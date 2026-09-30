Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς ετοιμάζουν νέες συμφωνίες για εμπόριο και ενέργεια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς προετοιμάζουν μια σειρά νέων συμφωνιών σε τομείς όπως οι ψηφιακές υπηρεσίες, οι στρατηγικές πρώτες ύλες και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Οι συμφωνίες αυτές αναμένονται ενόψει της συνόδου κορυφής τους, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Οκτωβρίου στο Μόντρεαλ. Οι δύο πλευρές επιδιώκουν να σφυρηλατήσουν μια «νέα συμμαχία» ως απάντηση στις ΗΠΑ και την Κίνα.

Προς μια «νέα συμμαχία»

Η σύνοδος κορυφής στο Μόντρεαλ αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους Ευρωπαίους και τους Καναδούς να υλοποιήσουν τις προθέσεις τους για στενότερη προσέγγιση. Αυτή η πρωτοβουλία ακολουθεί την πρόταση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είχε προτείνει να γίνει ο Καναδάς το πρώτο «συνδεδεμένο μέλος» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα προσχέδιο κοινής δήλωσης, το οποίο έχει διαβιβαστεί για γνωμοδότηση στις 27 χώρες μέλη της ΕΕ, υπογραμμίζει τη σημασία αυτής της συνεργασίας. Το κείμενο αναφέρει ότι «η ΕΕ και ο Καναδάς, με τις απαράμιλλες εμπορικές συναλλαγές τους, τις κοινές τους αξίες και τα επιπλέον οικονομικά πλεονεκτήματά τους, μπορούν να οικοδομήσουν μια βαθύτερη και πιο ολοκληρωμένη σχέση».

Συμφωνίες για ψηφιακό εμπόριο και ανταγωνισμό

Το σχέδιο κειμένου, που αναμένεται να δημοσιευτεί μετά το πέρας της συνόδου, περιλαμβάνει έναν κατάλογο συμφωνιών που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας και πρόκειται να ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής. Μεταξύ αυτών είναι μια συμφωνία για το ψηφιακό εμπόριο.

Η συμφωνία αυτή στοχεύει στο να «επιτρέψει ασφαλείς ψηφιακές ανταλλαγές και συναλλαγές, πιο γρήγορες και με λιγότερο κόστος». Παράλληλα, προβλέπεται η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού των δύο πλευρών, ενισχύοντας έτσι το πλαίσιο για δίκαιες εμπορικές πρακτικές.

Στρατηγικές πρώτες ύλες και επενδύσεις

Ένας άλλος σημαντικός τομέας συνεργασίας αφορά τις στρατηγικές πρώτες ύλες. Το έγγραφο αναφέρει τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε καναδικά σχέδια εξόρυξης στρατηγικών μεταλλευμάτων. Αυτό σηματοδοτεί μια προσπάθεια για την εξασφάλιση και την ενίσχυση της αλυσίδας εφοδιασμού σε κρίσιμα υλικά.

Η συνεργασία αυτή αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του Καναδά, διασφαλίζοντας την πρόσβαση σε απαραίτητες πρώτες ύλες για τις βιομηχανίες τους.

Κοινή προμήθεια πυροσβεστικών αεροσκαφών

Στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας, το έγγραφο αναφέρεται επίσης στην κοινή αγορά 50 πυροσβεστικών αεροσκαφών από την ΕΕ και τον Καναδά. Τα αεροσκάφη αυτά θα προέρχονται από την καναδική αεροπορική βιομηχανία De Havilland.

Η ανάπτυξη αυτών των αεροσκαφών έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί έως το 2030, με στόχο την αποτελεσματικότερη κατάσβεση των πυρκαγιών. Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει την κοινή δέσμευση για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων και την προστασία των πολιτών.

Ενίσχυση της κινητικότητας και της εκπαίδευσης

Οι Βρυξέλλες και η Οτάβα επιθυμούν επίσης να αναπτύξουν τις δυνατότητες για τους πολίτες τους, ώστε να μπορούν «να μελετούν, να εργάζονται, να κάνουν έρευνα και να οικοδομήσουν διαρκείς σχέσεις». Αυτή η προσπάθεια αποσκοπεί στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο πλευρών σε κοινωνικό και ακαδημαϊκό επίπεδο.

Το κείμενο της δήλωσης αναφέρει επίσης ότι ο Καναδάς θα ξεκινήσει συζητήσεις για να ενταχθεί στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus, ένα πρόγραμμα που προωθεί την κινητικότητα των φοιτητών και του προσωπικού στην εκπαίδευση.

Συνεργασία στον τομέα της ενέργειας

Τέλος, οι δύο πλευρές επιδιώκουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της ενέργειας. Ένα βασικό σημείο αυτής της συνεργασίας είναι η διεξαγωγή μιας μελέτης σκοπιμότητας. Η μελέτη αυτή θα εξετάσει τη δυνατότητα εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που παράγεται στον Καναδά προς την Ευρώπη.

Η ενέργεια αποτελεί έναν κρίσιμο τομέα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και η πιθανή πρόσβαση σε καναδικές πηγές LNG θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης.

Με πληροφορίες από: Topontiki