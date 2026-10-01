Ο Νετανιάχου για την πτήση της Flydubai: «Πολύ νωρίς» για συμπεράσματα, ανοιχτό το ενδεχόμενο ισραηλινής συμμετοχής στην έρευνα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προχώρησε σε δηλώσεις σχετικά με την απόπειρα κατάρριψης της πτήσης της Flydubai, η οποία εκτελούσε δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Ο κ. Νετανιάχου τόνισε ότι είναι «πολύ νωρίς» για να προσδιοριστεί με ακρίβεια ποιος κρύβεται πίσω από αυτό το περιστατικό. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το Ισραήλ να συμμετάσχει στην έρευνα για τη διαλεύκανση των συνθηκών.

Οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας για το συμβάν που αφορά την πτήση της Flydubai, υπογράμμισε την ανάγκη για προσεκτική προσέγγιση. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι απαιτείται χρόνος προτού εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα σχετικά με τους υπεύθυνους της απόπειρας κατάρριψης. Η πτήση, όπως είναι γνωστό, είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ, και το περιστατικό έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση του, τονίζοντας ότι η διαδικασία εξακρίβωσης της ταυτότητας των δραστών είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Η δήλωσή του αυτή υποδηλώνει ότι οι αρχές βρίσκονται εν μέσω της συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων, προκειμένου να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για το ποιος βρίσκεται πίσω από την απόπειρα κατάρριψης.

Η έρευνα για τον πιλότο

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο κ. Νετανιάχου αναφέρθηκε και σε ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που σχετίζεται με την ίδια πτήση. Πρόκειται για την περίπτωση ενός πιλότου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στον συγκυβερνήτη του κατά τη διάρκεια του δρομολογίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο εν λόγω πιλότος βρίσκεται ήδη υπό έρευνα από τις σαουδαραβικές αρχές.

Επιπλέον, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου γνωστοποίησε ότι αναμένεται η μεταφορά του πιλότου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η μεταφορά αυτή κρίνεται απαραίτητη, καθώς η πτήση είχε αναχωρήσει από τα Εμιράτα, γεγονός που καθιστά την περιοχή αυτή κεντρικό σημείο για τη συνέχιση της έρευνας. Οι σαουδαραβικές αρχές έχουν αναλάβει το αρχικό στάδιο της διερεύνησης του περιστατικού της επίθεσης στον συγκυβερνήτη.

Το ενδεχόμενο ισραηλινής συμμετοχής

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός άφησε σαφώς ανοιχτό το ενδεχόμενο το Ισραήλ να συμμετάσχει ενεργά στην έρευνα που διεξάγεται για το περιστατικό της πτήσης της Flydubai. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, το Ισραήλ θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτή η παρακολούθηση θα είναι συνεχής, με στόχο την πλήρη ενημέρωση για κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει.

Πέρα από την απλή παρακολούθηση, ο κ. Νετανιάχου υπογράμμισε ότι το Ισραήλ «ενδεχομένως» να λάβει μέρος στην επίσημη έρευνα. Η δήλωση αυτή αφήνει περιθώρια για μια πιο ενεργή εμπλοκή των ισραηλινών αρχών στη διαδικασία διαλεύκανσης των συνθηκών, εφόσον κριθεί αναγκαίο ή εφόσον προκύψουν στοιχεία που απαιτούν την άμεση συμμετοχή τους.

Ερωτήματα για πιθανή ιρανική εμπλοκή

Οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξης στον παρουσιαστή του Fox News, Σον Χάνιτι. Ο κ. Χάνιτι έθεσε στον Νετανιάχου συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με το περιστατικό της πτήσης της Flydubai, εστιάζοντας στην πιθανότητα εμπλοκής του Ιράν.

Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής ρώτησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό εάν υπάρχουν ενδείξεις που να συνδέουν το Ιράν με την επίθεση στην πτήση με προορισμό το Ισραήλ. Ο κ. Νετανιάχου, απαντώντας σε αυτή την ερώτηση, επανέλαβε τη θέση του ότι είναι «πολύ νωρίς» για να εξακριβωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από την απόπειρα κατάρριψης, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την πιθανή ιρανική εμπλοκή.

Με πληροφορίες από: Enikos