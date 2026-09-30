Εφιαλτική πτήση της Flydubai: Συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο, επενέβησαν επιβάτες

Μια πτήση της Flydubai που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ μετατράπηκε σε εφιάλτη, όταν ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη μέσα στο πιλοτήριο. Το αεροσκάφος άρχισε να χάνει απότομα ύψος, προκαλώντας πανικό στους 174 επιβάτες. Χάρη στην άμεση παρέμβαση του τραυματισμένου πιλότου, επιβατών και άλλων μελών του πληρώματος, ο δράστης ακινητοποιήθηκε και αποφεύχθηκε η συντριβή.

Η δραματική πτώση του αεροσκάφους

Η πτήση FZ1073 πλησίαζε στα σύνορα με την Ιορδανία, όταν το ταξίδι πήρε μια δραματική τροπή. Σύμφωνα με δεδομένα του εξειδικευμένου ιστοτόπου Flightradar24, στις 08:21 ώρα Ελλάδας, το αεροσκάφος βρισκόταν στα 34.000 πόδια. Μόλις ένα λεπτό αργότερα, είχε πέσει στα 17.000 πόδια, χάνοντας χιλιάδες πόδια ύψους μέσα σε δευτερόλεπτα.

Ο επιβάτης Αλμόγκ Ίταλι περιέγραψε την αίσθηση ως «τρενάκι του τρόμου», συγκρίνοντάς την με ισχυρές αναταράξεις, αν και δεν υπήρχαν τέτοιες. Είδε «ένα τεράστιο χάος στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου, κοντά στο κόκπιτ», προτού το αεροσκάφος σταθεροποιηθεί ξανά.

Επίθεση στο πιλοτήριο και ηρωική παρέμβαση

Όπως προκύπτει από μαρτυρίες επιβατών, μελών του πληρώματος και πληροφορίες της ισραηλινής ηγεσίας, ένας από τους πιλότους επιτέθηκε στον συνάδελφό του, τον κυβερνήτη Σμιτ Ματσχάρ, Ινδό υπήκοο, μαχαιρώνοντάς τον. Ο συγκυβερνήτης επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος και να πάρει τον έλεγχο των συστημάτων του.

Παρά τον τραυματισμό του, ο κυβερνήτης Ματσχάρ κατάφερε να ανοίξει από το εσωτερικό την πόρτα του πιλοτηρίου πριν καταρρεύσει. Αυτή η κίνηση αποδείχθηκε κομβική, καθώς επέτρεψε σε μια ομάδα επιβατών και μέλη του πληρώματος να εισέλθουν στο πιλοτήριο και να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη. Δύο άλλοι πιλότοι, οι οποίοι επέβαιναν στην πτήση, ανέλαβαν αμέσως τον έλεγχο του αεροσκάφους, αποτρέποντας τη συντριβή.

Μαρτυρίες τρόμου και η προσγείωση

Οι επιβάτες βίωσαν στιγμές μεγάλης αγωνίας. Η Μίριαμ Σίρα Οχαγιόν, επίσης επιβάτης της πτήσης, δήλωσε ότι το αεροπλάνο «έδειχνε εκτός ελέγχου» και «κόντευε πραγματικά να συντριβεί». Περιέγραψε ότι υπήρχε «πολύ αίμα» και πως οι επιβάτες «ήταν αγχωμένοι, πίστευαν ότι θα πεθάνουν».

Ο Αλμόγκ Ίταλι διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε «υστερία» μεταξύ των επιβατών, παρά την κρισιμότητα της κατάστασης. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια κοντά στο Ταμπούκ της βορειοδυτικής Σαουδικής Αραβίας. Μετά την προσγείωση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποδέχθηκε τους επιβάτες στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, χαρακτηρίζοντας «ήρωες» όσους βοήθησαν στην ακινητοποίηση του δράστη.

Η κατάσταση των πιλότων και το ιστορικό του κυβερνήτη

Και οι δύο πιλότοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά την προσγείωση. Ο κυβερνήτης Σμιτ Ματσχάρ εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Σαουδική Αραβία, όπου αναρρώνει από τα τραύματά του, σύμφωνα με πληροφορίες από συνάδελφό του.

Ο Σμιτ Ματσχάρ εντάχθηκε στη Flydubai ως κυβερνήτης τον Ιούνιο του 2022. Πριν από αυτό, είχε εργαστεί για σχεδόν 11 χρόνια στην SpiceJet, από τον Ιούνιο του 2011 έως το 2022. Είναι ένας έμπειρος πιλότος Boeing 737, με εξειδίκευση σε θέματα αεροπορικής ασφάλειας και τήρησης των κανονισμών, ενώ είχε αναλάβει και καθήκοντα εκπαιδευτή άλλων πιλότων.

Η προσωπική ιστορία μιας επιβάτιδας

Η Μίριαμ Σίρα Οχαγιόν, μία από τους επιβάτες που επέζησαν της εφιαλτικής πτήσης, επέστρεφε στο Ισραήλ για έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο λόγο. Επρόκειτο να παραστεί σε μια τελετή στη μνήμη του αδελφού της, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis