημέρωση που δόθηκε χθες Κυριακή το βράδυ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι συγκρούσεις αυτές διεξάγονται μεταξύ δυνάμεων προσκείμενων στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, η οποία λαμβάνει υποστήριξη από συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας. Στην αντίθετη πλευρά βρίσκονται οι αντάρτες του υεμενίτικου κινήματος Ανσαραλά, γνωστοί και με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών τους, τους Χούθι, οι οποίοι πρόσκεινται στο Ιράν. Οι πηγές των πληροφοριών προέρχονται και από τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, επιβεβαιώνοντας την ένταση των εχθροπραξιών.

Απώλειες στις αντιμαχόμενες πλευρές

Οι πολυήμερες εχθροπραξίες που μαίνονται στην περιοχή έχουν οδηγήσει σε σημαντικό αριθμό απωλειών και για τους δύο αντιπάλους. Ειδικότερα, πηγές προσκείμενες στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης αναφέρθηκαν σε 34 απώλειες που υπέστησαν οι δυνάμεις τους. Από αυτές τις απώλειες, οι 20 καταγράφηκαν στην γειτονική επαρχία Λαχτζ, γεγονός που υποδηλώνει την επέκταση των συγκρούσεων πέρα από τα στενά όρια της Τάιζ.

Από την πλευρά του υεμενίτικου κινήματος Ανσαραλά, οι πηγές τους έκαναν λόγο για 39 νεκρούς μεταξύ των ανταρτών. Οι συγκεκριμένες απώλειες σημειώθηκαν τόσο στην επαρχία Τάιζ όσο και σε τομείς που γειτνιάζουν με τη Λαχτζ, επιβεβαιώνοντας την σφοδρότητα των μαχών και την ευρεία γεωγραφική τους εξάπλωση στις συγκεκριμένες περιοχές.

Εκρήξεις κοντά σε δεξαμενόπλοιο

Παράλληλα με την κλιμάκωση των χερσαίων συγκρούσεων, ένα διαφορετικό περιστατικό έλαβε χώρα στη θάλασσα. Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι έγινε μάρτυρας αρκετών εκρήξεων σε κοντινή του απόσταση. Το συμβάν αυτό καταγράφηκε σήμερα, περίπου 60 ναυτικά μίλια νότια της πόλης λιμάνι Μούχα της Υεμένης, στην κρίσιμη θαλάσσια περιοχή του Κόλπου του Άντεν.

Την ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε η υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO. Η UKMTO αποτελεί τμήμα του βρετανικού υπουργείου Άμυνας και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και την ενημέρωση σχετικά με την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή, παρέχοντας κρίσιμες πληροφορίες για τη ναυσιπλοΐα.

Ασφάλεια πληρώματος και περιβάλλοντος

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση του δεξαμενόπλοιου και του πληρώματός του, η UKMTO διευκρίνισε ότι το πλήρωμα είναι ασφαλές. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή απώλειες ζωών μεταξύ των μελών του πληρώματος, γεγονός που αποτελεί θετική εξέλιξη μετά τις αναφορές για εκρήξεις.

Επιπρόσθετα, η υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας πρόσθεσε ότι δεν έχει αναφερθεί καμία περιβαλλοντική ζημιά ως αποτέλεσμα των εκρήξεων. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρξε διαρροή πετρελαίου ή άλλων επικίνδυνων ουσιών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οικολογική καταστροφή στα ύδατα του Κόλπου του Άντεν, μια περιοχή με σημαντική θαλάσσια κυκλοφορία.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader