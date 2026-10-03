Ισπανία: 11 τραυματίες από κατάρρευση οροφής και πατώματος σε μπαρ

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη βόρεια Ισπανία, όταν το πάτωμα ενός μπαρ στην πόλη Σαν Βινσέντε ντε λα Σονσιέρα υποχώρησε, οδηγώντας στην κατάρρευση μέρους της οροφής του καταστήματος. Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Στο εσωτερικό του μπαρ είχαν εγκλωβιστεί περίπου 25 με 30 άτομα, τα οποία χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Το περιστατικό στη Λα Ριόχα

Το συμβάν έλαβε χώρα στην περιφέρεια Λα Ριόχα, μια περιοχή που βρίσκεται στη βόρεια Ισπανία. Συγκεκριμένα, η κατάρρευση σημειώθηκε στην πόλη Σαν Βινσέντε ντε λα Σονσιέρα. Η ώρα του ατυχήματος προσδιορίζεται περίπου στις 05:25 τοπική ώρα, η οποία αντιστοιχεί στις 06:25 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με τις μεταδόσεις.

Οι θαμώνες του μπαρ βίωσαν ξαφνικά την υποχώρηση του πατώματος, ένα γεγονός που προκάλεσε άμεσα πανικό και τους ώθησε να τρέχουν προς πάσα κατεύθυνση σε μια προσπάθεια να γλιτώσουν από τον επικείμενο κίνδυνο. Η στιγμή της κατάρρευσης περιγράφεται ως ταχύτατη, με το πάτωμα να υποχωρεί αρχικά και στη συνέχεια να ακολουθεί η κατάρρευση τμήματος της οροφής.

Εκτεταμένες ζημιές και εγκλωβισμένοι

Η ζημιά στο κτίριο δεν περιορίστηκε μόνο στο πάτωμα και την οροφή του μπαρ. Ένας τοίχος που ήταν κοινός με γειτονική κατοικία υπέστη επίσης κατάρρευση, γεγονός που υποδεικνύει την έκταση της δομικής αστοχίας. Το περιστατικό θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε τραγωδία, καθώς το μπαρ ήταν γεμάτο κόσμο εκείνη την ώρα.

Οι αρχές της περιφέρειας Λα Ριόχα επεσήμαναν ότι ο αριθμός των ατόμων που βρέθηκαν εγκλωβισμένα στο εσωτερικό του μπαρ κυμαινόταν μεταξύ 25 και 30. Η ανάγκη για άμεση επέμβαση ήταν επιτακτική, με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο της ανάσυρσης των ανθρώπων από τα συντρίμμια.

Διακομιδή τραυματιών και νοσηλεία

Ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης, έντεκα άτομα υπέστησαν τραυματισμούς και κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή τους σε νοσοκομεία. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διάφορα κέντρα υγείας της περιοχής Λα Ριόχα, όπου και νοσηλεύονται. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών παρακολουθείται από το ιατρικό προσωπικό. Η άμεση ανταπόκριση των υγειονομικών υπηρεσιών συνέβαλε στην ταχεία μεταφορά τους και την έναρξη της θεραπείας.

Επιχειρήσεις διάσωσης και έρευνα

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν αμέσως πολυάριθμα ασθενοφόρα και πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι ομάδες διάσωσης εργάστηκαν εντατικά για τον απεγκλωβισμό των θαμώνων και την παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν τους ελέγχους στα συντρίμμια, με σκοπό τον εντοπισμό τυχόν άλλων εγκλωβισμένων ατόμων, διασφαλίζοντας ότι κανείς δεν έχει παραμείνει παγιδευμένος.

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, η αστυνομία έχει ξεκινήσει επισήμως έρευνα για το συμβάν. Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στην υποχώρηση του πατώματος και την επακόλουθη κατάρρευση της οροφής και του τοίχου του μπαρ. Οι αρχές συνεργάζονται για την πλήρη διαλεύκανση του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader, Newsit