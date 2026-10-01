Νέοι βομβαρδισμοί του Πακιστάν στο Αφγανιστάν: τουλάχιστον εννέα άμαχοι νεκροί

Νέες επιδρομές της Πολεμικής Αεροπορίας του Πακιστάν στο Αφγανιστάν είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον εννέα αμάχων, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά. Από τους βομβαρδισμούς τραυματίστηκαν επίσης έντεκα άτομα, σύμφωνα με αναφορές. Η κυβέρνηση του Πακιστάν διεξήγαγε τα πλήγματα, ενώ η Καμπούλ καταδικάζει τις ενέργειες αυτές.

Οι βομβαρδισμοί έπληξαν συγκεκριμένα τρία σπίτια στις επαρχίες Κουνάρ και Χελμάντ, τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς. Η ένταση μεταξύ των δύο χωρών παραμένει υψηλή, με την Ισλαμαμπάντ να κατηγορεί την Καμπούλ για παροχή ασφαλούς καταφυγίου σε εξτρεμιστές.

Οι πακιστανικές επιδρομές και οι απώλειες αμάχων

Η Πολεμική Αεροπορία του Πακιστάν πραγματοποίησε νέες επιδρομές στο Αφγανιστάν, προκαλώντας τον θάνατο εννέα αμάχων. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται γυναίκες και παιδιά, ενώ έντεκα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των πληγμάτων. Οι επιθέσεις αυτές έχουν εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των πολιτών στην περιοχή.

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, ένα παιδί έχασε τη ζωή του στην περιοχή Γκάρμσερ της Χελμάντ, όπου ένα πολιτικό σπίτι καταστράφηκε από τους βομβαρδισμούς που αποδίδονται στις πακιστανικές δυνάμεις. Οι επιθέσεις είχαν ως στόχο τρία σπίτια στις επαρχίες Κουνάρ και Χελμάντ, τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή καταστράφηκαν πλήρως.

Η αντίδραση της κυβέρνησης των Ταλιμπάν

Ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, κυβερνητικός εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, καταδίκασε έντονα τις επιδρομές. Χαρακτήρισε την πράξη αυτή ως «επίθεση» και «έγκλημα», τονίζοντας ότι παραβιάζει όλες τις αποδεκτές αρχές. Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν παρέθεσε φωτογραφίες των θυμάτων, υπογραμμίζοντας τις συνέπειες των βομβαρδισμών.

Η de facto κυβέρνηση του Αφγανιστάν διαψεύδει τις κατηγορίες του Πακιστάν ότι παρέχει ασφαλές καταφύγιο σε εξτρεμιστές. Αντιθέτως, χαρακτηρίζει τη δράση των εξτρεμιστών ως εσωτερικό πρόβλημα της γειτονικής χώρας, απορρίπτοντας την ευθύνη για τις επιθέσεις που σημειώνονται στο πακιστανικό έδαφος.

Η θέση της πακιστανικής κυβέρνησης

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι διεξήχθησαν πλήγματα από αέρος εναντίον κρησφύγετων τρομοκρατικών οργανώσεων στο Αφγανιστάν. Σύμφωνα με την Ισλαμαμπάντ, οι επιχειρήσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 22 «τρομοκρατών».

Επιπλέον, η πακιστανική κυβέρνηση δήλωσε ότι καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες όπλων και πυρομαχικών κατά τη διάρκεια των πληγμάτων. Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με το Πακιστάν, αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της απειλής που θέτουν οι εξτρεμιστικές οργανώσεις στην πακιστανική επικράτεια.

Οι αιτίες της έντασης μεταξύ των δύο χωρών

Τα δύο κράτη, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν, τα οποία στο παρελθόν ήταν σύμμαχοι, έχουν εμπλακεί σε μια σύγκρουση. Η κύρια αιτία αυτής της έντασης είναι η δράση τζιχαντιστικών οργανώσεων που φέρονται να λειτουργούν στην πακιστανική επικράτεια.

Η Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι παρέχει ασφαλές καταφύγιο σε εξτρεμιστές. Αυτοί οι εξτρεμιστές, σύμφωνα με το Πακιστάν, σχεδιάζουν και διαπράττουν επιθέσεις στο έδαφος του Πακιστάν, οδηγώντας σε αντίποινα και αυξημένη ένταση στα σύνορα.

Καταστροφές σε περιοχές του Αφγανιστάν

Οι βομβαρδισμοί είχαν σοβαρές συνέπειες για τις τοπικές κοινότητες στο Αφγανιστάν. Στην περιοχή Γκάρμσερ της επαρχίας Χελμάντ, ένα πολιτικό σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς κατά τη διάρκεια των νυχτερινών βομβαρδισμών, οι οποίοι αποδίδονται στις πακιστανικές δυνάμεις.

Το περιστατικό αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της ζωής ενός παιδιού, σύμφωνα με τις τοπικές αναφορές. Η καταστροφή των σπιτιών και οι απώλειες αμάχων στις επαρχίες Κουνάρ και Χελμάντ αναδεικνύουν τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στους πολίτες.

Με πληροφορίες από: Topontiki