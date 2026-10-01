Απόπειρα συντριβής αεροσκάφους της flydubai: Άγνωστο το κίνητρο του συγκυβερνήτη

Αναπάντητο παραμένει προς το παρόν το ερώτημα τι οδήγησε τον συγκυβερνήτη της πτήσης FZ1073 της flydubai στην απόπειρα να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Το περιστατικό έλαβε χώρα σε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, με τον συγκυβερνήτη να μαχαιρώνει τον κυβερνήτη. Χάρη στην επέμβαση επιβατών και πληρώματος, το αεροσκάφος, που μετέφερε 174 ανθρώπους, προσγειώθηκε με ασφάλεια σε αεροδρόμιο στο Ταμπούκ της βορειοδυτικής Σαουδικής Αραβίας.

Το περιστατικό εν πτήσει και η επέμβαση

Ο συγκυβερνήτης της πτήσης FZ1073 της flydubai φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη, μαχαιρώνοντάς τον, και, σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσπάθησε να συντρίψει το αεροσκάφος. Η πτήση είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ.

Η άμεση αντίδραση των επιβατών και του πληρώματος ήταν καθοριστική. Κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη και να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους. Αυτό επέτρεψε την ασφαλή προσγείωση σε αεροδρόμιο στο Ταμπούκ, το οποίο βρίσκεται στη βορειοδυτική Σαουδική Αραβία. Ο συγκυβερνήτης συνελήφθη στη Σαουδική Αραβία μετά την αναγκαστική προσγείωση.

Οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε ότι είναι «πολύ νωρίς για να πούμε» αν υπάρχουν ενδείξεις για ιρανική εμπλοκή στην επίθεση. Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο συγκυβερνήτης «προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς», χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «φανατισμό και μίσος αδιανόητου επιπέδου».

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, ο συγκυβερνήτης ερευνάται τώρα στη Σαουδική Αραβία. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εκτιμά ότι ο δράστης θα μεταφερθεί στα Εμιράτα, από όπου κατάγεται ή, τουλάχιστον, από όπου απογειώθηκε το αεροσκάφος. Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ δεν είχε καμία προειδοποίηση ή προηγούμενη πληροφόρηση για το περιστατικό και δήλωσε ότι η χώρα του θα παρακολουθεί την υπόθεση και ενδεχομένως θα συμμετάσχει στην έρευνα.

Το κίνητρο παραμένει αδιευκρίνιστο

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα κάποιο κίνητρο για τον συγκυβερνήτη που επιτέθηκε στον κυβερνήτη. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν γνωρίζει «το ακριβές υπόβαθρο» του συγκυβερνήτη, παρόλο που είχε αναφέρει ότι ο δράστης «προφανώς έτρεφε μίσος για τους Ισραηλινούς».

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας να διατηρούν στενή επαφή με τις αρμόδιες αρχές. Η απουσία επίσημης ανακοίνωσης για το κίνητρο υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα της υπόθεσης.

Διεθνείς αντιδράσεις και χαρακτηρισμοί

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι συνομίλησε με τον Νετανιάχου μετά το περιστατικό. Ο Τραμπ ανέφερε ότι, όπως φαίνεται, ο συγκυβερνήτης ήταν «ίσως τρομοκράτης» ή ότι υπήρχαν άλλοι λόγοι πίσω από την επίθεση.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, χαρακτήρισε το περιστατικό «απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης». Αυτός ο χαρακτηρισμός αποτελεί δήλωση του ίδιου του Κατς και όχι συμπέρασμα της έρευνας. Ο Νετανιάχου, στην ομιλία του την Τετάρτη το βράδυ, δεν ανέφερε συγκεκριμένο κίνητρο, αλλά χαρακτήρισε την υπόθεση «πολύ σοβαρό περιστατικό ασφαλείας».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis