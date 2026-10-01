Ο Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε «ψαλίδι» 20% στις θέσεις ανώτατων αξιωματικών των ΗΠΑ

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε συνολική μείωση 20% στις θέσεις των ανώτατων αξιωματικών των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο ίδιος χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως «υπευθυνότητα» και κάτι «αναγκαίο εδώ και πολύ καιρό», διαχωρίζοντας τη θέση του από τον όρο «εκκαθαρίσεις». Οι περικοπές αυτές αποτελούν μέρος σαρωτικών αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στην ηγεσία του στρατού μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, μια εξέλιξη που έχει προκαλέσει σφοδρή κριτική από τους Δημοκρατικούς.

Η ανακοίνωση του «ψαλιδιού»

Συνολικά κατά 20% μειώθηκαν οι θέσεις των στρατηγών, των πτεράρχων και των ναυάρχων στις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεων, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ. Ο υπουργός τόνισε ότι η περικοπή αυτή ήταν «αναγκαία εδώ και πολύ καιρό».

Η πρώτη μείωση, η οποία ανερχόταν σε 10%, είχε ανακοινωθεί τον Μάιο του 2025. Μιλώντας σε ανώτατους αξιωματικούς σε στρατιωτική βάση στο Κουάντικο της Βιρτζίνια, ο κ. Χέγκσεθ δήλωσε ότι έδωσε ο ίδιος εντολή για μια επιπλέον μείωση 10%, ανεβάζοντας έτσι τη συνολική περικοπή στο 20%.

Ο Πιτ Χέγκσεθ, πρώην παρουσιαστής του Fox News, απέρριψε τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης περί «εκκαθαρίσεων», δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Τα μέσα ενημέρωσης μιλούν για εκκαθαρίσεις. Εγώ μιλάω για υπευθυνότητα, για κάτι αναγκαίο εδώ και πολύ καιρό». Η ομιλία του πραγματοποιήθηκε σε ύφος one-man show, με φόντο μια πελώρια οθόνη που απεικόνιζε το εθνικό σύμβολο των ΗΠΑ.

Προηγούμενες δηλώσεις και αριθμοί

Την άνοιξη του 2025, ο Πιτ Χέγκσεθ είχε ήδη δηλώσει την απόφασή του να μειωθεί κατά 10% ο αριθμός των στρατηγών και των ναυάρχων. Επιπλέον, είχε ανακοινώσει μείωση κατά 20% των πιο υψηλόβαθμων εν ενεργεία αξιωματικών, εκείνων που φέρουν «τέσσερα αστέρια».

Σύμφωνα με στοιχεία που είχε δώσει το Πεντάγωνο, στα τέλη Μαΐου του 2025, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αριθμούσαν 831 στρατηγούς, πτεράρχους και ναυάρχους. Ωστόσο, κατά την πιο πρόσφατη καταμέτρηση, η οποία έγινε στις 31 Ιουλίου 2026, ο αριθμός αυτός είχε φτάσει τους 851. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τις εξαγγελίες του υπουργού Χέγκσεθ, ο αριθμός των ανώτατων αξιωματικών είχε αυξηθεί ελαφρώς.

Ευρύτερες αλλαγές στην ηγεσία του στρατού

Οι περικοπές στις θέσεις των ανώτατων αξιωματικών εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σαρωτικών αλλαγών που εφαρμόζονται στην ηγεσία του αμερικανικού στρατού. Αυτές οι αλλαγές ξεκίνησαν μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, στις αρχές του 2025. Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικανού προχώρησε σε ευρείας κλίμακας αλλαγές στα κορυφαία κλιμάκια των Ενόπλων Δυνάμεων, κάτι που συνήθως δεν επηρεάζεται από κομματικές σκοπιμότητες.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές σημειώθηκε τον Φεβρουάριο, όταν ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, ο πτέραρχος Τσαρλς «Σι Κιου» Μπράουν, απομακρύνθηκε από τη θέση του χωρίς να δοθεί κάποια επίσημη εξήγηση. Ο πτέραρχος Μπράουν, ο οποίος είναι Αφροαμερικανός και πρώην χειριστής καταδιωκτικού, αντικαταστάθηκε από τον Νταν Κέιν, επίσης πτέραρχο. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι προετοιμασίες για πόλεμο εναντίον του Ιράν είχαν ήδη αρχίσει εκείνη την περίοδο.

Συνέχιση των διοικητικών αλλαγών

Οι διοικητικές αλλαγές δεν περιορίστηκαν στην κορυφή του Γενικού Επιτελείου, αλλά συνεχίστηκαν και τους μήνες που ακολούθησαν. Την πόρτα της εξόδου είδαν οι επικεφαλής του Σώματος Πεζοναυτών, της αμερικανικής Ακτοφυλακής και της υπηρεσίας κατασκοπείας NSA. Επίσης, αντικαταστάθηκε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ενώ ακολούθησαν και πολλές ακόμη αλλαγές σε διάφορες θέσεις κλειδιά εντός των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με πληροφορίες από: Enikos