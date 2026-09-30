Η άρνηση δημάρχου για ιταλική υπηκοότητα σε Μαροκινή προκαλεί αντιδράσεις

Μια απόφαση δημάρχου στην Ιταλία έχει μετατραπεί σε φλέγον θέμα συζήτησης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Ο δήμαρχος αρνήθηκε να ολοκληρώσει τη διαδικασία χορήγησης ιταλικής υπηκοότητας σε μια Μαροκινή γυναίκα, η οποία είναι παντρεμένη με Ιταλό πολίτη εδώ και 15 χρόνια. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην κωμόπολη Καντονέγκε, έξω από την Πάδοβα, και έχει κινητοποιήσει τόσο την πολιτική αντιπολίτευση όσο και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Η απόφαση του δημάρχου και το σκεπτικό του

Ο δήμαρχος του Καντονέγκε, Μάρκο Σκιεζάρο, εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφασή του να «παγώσει» προσωρινά την όλη διαδικασία. Σύμφωνα με τον ίδιο, την ημέρα της τελετής χορήγησης της υπηκοότητας, η οποία περιλαμβάνει την ανάγνωση σχετικής ορκωμοσίας, ρώτησε τη γυναίκα τι κάνει. Ωστόσο, η Μαροκινή γυναίκα δεν μπόρεσε να καταλάβει την ερώτηση που της τέθηκε.

Επιπλέον, ο δήμαρχος ανέφερε ότι η αιτούσα δεν ήταν σε θέση να διαβάσει την ορκωμοσία που προβλέπεται για την απόκτηση της ιταλικής υπηκοότητας. Για τους λόγους αυτούς, ο Μάρκο Σκιεζάρο αποφάσισε να αναστείλει την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η ενέργεια αυτή του δημάρχου έχει προκαλέσει ευρεία συζήτηση στην ιταλική κοινή γνώμη.

Η θέση του υπουργείου Εσωτερικών και οι απαιτήσεις

Με την υπόθεση ασχολήθηκε και η αρμόδια υπηρεσία του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών, η οποία εξέφρασε τη θέση της επί του θέματος. Το υπουργείο υπογράμμισε ότι κάθε άτομο που ζητά την ιταλική υπηκοότητα οφείλει να γνωρίζει, με ικανοποιητικό τρόπο, τη γλώσσα της χώρας. Αυτή η προϋπόθεση θεωρείται θεμελιώδης για την πλήρη ενσωμάτωση και την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του πολίτη.

Παράλληλα, η εφημερίδα Corriere della Sera ανέφερε ότι η Μαροκινή γυναίκα πραγματοποίησε μια δεύτερη επίσκεψη στα γραφεία του δήμου, συνοδευόμενη από συγγενή της. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, δεν ήταν σε θέση να συνομιλήσει στα ιταλικά με τους υπεύθυνους υπαλλήλους. Η νομαρχία της περιοχής, από την πλευρά της, πρόσθεσε ότι για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία απόκτησης της ιταλικής υπηκοότητας, θα πρέπει να κατατεθεί πιστοποιητικό ιταλομάθειας επιπέδου Β1.

Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και νομικά ζητήματα

Η όλη αυτή υπόθεση προκάλεσε την άμεση αντίδραση της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης στην Ιταλία. Η αντιπολίτευση ζήτησε να επαληθευθεί αν οι αποφάσεις που έλαβε ο δήμαρχος του Καντονέγκε ξεπερνούν τα όρια των αρμοδιοτήτων του. Υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα και την έκταση της διακριτικής ευχέρειας ενός δημάρχου σε τέτοιου είδους ζητήματα.

Επιπλέον, Ιταλοί νομικοί υπογράμμισαν μια σημαντική πτυχή της συγκεκριμένης περίπτωσης. Σύμφωνα με αυτούς, στην εν λόγω περίπτωση είχε ήδη χορηγηθεί άδεια παραμονής αορίστου χρόνου στη γυναίκα. Αυτό το γεγονός, κατά τους νομικούς, δεν καθιστά αναγκαία τη διεξαγωγή νέων τεστ για την γνώση των ιταλικών, καθώς η προηγούμενη άδεια υποδηλώνει ήδη ένα επίπεδο ενσωμάτωσης και παραμονής στη χώρα.

Η πάγια γραμμή του υπουργείου

Παρά τις αντιδράσεις και τις νομικές επισημάνσεις, το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών, έως τώρα, στηρίζει τη γραμμή που υιοθέτησε ο δήμαρχος Σκιεζάρο. Η θέση του υπουργείου βασίζεται στη λογική ότι ο άνετος χειρισμός της γλώσσας αποτελεί πάντα κύρια προϋπόθεση για την απόκτηση της υπηκοότητας. Αυτή η στάση υποδηλώνει μια σταθερή πολιτική προσέγγιση σε θέματα ιθαγένειας.

Η υποστήριξη του υπουργείου προς τον δήμαρχο ενισχύει την άποψη ότι η επαρκής γνώση της ιταλικής γλώσσας δεν είναι απλώς μια τυπική απαίτηση, αλλά ένα ουσιαστικό κριτήριο. Η εξέλιξη της υπόθεσης παραμένει ανοιχτή, με τις πολιτικές και νομικές διαστάσεις να συνεχίζουν να απασχολούν την ιταλική επικαιρότητα.

Με πληροφορίες από: Reader