Οι ΗΠΑ και η Ρωσία συζητούν πετρελαϊκή συμφωνία δισεκατομμυρίων για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Οι συνομιλίες της κυβέρνησης Τραμπ με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν διευρυνθεί, περιλαμβάνοντας πλέον μία πετρελαϊκή συμφωνία οικονομικής αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η συμφωνία αυτή αφορά ένα εκτεταμένο σύνολο πετρελαϊκών κοιτασμάτων, διυλιστηρίων και πρατηρίων καυσίμων σε όλο τον κόσμο, τα οποία ανήκουν στη Lukoil, μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες της Ρωσίας. Οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες διαρκούν εδώ και μήνες, ρίχνουν νέο φως στην προσέγγιση του κ. Τραμπ για την επίλυση της σύγκρουσης.

Διευρυμένες συνομιλίες για την Ουκρανία

Οι συνομιλίες μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της Ρωσίας, που αρχικά επικεντρώνονταν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, έχουν πλέον επεκταθεί για να συμπεριλάβουν ένα σημαντικό πετρελαϊκό deal. Αυτές οι διαπραγματεύσεις περιγράφηκαν από οκτώ άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση, τα οποία μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των συζητήσεων. Η προσέγγιση αυτή έρχεται ως μέρος των προσπαθειών για τη διευθέτηση ενός τετραετούς πολέμου που έχει προκαλέσει τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ως η νεότερη προσπάθεια του κ. Τραμπ να βρει λύση σε μια σύγκρουση που έχει βαθιές επιπτώσεις. Η διερεύνηση μιας τέτοιας συμφωνίας υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα των διπλωματικών προσπαθειών και την προσπάθεια να βρεθούν σημεία σύγκλισης μεταξύ των δύο πλευρών, ακόμη και σε ένα τόσο ευαίσθητο πλαίσιο.

Το πετρελαϊκό deal δισεκατομμυρίων

Η προτεινόμενη συμφωνία, η οποία εκτιμάται σε δισεκατομμύρια δολάρια, αφορά την περιουσία της Lukoil, μιας από τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες της Ρωσίας. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο δίκτυο πετρελαϊκών κοιτασμάτων, διυλιστηρίων και πρατηρίων καυσίμων που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Για να προχωρήσει, η συμφωνία απαιτεί την έγκριση τόσο της αμερικανικής κυβέρνησης όσο και του Κρεμλίνου.

Η Lukoil, αν και τεχνικά ιδιωτική εταιρεία, θεωρείται ευρέως στη Μόσχα ότι η απόφαση για τη συμφωνία ανήκει στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Αυτό υποδηλώνει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η ρωσική ηγεσία σε τέτοιες μεγάλες οικονομικές συναλλαγές, ακόμη και όταν αφορούν ιδιωτικές οντότητες.

Οι εμπλεκόμενοι και τα συμφέροντα

Στην ηγετική ομάδα που επιδιώκει τη συμφωνία συμμετέχουν ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι είναι οι δύο βασικοί Αμερικανοί διαπραγματευτές. Η συμφωνία θα μπορούσε να ωφελήσει επιχειρηματίες από τη Μέση Ανατολή που διατηρούν δεσμούς με τους κ. Γουίτκοφ και κ. Κούσνερ ή τις οικογένειές τους. Στην κοινοπραξία συμμετέχει επίσης ο Αμερικανός επενδυτής Τοντ Μπόελι, ο οποίος έχει δωρίσει 2 εκατομμύρια δολάρια σε πολιτικές δραστηριότητες υπέρ του προέδρου Τραμπ.

Επιπλέον, δύο οργανισμοί από τη Μέση Ανατολή που έχουν συναλλαγές με τον κ. Κούσνερ ή την οικογένεια του κ. Γουίτκοφ, καθώς και ένας βραχίονας της ίδιας της αμερικανικής κυβέρνησης, αποτελούν μέρος αυτής της προσπάθειας. Οι New York Times σημειώνουν ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο κ. Κούσνερ ή ο κ. Γουίτκοφ πρόκειται οι ίδιοι να αποκομίσουν οικονομικό όφελος. Ωστόσο, η επικείμενη συμφωνία αποτελεί μια εντυπωσιακή διαπλοκή προσωπικών επιχειρηματικών δεσμών με τη γεωπολιτική.

Η συνάντηση στο Κρεμλίνο και οι προθέσεις

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, έφερε τη συμφωνία στο τραπέζι όταν συναντήθηκε με τον κ. Γουίτκοφ και τον κ. Κούσνερ στο Κρεμλίνο στις 5 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τρία άτομα που γνωρίζουν τη συνάντηση, ο κ. Πούτιν πρότεινε την ολοκλήρωση της συμφωνίας ως έναν τρόπο να δείξει στους Ρώσους ότι μπορούν να κάνουν επιχειρήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι Αμερικανοί απάντησαν ότι θα εργαστούν πάνω σε αυτήν, θεωρώντας την ως έναν τρόπο να οικοδομηθεί καλή θέληση με το Κρεμλίνο, ενώ παράλληλα θα μπορούσαν να μειωθούν οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας. Αυτή η αμοιβαία προσέγγιση υπογραμμίζει τις διαφορετικές αλλά ενδεχομένως συμπληρωματικές στρατηγικές προθέσεις πίσω από τις διαπραγματεύσεις.

Η αξία της συμφωνίας και οι κυρώσεις

Η συμφωνία είναι ιδιαίτερα επικερδής για τους αγοραστές, καθώς η αμερικανική έγκριση της πώλησης θα απελευθέρωνε τα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil από τις αμερικανικές κυρώσεις. Αυτή η απελευθέρωση θα αύξανε αμέσως την αξία τους, καθιστώντας την επένδυση ακόμη πιο ελκυστική.

Η δυνατότητα άρσης των κυρώσεων μέσω αυτής της συμφωνίας αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι οικονομικές συναλλαγές μπορούν να διαπλέκονται με τις γεωπολιτικές σχέσεις και τις διεθνείς κυρώσεις. Η τεράστια αυτή συναλλαγή, που περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία της Lukoil, αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην ενεργειακή αγορά όσο και στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos, Topontiki