Η Επιτροπή Νόμπελ ανησυχεί για τις εχθροπραξίες στην Αιθιοπία

Η Επιτροπή Νόμπελ εξέφρασε την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, τη βαθιά της ανησυχία για την επανέναρξη των εχθροπραξιών στη βόρεια Αιθιοπία. Οι συγκρούσεις διεξάγονται μεταξύ των ανταρτών του Τιγκράι και του ομοσπονδιακού στρατού, του οποίου ηγείται ο πρόεδρος Άμπιι Άχμεντ. Ο Άμπιι Άχμεντ είχε τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης το 2019, γεγονός που φέρνει ξανά στο προσκήνιο την κατάσταση στην ταραγμένη περιοχή.

Επανέναρξη των συγκρούσεων

Οι μάχες στην Αιθιοπία ξανάρχισαν στις 23 Σεπτεμβρίου, έπειτα από μήνες εντάσεων που προηγήθηκαν ανάμεσα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση και το Μέτωπο για την Απελευθέρωση του Λαού του Τιγκράι (TPLF). Το TPLF αποτελεί ένα πολιτικό κίνημα που ασκεί ντε φάκτο διακυβέρνηση στην ομώνυμη επαρχία, μια κατάσταση που η Αντίς Αμπέμπα θεωρεί παράνομη.

Συγκρούσεις έχουν αναφερθεί όχι μόνο εντός της επαρχίας του Τιγκράι, αλλά και σε περιοχές κοντά στα σύνορά της, επεκτείνοντας την ένταση. Πιο συγκεκριμένα, μάχες σημειώθηκαν στις γειτονικές επαρχίες Αμχάρα, που βρίσκεται στα νότια της περιοχής, καθώς και στην επαρχία Άφαρ, η οποία εκτείνεται στα ανατολικά, δείχνοντας μια ευρύτερη γεωγραφική διάχυση των εχθροπραξιών.

Η θέση της Επιτροπής Νόμπελ

Ο γραμματέας της Επιτροπής Νόμπελ της Νορβηγίας, Κρίστιαν Μπεργκ Χάρπβικεν, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, εξήγησε τη βαθιά ανησυχία της Επιτροπής. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «είναι σαφές ότι η εξέλιξη της κατάστασης στην Αιθιοπία ήταν πολύ αρνητική μετά το 2020 και το τελευταίο κύμα βίας προκαλεί φυσικά βαθιά ανησυχία».

Παρά τις αρνητικές εξελίξεις και την επανέναρξη των συγκρούσεων, ο Χάρπβικεν τόνισε ότι δεν πιστεύει πως η Επιτροπή θεωρεί λανθασμένη την απονομή του βραβείου στον Άμπιι Άχμεντ. Ανέφερε επίσης ότι, αναδιφώντας στα αρχεία τους, διαπιστώνεται πως η Επιτροπή στη διακήρυξή της ενθάρρυνε ρητά τον Άμπιι Άχμεντ, ως αρχηγό του κράτους, να ενεργήσει με βάση τις αξίες που εκπροσωπεί το Νόμπελ Ειρήνης που του απονεμήθηκε, υπογραμμίζοντας την προσδοκία για ειρηνική δράση.

Το Νόμπελ Ειρήνης στον Άμπιι Άχμεντ

Ο Άμπιι Άχμεντ ανέλαβε την εξουσία το 2018, αναλαμβάνοντας τα ηνία της χώρας. Την επόμενη χρονιά, το 2019, τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, μια διάκριση που αναγνώρισε τις προσπάθειές του για την εδραίωση της ειρήνης στην περιοχή.

Η βράβευση αυτή έγινε ως αναγνώριση της συμφιλίωσης με τη γειτονική Ερυθραία, των προσπαθειών μεσολάβησής του σε μια περιοχή με μεγάλες εντάσεις, αλλά και των μεταρρυθμίσεων που προώθησε με στόχο τον εκδημοκρατισμό της χώρας του. Ωστόσο, τον Νοέμβριο του 2020, ξέσπασε πόλεμος με το TPLF, μια σύγκρουση που είχε τραγικές συνέπειες. Αυτή η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 600.000 ανθρώπων, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Αφρικανική Ένωση. Μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών επιτεύχθηκε τελικά το 2022, προσφέροντας μια ανάσα στην ταλαιπωρημένη περιοχή.

Οι προκλήσεις στην Αιθιοπία

Ο πρόεδρος Άμπιι Άχμεντ αντιμετωπίζει σε ολόκληρη την Αιθιοπία πολλαπλές ένοπλες συγκρούσεις, οι οποίες παρουσιάζουν ποικίλη ένταση και προκαλούν συνεχή αστάθεια. Οι συγκρούσεις αυτές τροφοδοτούνται κυρίως από πολιτικο-ταυτοτικές διεκδικήσεις, σε ένα κράτος που χαρακτηρίζεται ως μωσαϊκό, καθώς αποτελείται από 80 διαφορετικούς λαούς, γεγονός που καθιστά τη διαχείριση των εσωτερικών θεμάτων ιδιαίτερα περίπλοκη.

Η κατάσταση αυτή υπογραμμίζει τις σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αιθιοπία, παρά την αρχική ελπίδα που δημιούργησε η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στον ηγέτη της. Η Επιτροπή Νόμπελ, μέσω του γραμματέα της, επιβεβαίωσε την προσδοκία της για δράση σύμφωνα με τις αξίες της ειρήνης, τονίζοντας την ευθύνη του βραβευμένου για την προώθηση της σταθερότητας.

Με πληροφορίες από: Topontiki