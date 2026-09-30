Ευρείας κλίμακας αστυνομικές επιχειρήσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος σε τέσσερις χώρες

Οι αρχές σε Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο και Βουλγαρία ξεκίνησαν την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 εκτεταμένες επιχειρήσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Στο στόχαστρο των αρχών βρέθηκαν διάφορες συμμορίες, μεταξύ των οποίων και η διεθνής ομάδα μοτοσικλετιστών Hells Angels. Οι επιχειρήσεις περιλάμβαναν έρευνες σε περισσότερες από 100 ιδιοκτησίες και την εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης, με στόχο την καταπολέμηση εγκληματικών δικτύων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η διεθνής επιχείρηση και οι στόχοι της

Η συντονισμένη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχαν τουλάχιστον 1.000 αστυνομικοί, ξεκίνησε στις 06:00 ώρα Γερμανίας (07:00 ώρα Ελλάδας) την Τετάρτη. Οι Γερμανοί ερευνητές ανακοίνωσαν ότι στο στόχαστρο βρίσκονται συνολικά 71 άτομα, τα οποία ερευνώνται για τη συμμετοχή τους σε εγκληματικές δραστηριότητες. Ανάμεσα σε αυτούς περιλαμβάνονται υπεύθυνοι ενός δικτύου ξεπλύματος χρήματος που δραστηριοποιείται σε εθνική και διεθνή κλίμακα, καθώς και ανώτερα μέλη μιας ομάδας μοτοσικλετιστών.

Σύμφωνα με τις αρχές και τα ΜΜΕ στη Γερμανία, η παγκόσμια λέσχη μοτοσικλετιστών «Hells Angels» (Άγγελοι της Κόλασης) αποτελεί βασικό στόχο των ερευνών. Παρόλο που εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την πληροφορία αυτή προς το παρόν, η εφημερίδα Bild ανέφερε πως οι Hells Angels είναι ο κύριος στόχος.

Κατασχέσεις και συλλήψεις σε τέσσερις χώρες

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που εκτυλίχθηκαν ταυτόχρονα στις τέσσερις χώρες, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε περισσότερες από 100 ιδιοκτησίες. Οι αρχές προχώρησαν στην εκτέλεση 14 ενταλμάτων σύλληψης, ενώ παράλληλα κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία συνολικού ύψους 48,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικότερα, στο Βέλγιο, στη Βουλγαρία και στην Ολλανδία, το βελγικό πρακτορείο ειδήσεων Belga ανέφερε ότι έγιναν επτά προσαγωγές. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την αποδόμηση των δομών του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι κατηγορίες και το εύρος της έρευνας

Οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι ύποπτοι ερευνώνται για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων. Αυτά περιλαμβάνουν τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, εκβιασμούς, οργανωμένη απάτη και ξέπλυμα χρήματος. Επιπλέον, οι ίδιοι αποτελούν αντικείμενο έρευνας για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, πράξεις βίας και φοροδιαφυγή.

Η εισαγγελία και η αστυνομία του Ντούισμπουργκ, σε συνεργασία με το περιφερειακό Γραφείο καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος, συντόνισαν τις ενέργειες αυτές. Η έκταση των κατηγοριών υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα και το διεθνές πεδίο δράσης των εγκληματικών δικτύων που στοχοποιήθηκαν.

Η αφετηρία της πολυετούς έρευνας

Η ευρεία αυτή έρευνα έχει τις ρίζες της σε γεγονότα που εκτυλίχθηκαν πριν από τέσσερα και πλέον χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Bild, η αρχική αφορμή δόθηκε έπειτα από ένα περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στο κέντρο του Ντούισμπουργκ, τον Μάιο του 2022.

Κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού, μοτοσικλετιστές και μέλη μιας τουρκολιβανέζικης εγκληματικής συμμορίας αντάλλαξαν πυρά. Το αποτέλεσμα της ένοπλης συμπλοκής ήταν ο σοβαρός τραυματισμός τεσσάρων ανθρώπων, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη της συστηματικής διερεύνησης των δραστηριοτήτων των εμπλεκόμενων ομάδων.

Με πληροφορίες από: Newsit