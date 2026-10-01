Αποτράπηκε τραγωδία στην πτήση της Flydubai: Μαχαιριές στο πιλοτήριο και ηρωική επέμβαση

Μια απόπειρα κατάρριψης της πτήσης FZ1073 της Flydubai, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, προκάλεσε παγωμάρα σε όλο τον κόσμο. Ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους μαχαίρωσε επανειλημμένα τον κυβερνήτη με ένα μικρό μαχαίρι, με σκοπό να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Η τραγωδία, που θα μπορούσε να θυμίσει σκηνές από την 11η Σεπτεμβρίου, απετράπη την τελευταία στιγμή χάρη στην επέμβαση του τραυματισμένου πιλότου και επιβατών.

Ο εφιάλτης στην πτήση FZ1073

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν τόσο στο πιλοτήριο όσο και στην καμπίνα του αεροσκάφους περιγράφονται ως εφιαλτικές. Ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη, ο οποίος ονομάζεται Σμιτ Ματσάρ, τραυματίζοντάς τον σοβαρά με μαχαιριές. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, το αεροσκάφος έχανε ύψος, προκαλώντας στιγμές πανικού και απόγνωσης στους σοκαρισμένους επιβάτες, οι οποίοι άκουγαν ουρλιαχτά μέσα στο αεροπλάνο.

Ένας από τους Ισραηλινούς που εισέβαλαν στο πιλοτήριο ανέφερε στον πρωθυπουργό του Ισραήλ ότι ο συγκυβερνήτης «προσπαθούσε να καταστρέψει τα χειριστήρια για να απενεργοποιήσει το αεροπλάνο». Εκείνη την ώρα, το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τη Σαουδική Αραβία.

Ηρωική παρέμβαση επιβατών

Παρά τα σοβαρά του τραύματα, ο Ινδός κυβερνήτης Σμιτ Ματσάρ κατάφερε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου και να ζητήσει βοήθεια. Σύμφωνα με την αφήγηση που ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι του μετέφερε ο Νετανιάχου, ένας Ισραηλινός επιβάτης, ο Γιανίβ Χαγιούν, ο οποίος είναι υδραυλικός στο επάγγελμα, παρενέβη άμεσα.

Ο Γιανίβ Χαγιούν μπήκε στο πιλοτήριο, απομάκρυνε τον συγκυβερνήτη από τη θέση του και, με τη βοήθεια άλλων επιβατών, συνέβαλε στην ακινητοποίησή του. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι όσοι εμπόδισαν τον συγκυβερνήτη «κατάφεραν να αποτρέψουν μια καταστροφή ανάλογη με αυτή της 11ης Σεπτεμβρίου» και χαρακτήρισε την πράξη τους «καταπληκτική, εκπληκτική πράξη ηρωισμού».

Οι δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε συνέντευξή του στο CNN, δήλωσε ότι ο στόχος του συγκυβερνήτη ήταν να πέσει το αεροπλάνο πάνω σε κτίριο, υπονοώντας ότι «αυτό φαίνεται να συνέβαινε όσον αφορά τα συγκεκριμένα κίνητρα αυτού». Είπε επίσης ότι ο συγκυβερνήτης «προφανώς μισούσε τους Ισραηλινούς» και ότι πρόκειται για «φανατισμό και μίσος ανυπολόγιστου επιπέδου».

Ο Νετανιάχου είχε επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο μίλησε για την αποτροπή της καταστροφής. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «αυτό που διακρίνει αυτό το περιστατικό από τις άλλες τραγικές επιθέσεις ήταν ότι εκείνη τη στιγμή νίκησαν οι καλοί».

Οι επιφυλάξεις του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στις δραματικές λεπτομέρειες που του μετέφερε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παρότι περιέγραψε στους δημοσιογράφους την εκδοχή του Ισραηλινού πρωθυπουργού για την επίθεση και την παρέμβαση επιβατών, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν γνωρίζει αν όλα όσα του μεταφέρθηκαν είναι αληθή.

«Αυτή είναι η ιστορία που άκουσα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά αυτή είναι η ιστορία που μου μετέφερε ο Μπίμπι», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν εξίσου προσεκτικός και ως προς τον ισχυρισμό ότι ο συγκυβερνήτης επιχείρησε εσκεμμένα να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους, σημειώνοντας: «Είπαν ότι ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο. Δεν το γνωρίζουν αυτό».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο συγκυβερνήτης ενδέχεται να ήταν «τρομοκράτης» ή «διαταραγμένος». Η ίδια η Flydubai έχει προειδοποιήσει κατά των πρόωρων συμπερασμάτων σχετικά με τα κίνητρα του περιστατικού.

Η έρευνα για το περιστατικό

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε ότι είναι πολύ νωρίς για να εξακριβωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από την απόπειρα κατάρριψης της πτήσης της Flydubai. Ο πιλότος που επιτέθηκε ανακρίνεται από τη Σαουδική Αραβία, ενώ ο Νετανιάχου εκτίμησε ότι θα μεταφερθεί στα Εμιράτα, από όπου κατάγεται ή τουλάχιστον από όπου πέταξε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το Ισραήλ να συμμετάσχει στην έρευνα για το περιστατικό, δηλώνοντας: «Θα τον παρακολουθούμε και ενδεχομένως θα συμμετάσχουμε σε αυτήν την έρευνα». Η έρευνα για τα κίνητρα του περιστατικού βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με τον τελικό σκοπό του δράστη να μην έχει ακόμη εξακριβωθεί πλήρως.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki