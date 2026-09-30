Επικυρώθηκε η ποινή 74 μαστιγωμάτων σε τραγουδίστρια στο Ιράν

Εφετείο στο Ιράν επικύρωσε την ποινή των 74 μαστιγωμάτων που είχε επιβληθεί στην 29χρονη τραγουδίστρια Παραστό Αχμάντι. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την εμφάνισή της χωρίς χιτζάμπ σε διαδικτυακή συναυλία, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά τον Δεκέμβριο του 2024. Η έφεση της τραγουδίστριας απορρίφθηκε χωρίς να πραγματοποιηθεί ακροαματική διαδικασία, σύμφωνα με τους δικηγόρους της. Οι πληροφορίες για την επικύρωση της ποινής δημοσιεύτηκαν ευρέως στις 30 Σεπτεμβρίου, μετά την απόρριψη της έφεσης στις 25 Σεπτεμβρίου.

Η υπόθεση της Παραστό Αχμάντι

Η 29χρονη τραγουδίστρια είχε εμφανιστεί με φόρεμα χωρίς μανίκια και χωρίς χιτζάμπ κατά τη διάρκεια της συναυλίας της, η οποία μεταδόθηκε μέσω του καναλιού της στο YouTube. Το βίντεο της εμφάνισής της έγινε viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι ιρανικές αρχές κίνησαν δικαστική διαδικασία σε βάρος της Παραστό Αχμάντι, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη εμφάνιση παραβίαζε τους νόμους και τους πολιτιστικούς κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα. Η ενέργεια αυτή οδήγησε σε μια σειρά νομικών διαδικασιών που κατέληξαν στην καταδίκη της.

Η αρχική καταδίκη και οι κατηγορίες

Τον Ιούνιο, ένα δικαστήριο στην επαρχία Κομ είχε καταδικάσει την Αχμάντι, καθώς και οκτώ μέλη της μουσικής και παραγωγικής της ομάδας. Οι κατηγορίες που τους αποδόθηκαν περιλάμβαναν την προσβολή της δημόσιας αιδούς, μέσω της δημοσίευσης «άσεμνου και ανήθικου υλικού».

Εκτός από την ποινή των 74 μαστιγωμάτων που επιβλήθηκε στην Αχμάντι, το δικαστήριο επέβαλε επίσης απαγόρευση άσκησης καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων για δύο χρόνια. Επιπλέον, της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα για την ίδια χρονική περίοδο. Αυτές οι κυρώσεις αφορούν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αναφορές, και μέλη της ομάδας της.

Η απόρριψη της έφεσης και οι αντιδράσεις

Η έφεση της τραγουδίστριας και της ομάδας της απορρίφθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου, χωρίς να έχει προηγηθεί ακροαματική διαδικασία, όπως δήλωσαν οι δικηγόροι της. Η επικύρωση της ποινής δημοσιεύτηκε ευρέως στις 30 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας περαιτέρω συζητήσεις.

Μετά την απόφαση του εφετείου, ένας από τους δικηγόρους των κατηγορουμένων εξέφρασε την άποψή του στο BBC, δηλώνοντας ότι η διοργάνωση της συναυλίας δεν αποτελούσε έγκλημα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο επέβαλε μια ιδιαίτερα αυστηρή ποινή για τις συγκεκριμένες κατηγορίες, ενώ υπήρχαν και άλλες προβλεπόμενες κυρώσεις, όπως η επιβολή προστίμων.

Ανθρωπιστικές ανησυχίες και η διεθνής διάσταση

Η υπόθεση της Παραστό Αχμάντι έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από διάφορες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτές οι οργανώσεις χαρακτηρίζουν την επιβολή μαστιγώματος ως μια μορφή βασανιστηρίου, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για τις πρακτικές αυτές.

Η καταδίκη της τραγουδίστριας και των συνεργατών της αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καλλιτέχνες και πολίτες στο Ιράν, όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης και την τήρηση των πολιτιστικών και θρησκευτικών κανόνων της χώρας. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς τέτοιου είδους αποφάσεις εγείρουν ζητήματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta