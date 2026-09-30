Σοβαρά ερωτήματα για την πτήση της Flydubai: Υποψίες για σαμποτάζ και βίαιη επίθεση στο πιλοτήριο

Σοβαρά ερωτήματα παραμένουν αναφορικά με το τι ακριβώς συνέβη στο πιλοτήριο της πτήσης FZ1073 της Flydubai, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ. Το αεροσκάφος έχασε απότομα χιλιάδες πόδια ύψους μέσα σε λίγα λεπτά, προκαλώντας πανικό στους επιβάτες. Οι αρχικές υποψίες κάνουν λόγο για απόπειρα αεροπειρατείας ή σαμποτάζ, ενώ αναφορές μιλούν για βίαιη επίθεση μεταξύ των δύο πιλότων.

Η δραματική απώλεια ύψους

Η πτήση FZ1073 της Flydubai, με προορισμό το Τελ Αβίβ, βίωσε στιγμές τρόμου όταν το αεροσκάφος άρχισε να χάνει απότομα ύψος. Σύμφωνα με δεδομένα του εξειδικευμένου ιστοτόπου Flightradar24, στις 08:21 ώρα Ελλάδας το αεροσκάφος πετούσε σε ύψος 34.000 ποδιών, δηλαδή περίπου 10.360 μέτρων.

Μόλις ένα λεπτό αργότερα, στις 08:22, είχε κατέβει στα 17.000 πόδια, περίπου 5.180 μέτρα. Η απότομη αυτή απώλεια ύψους, που συνέβη καθώς το αεροσκάφος πλησίαζε τα σύνορα με την Ιορδανία, προκάλεσε αναστάτωση και πανικό στο εσωτερικό του αεροπλάνου, με επιβάτες να περιγράφουν την αίσθηση ως «τρενάκι του τρόμου».

Υποψίες για βίαιη επίθεση και σαμποτάζ

Τα ερωτηματικά εντείνονται γύρω από το τι ακριβώς συνέβη στο πιλοτήριο, καθώς φέρεται να εκτυλίχθηκε βίαιη επίθεση μεταξύ των δύο πιλότων. Ένας ειδικός στην αεροπορία, ο Μάρκο Τσαν, λέκτορας αεροπορικών επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Κίνγκστον του Λονδίνου, δήλωσε ότι η ταχύτητα της πτώσης ήταν «πολλές φορές μεγαλύτερη από την ταχύτητα μιας προγραμματισμένης έκτακτης καθόδου».

Ο κ. Τσαν υπογράμμισε ότι ο αυτόματος πιλότος «δεν θα μπορούσε ποτέ να την ελέγξει», προσθέτοντας πως «κάποιος έπρεπε να έσπρωχνε δυνατά τα χειριστήρια». Αυτό, όπως εξήγησε, πιθανότατα οδήγησε σε μια φυσική «διελκυστίνδα», καθώς οι δύο μοχλοί ελέγχου πτήσης του αεροπλάνου είναι μηχανικά συνδεδεμένοι. Ο ρυθμός και η κλίση της καθόδου υποδηλώνουν ότι η πτώση «πολύ πιθανόν να είχε οδηγήσει το αεροσκάφος πέρα από τη μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας του».

Συγκλονιστικές μαρτυρίες επιβατών

Οι 174 επιβάτες της πτήσης έζησαν στιγμές τρόμου, με πολλούς να πιστεύουν ότι θα πεθάνουν. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για σκηνές πανικού και αίματος στο εσωτερικό του αεροσκάφους. Ο επιβάτης Αλμόγκ Ίταλι περιέγραψε «ένα τεράστιο χάος στο μπροστινό μέρος του αεροπλάνου, κοντά στο πιλοτήριο».

Ανάμεσα στους επιβάτες βρισκόταν και η Μίριαμ Σίρα Οχαγιόν, η οποία επέστρεψε στο Ισραήλ για να παραστεί σε τελετή μνήμης για τον αδελφό της, που είχε σκοτωθεί κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Αναγκαστική προσγείωση και επιστροφή

Παρά τις δραματικές στιγμές, το αεροσκάφος κατάφερε να σταθεροποιηθεί και να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Η παρέμβαση επιβατών φέρεται να έπαιξε ρόλο στην ασφαλή έκβαση.

Οι περισσότεροι Ισραηλινοί επιβάτες επέστρεψαν αργότερα στο Ισραήλ με αεροσκάφος της Flydubai, προσγειωμένοι στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν κοντά στο Τελ Αβίβ. Εκεί, οι οικογένειες των επιβατών περίμεναν με αγωνία στον τερματικό σταθμό τους αγαπημένους τους.

Οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη

Οι ερευνητές αναμένεται να εξετάσουν επισταμένως τα δεδομένα για να ρίξουν φως στα αίτια του περιστατικού. Θα εξεταστούν ο καταγραφέας δεδομένων της πτήσης και ο καταγραφέας φωνής στο πιλοτήριο. Αυτοί θα αποκαλύψουν «τα στοιχεία ελέγχου κάθε πιλότου, την κατάσταση του αυτόματου πιλότου, τις ταχύτητες και τα φορτία, καθώς και τι ειπώθηκε στο πιλοτήριο».

Επιπλέον, θα ληφθούν συνεντεύξεις από το πλήρωμα, τους πιλότους εκτός υπηρεσίας και τους επιβάτες. Οι έρεβες θα επικεντρωθούν επίσης στο πώς άνοιξε η πόρτα του πιλοτηρίου, πώς βρέθηκε όπλο στο αεροσκάφος, καθώς και στο ιατρικό και εκπαιδευτικό ιστορικό του πρώτου αξιωματικού.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos