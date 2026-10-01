Κρίστα Πάικ: Θρίλερ με την εκτέλεσή της στο Τενεσί

Μια υπόθεση που θυμίζει θρίλερ εξελίσσεται στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών, με πρωταγωνίστρια την 50χρονη Κρίστα Πάικ. Η γυναίκα, η οποία είχε καταδικαστεί σε θάνατο για μια δολοφονία που διέπραξε στην ηλικία των 18 ετών, βρέθηκε στο επίκεντρο δραματικών εξελίξεων όταν η εκτέλεσή της διεκόπη ενώ βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε την αναστολή της εκτέλεσης, προσδίδοντας νέα διάσταση στην υπόθεση.

Η διακοπή και η ανατροπή της εκτέλεσης

Νωρίτερα την Τετάρτη, ένα ομοσπονδιακό εφετείο είχε αποφασίσει την προσωρινή αναστολή της εκτέλεσης της Κρίστα Πάικ. Αυτή η εξέλιξη σημειώθηκε αφού της είχαν ήδη χορηγηθεί δύο ενέσεις. Συγκεκριμένα, οι αξιωματούχοι της φυλακής φέρεται να της έδωσαν δύο θανατηφόρες δόσεις πεντοβαρβιτάλης, της ουσίας που χρησιμοποιείται για τις εκτελέσεις.

Παρά τις χορηγηθείσες δόσεις, η Κρίστα Πάικ επέζησε. Αμέσως μετά το περιστατικό, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, προκειμένου να της παρασχεθούν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Η αναστολή της εκτέλεσης, όμως, δεν κράτησε πολύ, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε να την ανατρέψει, δίνοντας εντολή για την άμεση επανέναρξη της διαδικασίας.

Η νομική μάχη και η υπεράσπιση

Ο δικηγόρος της Κρίστα Πάικ, σε δήλωσή του στο Γαλλικό Πρακτορείο, σχολίασε ότι η εκτέλεση επρόκειτο να ξεκινήσει άμεσα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση και πλήθος κόσμου έχει ξεσηκωθεί για την υπεράσπιση της 50χρονης γυναίκας. Ιδιαίτερος λόγος γίνεται για την ηλικία της Κρίστα Πάικ κατά την οποία διέπραξε τη δολοφονία της νεαρής κοπέλας στο Τενεσί, καθώς και για τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει.

Οι δικηγόροι της, αν και η ίδια δεν αρνείται την ενοχή της για το έγκλημα, προσπαθούν να στηρίξουν την υπεράσπισή της στο γεγονός ότι διέπραξε την πράξη όταν ήταν μόλις 18 ετών. Επιπλέον, τονίζουν ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, τα οποία ήταν αποτέλεσμα συστηματικής κακοποίησης και παραμέλησης κατά τα παιδικά της χρόνια.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Στην αίτηση χάριτος που υπέβαλαν, οι δικηγόροι της Κρίστα Πάικ υποστήριξαν ότι η αθεράπευτη ψυχική της ασθένεια, σε συνδυασμό με το βεβαρημένο παρελθόν της, δεν της επέτρεψαν να «πατήσει φρένο» και να αποτρέψει το έγκλημα. Μετά τη δολοφονία, η Κρίστα Πάικ διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή, καθώς και με διαταραχή μετατραυματικού στρες, γεγονός που αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της ψυχικής της κατάστασης.

Η υπόθεση της Κρίστα Πάικ αποκτά επιπλέον ενδιαφέρον λόγω της ιστορικής της διάστασης. Στο Τενεσί, καμία γυναίκα δεν έχει εκτελεστεί εδώ και 200 χρόνια, καθιστώντας την περίπτωσή της μοναδική για την πολιτεία. Επιπλέον, η 50χρονη είναι η πρώτη γυναίκα στις Ηνωμένες Πολιτείες που αντιμετωπίζει εκτέλεση από το έτος 2023.

Η διαδικασία της εκτέλεσης και οι μαρτυρίες

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, χορήγησαν στην Κρίστα Πάικ δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, της ουσίας που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Associated Press, οι δόσεις αυτές δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή τον θάνατο της καταδικασμένης.

Στις 19:46, οι υπεύθυνοι της φυλακής προχώρησαν στο κλείσιμο της κουρτίνας που διαχωρίζει τον χώρο της εκτέλεσης από την αίθουσα όπου βρίσκονταν οι δημοσιογράφοι. Μόλις τρία λεπτά αργότερα, η κουρτίνα άνοιξε ξανά. Τότε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των παρευρισκομένων, η Κρίστα Πάικ ακουγόταν να ροχαλίζει δυνατά, υποδεικνύοντας ότι ήταν ακόμα ζωντανή.

Με πληροφορίες από: Newsit