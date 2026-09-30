Ρωσικές μυστικές υπηρεσίες φέρονται να σχεδίαζαν τη δολοφονία του Γκάρι Κασπάροφ

Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής σκακιού, Γκάρι Κασπάροφ, ο οποίος είναι σήμερα 63 ετών, φέρεται να βρισκόταν επί σειρά ετών στη «μαύρη λίστα» των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Μαζί με άλλους Ρώσους αντιφρονούντες, ήταν στόχος ενός δικτύου που συνδέεται με τις ρωσικές αρχές, το οποίο φέρεται να σχεδίαζε τη δολοφονία τους. Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται στο φως μετά από ανακοινώσεις αμερικανικών υπηρεσιών.

Ο Γκάρι Κασπάροφ στη «μαύρη λίστα»

Ο Γκάρι Κασπάροφ, ο θρυλικός σκακιστής και πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής, φέρεται να αποτελούσε επί χρόνια στόχο των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Η δράση του ως ακτιβιστής πιστεύεται ότι ήταν ο λόγος που συμπεριλήφθηκε σε αυτή τη «μαύρη λίστα». Ο 63χρονος Κασπάροφ είναι γνωστός για τις δημόσιες τοποθετήσεις του και την αντιπολιτευτική του στάση.

Μαζί του, στη λίστα των στόχων φέρεται να βρίσκονταν και ο πρώην βουλευτής της Κρατικής Δούμας, Ίλια Πονομαριόφ, καθώς και ο Ρώσος αντιφρονούντας, Βλαντίμιρ Καρα-Μουρζά. Και οι τρεις προσωπικότητες υποστηρίζουν ανοιχτά την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία και συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικότερων εκπροσώπων της ρωσικής αντιπολίτευσης που διαμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το δίκτυο RIS και τα σχέδια δολοφονίας

Για τη συγκεκριμένη ακτιβιστική τους δράση, φέρεται ότι το δίκτυο RIS, το οποίο συνδέεται με τις ρωσικές αρχές, σχεδίαζε τη δολοφονία και των τριών αυτών προσώπων. Τις πληροφορίες αυτές αναφέρει δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El Mundo. Το δημοσίευμα επικαλείται πηγές, μεταξύ των οποίων και άτομα που προέρχονται από το περιβάλλον των ίδιων των αντιπολιτευόμενων.

Νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, το FBI και άλλες υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν την αποκάλυψη αυτού του ρωσικού δικτύου, του RIS. Σύμφωνα με τις ισχυρισμούς τους, το δίκτυο αυτό είχε αναπτύξει δραστηριότητα με σκοπό την παρακολούθηση και την απόπειρα δολοφονίας Ρώσων αντιφρονούντων.

Τα φερόμενα μέλη του ρωσικού δικτύου

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αναφέρεται ότι στο ρωσικό δίκτυο RIS ανήκαν συγκεκριμένα άτομα. Μεταξύ αυτών ήταν ο 63χρονος πρώην συνταγματάρχης της FSB, Γιούρι Χραμέγεφ, ο οποίος ήταν γνωστός και ως «Συνταγματάρχης Γιούρι». Επίσης, μέλος του δικτύου φέρεται να ήταν ο γιος του, Κιρίλ Χραμέγεφ, ο οποίος είναι αξιωματικός της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB).

Στη σύνθεση του δικτύου περιλαμβάνονταν και υπήκοοι άλλων χωρών. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ο Κουβανός υπήκοος, Οεμίς Ρομαγκόσα Ντουρούτι, ο οποίος διαμένει στη Ρωσία. Επίσης, ο Κουβανός υπήκοος Γιαϊντελ Ντελγάδο Σουάρες, γνωστός με το προσωνύμιο «Βίκινγκ», και ο υπήκοος Βενεζουέλας, Ανχέλ Εντουάρντο Κάστρο, φέρονται να ήταν μέλη του δικτύου.

Η στρατολόγηση και οι στόχοι των επιχειρήσεων

Ο Ανχέλ Εντουάρντο Κάστρο συμμετείχε μαζί με τον Γιαϊντελ Ντελγάδο Σουάρες στη στρατολόγηση ατόμων που διαμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκοπός αυτής της στρατολόγησης ήταν η παρακολούθηση και η απόπειρα δολοφονίας ενός εξέχοντος Ρώσου αντιφρονούντα που διαμένει στις ΗΠΑ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τα εν λόγω άτομα προέβαιναν σε στρατολόγηση τρίτων ατόμων, προσφέροντας τους πληρωμή. Ο στόχος ήταν να παρακολουθήσουν και να δολοφονήσουν συνολικά δύο άτομα που διαμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και ένα άτομο που ζει στη Λιθουανία.

Με πληροφορίες από: Reader